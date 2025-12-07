Матч важный для обеих команд, но исходные данные явно склоняются в пользу хозяев. «Балтика» находится в стабильной форме, имеет надёжную оборону и практически не допускает сбоев даже против лидеров чемпионата. «Крылья Советов» же продолжают искать баланс, особенно на выезде, где показатели пропущенных и динамика игры вызывают вопросы.

45+3' Первый тайм окончен. Счёт, если честно, не по игре. Полтора момента и два гола. После второго пропущенного мяча самарцы как-то вообще сникли. Ранние замены Адиева пока не особо работают.

45+2' Пряхин ворвался в штрафную и прострелил в район 11-метровой отметки, но никого там не оказалось. Гости спокойно выбили мяч.

44' Три минуты добавил Фролов.

42' Баньяц со стандарта здорово пробил, но Бориско отразил мяч кулаками из-под крестовины, на подборе первый Хуболов, бьёт и он, но кипер в этот раз намертво зафиксировал мяч.

40' Фол на Ахметове в центре поля.

38' Беликов попадает в офсайд.

Статистика матча 3 Удары в створ 2 2 Удары мимо 1 57% Владение мячом 43% 2 Офсайды 1 7 Фолы 5

37' Титков со стандарта навесил на Хиля, тот попробовал пробить головой из выгодной ситуации, но Песьяков на месте.

37' Не решился Фролов назначить второй пенальти. И VAR промолчал.

36' Саусь схватился за ногу в чужой штрафной!

34' Петров выполнил заброс в штрафную гостей, Пряхин головой подправил мяч, но не смог перекинуть Песьякова!

32' Пряхин простреливал во владения Песьякова, но защитники выбили мяч из штрафной.

29' Небольшое затишье в матче. Самарцы никак в себя прийти не могут, а балтийцы явно успокоились.

27' Возникли сомнения у VAR, но в итоге согласилась с решением бокового судьи.

26' Забивает Титков, скинул мяч на него Хиль, но из явного офсайда.

25' Адиев очень недоволен игрой своей команды.

24' Вот это поворот. Двойная замена у «Крыльев Советов»: вместо Бабкина и Олейникова на поле выходят Иван Лепский и Владимир Хубулов.

22' Гоооооооол!!! 2:0. Прострелил Титков из пределов штрафной на Хиля, Брайан пробил и удвоил преимущество своей команды.

20' Всё в порядке с Иваном. Матч продолжается.

20' Олейников получил повреждение. Медицинская бригада появилась на поле, небольшая пауза в матче.

18' Гоооооооол!!!! 1:0. Брайан Хиль подошёл к 11-тиметровой отметке и уверенно пробил в левую от себя «девятку». Песьяков угадал направление удара, но дотянуться до мяча было невозможно, уж очень хорошо пробил сальвадорец.

17' Затянулась пауза. Итог — пенальти!

15' В руку Ахметова попал мяч после удара Петрова.VAR пошёл смотреть Фролов.

13' Убежали самарцы в контратаку, последовала передача на Ахметова, который пробил головой со средней дистанции, но не попал в створ.

11' Бевеев из аута забросил мяч глубоко в штрафную, но вновь Песьяков оказался первым на мяче.

10' Офсайд у Олейникова, первый в матче.

08' Хиль ворвался в штрафную «Крыльев», попытался пробить, но Чернов блокировал его удар.

07' Последовал заброс в самарскую штрафную, но Песьяков вышел из ворот и перехватил мяч.

07' Петров сфолил на Иване Олейникове.

06' Постепенно хозяева выравнивают игру и пытаются выстраивать позиционную атаку.

04' Самарцы с большим рвением идут в атаку. Калининградцы пока присматриваться.

03' Неспешное начало матча.

02' Нарушает правила Марин на Филине.

01' Матч начался. С центра разыграли гости.

До матча

19:00 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

18:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

18:50 В Калининграде дымка, +5 градусов.

18:45 Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия); Ассистент: Денис Березнов (Москва, Россия); Ассистент: Рустам Мухтаров (Петрозаводск, Россия); Резервный: Станислав Матвеев (Троицк, Россия).

18:40 Матч пройдёт в городе Калининград (Россия), на стадионе «Ростех Арена», вместимость арены — 35212 зрителей.

Стартовые составы команд

Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Кевин Андраде, Александр Филин, Иван Беликов, Мингиян Бевеев, Владислав Саусь, Илья Петров, Николай Титков, Сергей Пряхин, Брайан Хиль.

Крылья Советов: Сергей Песьяков, Роман Евгеньев, Сергей Божин, Никита Чернов, Николай Рассказов, Кирилл Печенин, Михайло Баньяц, Сергей Бабкин, Ильзат Ахметов, Химми Марин, Иван Олейников.

Балтика

«Балтика» подходит к матчу в статусе одной из самых организованных команд текущего сезона. В 17 турах калининградцы проиграли лишь однажды — в гостевой встрече с ЦСКА, где пропустили на 95-й минуте. Остальной массив результатов выглядит максимально стабильным: восемь побед и восемь ничьих, а также всего семь пропущенных мячей за весь чемпионат. Команда удерживает средний показатель пропущенных на уровне 0.20 гола за последние пять туров и провела три матча подряд на ноль, демонстрируя одну из наиболее плотных оборон в лиге. В атаке «Балтика» не так ярка, но результативность остаётся стабильной — около 1.20 гола за игру на последнем отрезке. Команда активно использует фланги и центральный коридор, что помогает регулярно создавать моменты даже против топовых соперников. Победа над «Спартаком» со счётом 1:0, добытая в меньшинстве, лишь подтверждает зрелость команды. При этом калининградцам предстоит обойтись без дисквалифицированного Андрея Талалаева, однако предыдущие матчи показывают, что структура игры выдерживает даже серьёзные кадровые потери.

Крылья Советов

«Крылья Советов» проводят сезон с серьёзными перепадами: после удачного старта (8 очков в первых четырёх турах) последовала длительная серия нестабильных результатов. В 13 последующих играх команда добивалась успеха лишь дважды, а всего в 17 турах одержала четыре победы. На фоне кадровых изменений и ограниченной ротации команда пропустила 31 мяч, регулярно испытывая трудности при обороне штрафной площади. На выезде ситуация ещё хуже — команда уступила в пяти последних гостевых матчах. В атаке волжане не всегда успевают компенсировать проблемы в обороне. Показатель результативности — около 1.00 гола за игру. В прошлом туре самарцы уступили «Краснодару» 0:5, что стало самым болезненным поражением сезона и подчеркнуло проблемы с контролем ритма и плотностью в центре поля. Тем не менее команда сохраняет способность забивать «Балтике»: в шести последних очных матчах самарцы неизменно поражали ворота калининградцев.

Личные встречи

История противостояний остаётся достаточно равной: в 19 матчах самарцы выиграли восемь раз, «Балтика» — шесть, пять встреч завершились вничью. В текущем сезоне команды уже сыграли — и тогда была зафиксирована ничья 1:1. На фоне текущей формы хозяев и затяжных проблем гостей встреча обещает стать проверкой на прочность для обороны «Крыльев» и очередной возможностью для «Балтики» укрепиться в верхней части таблицы.

