прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.17.

8 марта в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Мх. Начало встречи — в 14:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Крылья Советов — Динамо Мх с коэффициентом для ставки за 2.17.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: После 19-и туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице с 17 очками в активе при четырех победах, пяти матчах вничью и десяти поражении. Общая разница мячей — 20:27.

Последние матчи: в последнем матче команда прошла стадию 1/4 финала Кубка России. Самарский клуб оказался сильнее «Оренбурга» со счетом 2:0.

Ранее «Крылья Советов» крупно уступил московскому «Динамо» в матче РПЛ со счетом 0:4 и смог обыграть «Чайку» в товарищеском поединке со счетом 5:3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Крылья Советов» находятся в очень шаткой позиции. Пока клуб идет в зоне стыковых матчей. Отметим, что у команды серия из трех поражений кряду в РПЛ: «Динамо» (0:4), «Балтике» (0:2) и «Краснодару» (0:5).

«Динамо» Мх

Турнирное положение: После 19-и туров «Динамо» Махачкала занимает 12-е место в таблице с 18 очками в активе при четырех победах, шести матчах вничью и девяти поражении. Общая разница мячей — 10:22.

Последние матчи: в последнем матче махачкалинская команда смогла пройти «Ростов» в поединке 1/4 финала Кубка России Пути Регионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее «Динамо» обыграло казанский «Рубин» в матче РПЛ со счетом 2:1 и было сильнее азербайджанского «Андижана» в товарищеской встрече (2:1).

Не сыграет: травмированных нет.

Состояние команды: «Динамо» заработало очень важные три очки в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе нашего футбола в последнем поединке. У команды есть шанс подняться на десятую или 11 строчку в случае победы. Пока отрыв составляет три балла.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» проиграла подряд три матча в РПЛ

«Динамо» не проигрывает в последних восьми матчах, включая товарищеские

в матче первого круга «Динамо» оказалось сильнее «Крыльев» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Динамо» Мх фаворитом с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.25, а победа «Крыльев» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.57 и 1.47.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из команд в этом матче.

2.17 Обе команды забьют

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Мх принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.17.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на победу «Динамо» Мх в этом поединке. Команда смотрится лучше соперника.

2.70 Победа «Динамо» Мх

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Мх принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Победа «Динамо» Мх в матче за 2.70.