прогноз на матч РПЛ, ставка за 1.80

7 декабря в матче 18-го тура чемпионата России сыграют «Балтика» и «Крылья Советов». Начало встречи — 19:00 мск.

«Балтика»

Турнирное положение: Клуб из Калининграда занимает пятую строчку после 17 матчей, набрав 32 балла.

В активе «Балтики» восемь побед, восемь матчей вничью и всего одно поражение при разнице мячей —22:7.

Последние матчи: последний поединок команда выиграла против московского «Спартака», завершив матч со счетом 1:0.

Ранее калининградцы смогли одолеть «Торпедо» в матче Кубка России со счетом 2:0 и поделила очки с «Оренбургом» в чемпионате (0:0).

В последних пяти матчах «Балтика» смогла записать на свой счет три победы и две ничьи при шести забитых и одном пропущенном мяче.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Балтика» великолепно играет в обороне, благодаря умению буквально «душить» соперника. Команда пропустила меньше всех в лиге, забивая в среднем чуть больше одного мяча за поединок.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарский клуб сумел набрать за 17 туров 17 баллов и располагается на 12-й строчке. В активе «Крыльев Советов» четыре победы, пять матчей вничью и восемь поражений. Разница мячей — 20:31.

Последние матчи: в крайнем поединке самарский клуб крупно проиграл «Красноару» со счетом 5:0.

Ранее «Крылья Советов» прошел «КАМАЗ» в Кубке России по серии пенальти (4:2). Основное время завершилось со счетом 1:1. А также клуб обыграл «Ростов» в чемпионате со счетом 2:0.

В последних пяти матчах самарцы свели три матча вничью, одержали одну победу и потерпели одно поражение при пяти забитых и девяти пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Крылья Советов» должны оправиться от тяжелого поражения в последнем матче, однако поединок в гостях с такой крепкой команды не сулит большого успеха.

Статистика для ставок

«Балтика» не знает поражений в шести матчах к ряду

«Балтика» пропустила меньше всех в лиге — семь мячей

«Крылья Советов» одержали всего одну победу в 14 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.55, а победа «Крыльев Советов» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.32 и 1.55.

Прогноз: Ожидаем победу «Балтики» в этом матче. Команда стабильно играет и выглядит предпочтительнее.

Ставка: Победа «Балтики» в матче за 1.80.

Прогноз: Поставим на внушительную победу хозяев в этом поединке.

Ставка: Фора «Балтики» -1,5 в матче за 3.15.