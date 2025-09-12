ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Команды подарят нам голы

    Рубин — Динамо Мх: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.08

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Рубин Прогнозы на Динамо-Махачкала Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Динамо» Мх
    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»
    12 сентября в 8-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» Мх, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Сентября 2025 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 19:00 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: «Рубин» после семи туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

    В активе казанского клуба 11 очков при трех победах, двух матчах вничью и двух поражениях. «Рубин» забил десять мячей, пропустив 12 голов в свои ворота.

    Рубин — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: последний матч команда сыграла вничью. «Рубин» поделил очки с «Оренбургом» (1:1).

    Ранее «Рубин» проиграл матчи против «Ахмата» (2:0) и московского «Спартака» (0:2).

    Как итог, казанский коллектив в последних пяти матчах одержал одну победу, сыграл один раз вничью и три раза потерпел поражение.

    Не сыграют: травмированы полузащитник Даниил Кузнецов и защитник Урош Дрезгич.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: «Рубин» находится на спаде. Последняя победа у казанцев зафиксирована 17 августа против «Ростова». Смогут подопечные Рашида Рахимова ярко вернуться после международной паузы?

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: махачкалинское «Динамо» после семи туров занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

    В активе клуба восемь очков при двух победах, двух матчах вничью и трех поражениях. «Динамо» забил четыре мяча, пропустив девять голов в свои ворота.

  • От «Уэмбли» до скамейки в «Комо»: что случилось с карьерой Деле Алли
  • Бывшая звезда «Тоттенхэма» мечтает сыграть на ЧМ-2026
  • 09/09/2025

    • Последние матчи: последний матч команда выиграла. «Динамо» обыграл своих московских тезок со счетом 1:0.

    Ранее клуб из Махачкалы обыграл «Ростов» со счетом 3:1 и потерпел поражение в матче против «Зенита» со счетом 0:4.

    Как итог, махачкалинцы в последних пяти матчах одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды проиграли.

    Не сыграют: травмированы защитники Александр Сандарчук и Ян Дапо.

    Состояние команды: «Динамо» выдал средний старт перед паузой на международные матчи.

    Коллектив из Махачкалы имеет интересную статистику по показателю XG. Команда имела семь явных голевых момента в семи играх чемпионата, однако показатель реализации равен «-3». Смогут ли гости исправиться в этом матче?

    Статистика для ставок

    • В последних 5 играх «Рубин» пропускает в среднем 1.80 гола

    • «Динамо» Махачкала пропускает в 5 из 7 последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.30, а победа «Динамо» — в 3.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.38 и 1.56.

    Прогноз: Ожидаем равную игру в матче. Первой выберем ставку на голы от каждой из команд.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.08.

    Прогноз: Ничья в этом матче для нас более вероятна чем победа одной из команд. Можно сыграть на этом.

    Ставка: Ничья в матче за 3.30.

    Рубин — Динамо Мх: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 12.09.202519:00.
