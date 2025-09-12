«Рубин» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 12 сентября, казанский «Рубин» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Динамо Мх 1:0 Гол: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (27')

Ход игры

54' Навес в центр штрафной Динамо с углового, но мяч надежно выбит защитниками гостей.

52' Дмитрий Кабутов вводит мяч с аута вблизи ворот Махачкалы, навес в штрафную и угловой — мяч выбил Табидзе.

51' Джемал Табидзе отлично забрасывает на Аззи, тот сбрасывает на Мрезига — мощный удар Хуссема рядом с перекладиной ворот Ставера.

50' Дардан Шабанхаджай бросает аут на Даку, тот сбрасывает в центр штрафной Динамо, но первым на мяче оказывается Давид Волк.

48' Ражаб Магомедов классно поборолся на левом фланге атаки Махачкалы и заработал перспективный стандарт.

47' Замен в перерыве не было ни у Рубина, ни у Динамо.

46' Стартовал второй тайм! Поехали...

45+5' Свисток Сергея Иванова! Перерыв! Рубин ведет 1:0! отдыхаем 15 минут...

45+4' Нарушение правил в атаке от Даку. Динамо пробьет штрафной.

45+3' Тесленко выполняет длинную диагональ на Мирлинда Даку, он сбрасывает под удар Йочичу, но Богдан бьет мимо ворот Махачкалы.

45+2' Темиркан Сундуков двигает мяч по левому флангу, отдает на Магомедова и тот теряет мяч, а это может быть опасная контратака Рубина.

45' 5 минут добавлено к первому тайму!

44' Последние минуты первого тайма Динамо всем составом проводит в атаке.

43' Опасный стандарт у ворот Рубина. Подкрученный удар Ражаба Магомедова в дальний угол и штанга спасает хозяев поля!

42' Дальний заброс в штрафную Динамо на Мирлинда Даку, форвард Рубина не смог поймать этот мяч на ногу.

41' Евгений Ставер неспеша устанавливает мяч на линии вратарской и сильно выполняет удар от ворот в надежде на то, что партнеры зацепятся впереди.

39' Хуссем Мрезиг классно отработал л в обороне против Даку и мощно отправил мяч на половину поля хозяев.

38' Жесткая борьба в центре поля. Мохаммед Аззи оказался первым на мяче, но неудачно выбил его в аут.

37' Хуссем Мрезиг пробивал с линии вратарской по вратам Рубина, вратарь был уже бессилен, но мяч с ленточки вынес Дмитрий Кабутов.

36' Мохаммед Аззи дал передачу на Сундукова и Темиркан мощно пробил с 30 метров, мяч зацепил защитника и улетел на угловой.

35' Илья Рожков подключился к атаке Рубина, но мяч сохранить во владении не смогли — назначен удар от ворот.

34' Рубин практически всем составом перешел на половину поля гостей.

33' Руслан Безруков отдает классную передачу на Даку, тот обходит одного защитника, но Идар Шумахов подстраховал партнера и выбил мяч.

32' Мирлинд Даку заработал Рубину угловой. Опасная подача на дальний угол вратарской, но Богдан Йочич не реализовал стопроцентный момент, пробив головой мимо ворот.

30' Давид Волк выполняет ввод мяча от ворот сильным забросом вперед. Партнеры цепляются за мяч и начинают атаку Махачкалы. Мяч на левом фланге — потеря: Егор Тесленко все подчищает в своей штрафной.

29' Мохаммед Аззи и Руслан Безруков столкнулись в центре поля и оба лежат на газоне. Небольшая пауза в игре.

28' Махачкала разводит мяч с центра и тут же теряет его. Перехват выполнил Шабанхаджай.

27' Г-ОООООООО-Л! Рубин — 1:0!!! Мирлинд Даку уверенно реализовывает пенальти мощным ударом практически по центру ворот! Давид Волк был бессилен.

26' Хуссем Мрезиг получает желтую карточку за фол в своей штрафной!

25'Эпизод доигран и Иванов идет смотреть VAR! Пенальти в ворота Махачкалы!

24' Опасный штрафной у ворот гостей. Угочукву Иву бьет и попадает в своего же партнера.

22' Игроки Рубина требуют от судьи посмотреть VAR, на предмет назначения пенальти, но Иванов не реагирует на это.

21' Опаснейшая атака Рубина! Даку получает мяч в центре штрафной в упор, Давид Волк спасет команду.

20' Угловой у ворот Рубина! Высокий навес во вратарскую, но первым на мяче оказывается Евгений Ставер. Вратарь поймал мяч в руки и быстро выбил вперед на Мирлинда Даку.

19' Абдулпаша Джабраилов выходит на поле вместо Эль-Мубарика.

18' Фол в центре поля. Эль-Мубарик лежит на газоне. Судя по всему он не сможет продолжить игру.

16' Мохаммед Аззи поборолся справа с Дмитрием Кабутовым, но потерял мяч — от ворот пробьет Евгений Ставер.

15' Егор Тесленко жестко встречает Ражаба Магомедова перед своей штрафной, но фол судья не фиксирует — мяч у хозяев поля.

14' Передача в штрафную гостей на Мирлинда Даку, но в тот раз форвард Рубина не смог обработать мяч и он улетел за лицевую линию поля.

13' Давид Волк далеко выходит за пределы штрафной, но не стал рисковать и выбивает мяч просто в аут.

12' Мирлинд Даку откликается на передачу из глубины поля, но попадает в положение «вне игры».

11' Опасная контратака гостей — Мохаммед Аззи быстро бежит по правому флангу и падает, судья показывает что фола со стороны Рубина не было.

10' Евгений Ставер перехватил дальнюю передачу в свою штрафную и уверенно забрал мяч в руки.

8' Хуссем Мрезиг получил перспективную передачу в центральной зоне перед штрафной Рубина, отдал пас не глядя направо, но там никого из партнеров не было — обидная потеря Махачкалы.

7' Ражаб Магомедов пытается разогнать атаку гостей правым флангом, но Егор Тесленко его не пропускает и выбивает мяч.

6' Эль-Мехди Эль-Мубарик лежит на газоне, ему оказывают медицинскую помощь. Небольшая пауза в игре.

5' Дмитрий Кабутов отправляет вперед Мирлинда Даку великолепной передачей, но форвард фолит в атаке.

4' Евгений Ставер бьет от ворот на чужую половину поля, мяч от защитника Махачкалы вылетает в аут.

3' Хуссем Мрезиг перехватил мяч в центре и начинает атаку Динамо, пока без обострения — передача вдоль центральной линии поля.

2' Рубин с первых минут захватил инициативу и переходит в позиционную атаку.

1' Раздается свисток арбитра! Матч Рубин — Динамо Махачкала начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:59 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Ак Барс Арена». Игра вот-вот начнется!

18:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:47 Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов.

18:44 Сегодняшний матч пройдет в Казани на «Ак-Барс Арене», которая вмещает 45 093 зрителей.

18:40 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 8-го тура российской Премьер-лиги между казанским Рубином и махачкалинским Динамо. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Рубин»: Ставер Евгений, Грицаенко Алексей, Тесленко Егор, Рожков Илья, Кабутов Дмитрий, Йочич Богдан, Иву Угочукву, Ходжа Велдин, Безруков Руслан, Шабанхаджай Дардан, Даку Мирлинд.

«Динамо»: Волк Давид, Шумахов Идар, Алибеков Муталип, Табидзе Джемал, Аззи Мохаммед, Глушков Никита, Эль-Мубарик Эль-Мехди, Мрезиг Хуссем, Сундуков Темиркан, Сердеров Сердер, Магомедов Ражаб.

«Рубин»

Рубин занимает 7-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда не отличается стабильностью и показывает от тура к туру совершенно разные результаты. В двух последних матчах чемпионата казанский клуб набрал всего одно очко, проиграв дома московскому Спартаку (0:2) и скатав ничью на выезде с Оренбургом (2:2).

Параллельно с чемпионатом Рубин выступает в Кубке России, но делает это не очень удачно. В двух последних турах казанцы потерпели поражения: от Зенита (0:3) и Ахмата (0:2). Из-за этих проигрышей Рубин опустился на третье место в своем квартете и пока напрямую не проходит в следующий раунд.

«Динамо»

У Динамо середина августа была очень неудачной — команда потерпела два поражения подряд, не забив ни одного гола: от Пари НН (0:2) и питерского Зенита (0:4). В последний день лета в рамках седьмого тура РПЛ динамовцам удалось прервать серию неудач в чемпионате и обыграть одноклубников из Москвы (1:0).

В Кубке России, который проходит параллельно чемпионату, у махачкалинцев все в полном порядке — после трех проведенных туров они лидируют в своей группе с 8-ю набранными очками. В последнем матче Динамо оказалось сильнее Ростова (1:3).

Личные встречи

Между собой соперники играли всего четыре раза и каждый раз сильнее оказывался Рубин. В прошлом сезоне казанский клуб обыграл Динамо дома со счетом 2:0, а на выезде (3:2).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08.