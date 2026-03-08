В воскресенье, 8 марта, самарские «Крылья Советов» примут махачкалинское «Динамо» в рамках 20-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

15' В среднем темпе развивается игра.

12' Подача в штрафную «Крыльев», но защитник «Динамо» Мохамед Аззи нарушил правила в борьбе за мяч.

11' Уверенно действуют самарские футболисты, игроки «Динамо» ошарашены пропущенным голом.

09' Гоол! 1:0. Подача с углового «Крыльев» в штрафную махачкалинцев, головой в дальний угол ворот «Динамо» переправил мяч Чинеду Джеффри.

07' Прострел Печенина в штрафную «Динамо», Даниэль Фернандес с левой ноги послал мяч сильно выше ворот гостей.

06' Позиционная атака «Крыльев» не привела к угрозе ворот «Динамо».

04' Гамид Агаларов убежал к воротам «Крыльев» после классной разрезающей передачи от Сундукова и пробил из пределов штрафной, в падении отразил мяч вратарь хозяев Сергей Песьяков.

03' Завязывается борьба за инициативу, много единоборств в середине поля сейчас.

02' Вывели Чинеду Джеффри на ударную позицию в штрафной «Динамо», как вдруг было зафиксировано положение «вне игры».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Крыльев Советов».

До матча

14:29 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

14:20 Матч пройдет на «Солидарность Самара Арене» вмещающей 44 918 зрителей.

14:10 Главным судьей матча будет Алексей Сухой из Люберец.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Крыльев Советов» Телеграм ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Рекена, Божин, Фернандес, Бабкин, Столбов, Ахметов, Шуманский, Чинеду.

Стартовый состав «Динамо» Телеграм ФК «Динамо» Махачкала

«Динамо»: Волк, Шумахов, Аззи, Аларкон, Джапо, Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

«Крылья Советов»

После 19-и туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице с 17 очками в активе при четырех победах, пяти матчах вничью и десяти поражении. Общая разница мячей — 20:27. В последнем матче команда прошла стадию 1/4 финала Кубка России. Самарский клуб оказался сильнее «Оренбурга» со счетом 2:0. Ранее «Крылья Советов» крупно уступил московскому «Динамо» в матче РПЛ со счетом 0:4 и смог обыграть «Чайку» в товарищеском поединке со счетом 5:3.

«Крылья Советов» находятся в очень шаткой позиции. Пока клуб идет в зоне стыковых матчей. Отметим, что у команды серия из трех поражений кряду в РПЛ: «Динамо» (0:4), «Балтике» (0:2) и «Краснодару» (0:5). Травмированных нет.

«Динамо» Махачкала

После 19-и туров «Динамо» Махачкала занимает 12-е место в таблице с 18 очками в активе при четырех победах, шести матчах вничью и девяти поражении. Общая разница мячей — 10:22. В последнем матче махачкалинская команда смогла пройти «Ростов» в поединке 1/4 финала Кубка России Пути Регионов. Встреча завершилась со счетом 2:0. Ранее «Динамо» обыграло казанский «Рубин» в матче РПЛ со счетом 2:1 и было сильнее азербайджанского «Андижана» в товарищеской встрече (2:1).

«Динамо» заработало очень важные три очки в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе нашего футбола в последнем поединке. У команды есть шанс подняться на десятую или 11 строчку в случае победы. Пока отрыв составляет три балла. Травмированных нет.

Личные встречи

В матче первого круга «Динамо» оказалось сильнее «Крыльев» со счетом 2:0. За всю историю команды сыграли 5 матчей между собой, в 4 играх победило «Динамо», ещё 1 матч закончился вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.17