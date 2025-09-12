Рубин — Динамо Мх: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.08

12 сентября в 8-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» Мх, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: «Рубин» после семи туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В активе казанского клуба 11 очков при трех победах, двух матчах вничью и двух поражениях. «Рубин» забил десять мячей, пропустив 12 голов в свои ворота.

Последние матчи: последний матч команда сыграла вничью. «Рубин» поделил очки с «Оренбургом» (1:1).

Ранее «Рубин» проиграл матчи против «Ахмата» (2:0) и московского «Спартака» (0:2).

Как итог, казанский коллектив в последних пяти матчах одержал одну победу, сыграл один раз вничью и три раза потерпел поражение.

Не сыграют: травмированы полузащитник Даниил Кузнецов и защитник Урош Дрезгич.

Состояние команды: «Рубин» находится на спаде. Последняя победа у казанцев зафиксирована 17 августа против «Ростова». Смогут подопечные Рашида Рахимова ярко вернуться после международной паузы?

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: махачкалинское «Динамо» после семи туров занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

В активе клуба восемь очков при двух победах, двух матчах вничью и трех поражениях. «Динамо» забил четыре мяча, пропустив девять голов в свои ворота.

Последние матчи: последний матч команда выиграла. «Динамо» обыграл своих московских тезок со счетом 1:0.

Ранее клуб из Махачкалы обыграл «Ростов» со счетом 3:1 и потерпел поражение в матче против «Зенита» со счетом 0:4.

Как итог, махачкалинцы в последних пяти матчах одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Не сыграют: травмированы защитники Александр Сандарчук и Ян Дапо.

Состояние команды: «Динамо» выдал средний старт перед паузой на международные матчи.

Коллектив из Махачкалы имеет интересную статистику по показателю XG. Команда имела семь явных голевых момента в семи играх чемпионата, однако показатель реализации равен «-3». Смогут ли гости исправиться в этом матче?

Статистика для ставок

В последних 5 играх «Рубин» пропускает в среднем 1.80 гола

«Динамо» Махачкала пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.30, а победа «Динамо» — в 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.38 и 1.56.

Прогноз: Ожидаем равную игру в матче. Первой выберем ставку на голы от каждой из команд.

Ставка: Обе команды забьют за 2.08.

Прогноз: Ничья в этом матче для нас более вероятна чем победа одной из команд. Можно сыграть на этом.

Ставка: Ничья в матче за 3.30.