Следующий чемпионат мира в Северной Америке, будем надеяться, подарит нам полный комплект — и драму, и качественный футбол, и захватывающие сюжеты, и атмосферу праздника, и…трансферные слухи.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Пока лучшие игроки мира будут съезжаться в Мексику, США и Канаду, тренеры сборных будут стараться оградить их от любого внешнего шума. Остается только пожелать им удачи в этом непростом деле.

Чемпионат мира совпадает с подготовкой к летнему трансферному окну, а это значит, что клубы и агенты будут пытаться оформить выгодные сделки. Некоторые звезды могут оказаться в эпицентре слухов как раз в дни важнейших матчей ЧМ-2026.

В связи с этим мы выбрали восемь игроков, чьи имена, скорее всего, будут чаще всего звучать в разговорах за пределами футбольных полей.

Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, сборная Бразилии)

Очевидно, что «Реал» не захочет терять одного из самых ярких и эффективных игроков мира, который только приближается к лучшим годам своей карьеры. Но, учитывая ситуацию с контрактом бразильца, следующее лето может стать решающим моментом.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

В конце октября Винисиус проинформировал «Реал»: он не намерен продлевать контракт. До истечения действующего соглашения остается полтора года.

Сложные отношения бразильца с главным тренером «Мадрида» Хаби Алонсо добавляют еще один слой трудностей в любые переговоры.

Учитывая, что отступные форварда составляют 1 миллиард евро, немыслимо, чтобы «Реал» позволил ему уйти бесплатно.

А это означает, что положение Винисиуса в клубе может стать тяжелым фоном для сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии)

К моменту начала турнира у Бруну останется всего год по контракту с «Манчестер Юнайтед». Это означает, что игроку и клубу предстоит принять несколько сложных решений.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

31-летний португалец публично заявил, что не будет ни с кем обсуждать свое будущее до завершения чемпионата мира. Но, учитывая природу современных трансферов, когда и клубы, и игроки хотят знать свои перспективы как можно раньше, маловероятно, что он сможет строго придерживаться этого обещания.

Прошлым летом за Фернандешем охотился саудовский «Аль-Хиляль», но тогда он решил остаться в «Юнайтед».

Однако есть ощущение, что следующим летом «Манчестер Юнайтед» не будет против, если он выразит желание принять подобное предложение (или изучить варианты в Европе). Пока что Фернандеш все еще имеет определенную финансовую ценность на рынке.

Скотт Мактоминей («Наполи», сборная Шотландии)

Давление на «Наполи» будет меньше, чем на другие клубы в их ситуациях, учитывая, что к моменту, когда Шотландия отправится на чемпионат мира, у Мактоминея останется еще два года по соглашению с неаполитанским клубом.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Но, учитывая то влияние, которое он оказал за два года в Серии А, к нему, вероятно, будет огромный интерес со стороны более богатых клубов Европы и представителей Саудовской Аравии.

Так что и у игрока, и у клуба может возникнуть соблазн извлечь максимум выгоды из любого интереса, пока его котировки настолько высоки.

Это может стать нежелательным побочным сюжетом для главного тренера сборной Шотландии Стива Кларка.

Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест», сборная Англии)

Ожидалось, что Гиббс-Уайт покинет «Ноттингем Форест» прошлым летом, но в итоге он подписал новый трехлетний контракт.

Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

Однако теперь, когда Нуну ушел, а «Форест» оказались в нижней части таблицы Премьер-лиги, перспективы попасть в еврокубки на следующий сезон заметно снизились. Соответственно, это уменьшит доходы клуба и повысит вероятность того, что в конце сезона придется продать кого-то из главных звезд.

У Гиббс-Уайта также есть свои футбольные амбиции, которые он стремится реализовывать. Если он попадет в заявку сборной Англии на ЧМ, ему, возможно, придется решать вопросы о своем будущем параллельно с выполнением обязанностей в национальной команде.

Тино Ливраменто («Ньюкасл», сборная Англии)

«Ньюкасл» будет надеяться положить конец любым спекуляциям о будущем защитника, подписав с ним новый улучшенный контракт до конца сезона.

Тино Ливраменто globallookpress.com

Но если эти усилия не увенчаются успехом, к началу турнира у Ливраменто останется два года по текущему соглашению (хотя возможно, что его контракт включает опцию продления со стороны клуба на более долгий срок).

Это означает, что «Ньюкасл» будет уязвим перед топ-клубами, которые стремятся переманить их молодую звезду.

Все футбольные трансферы

Ливраменто является желанной целью для многих, включая (исторически) «Манчестер Сити», благодаря его природным навыкам игры на позиции крайнего защитника.

Адам Уортон («Кристал Пэлас», сборная Англии)

Трансфер Уортона кажется маловероятным, учитывая, что его контракт действует до 2029 года, и он является частью команды «Кристал Пэлас», которая находится на восходящей траектории с момента его перехода из «Блэкберн Роверс» почти два года назад.

Адам Уортон globallookpress.com

Но влияние 21-летнего футболиста на игру своего клуба таково, что невозможно исключать попытки клубов, регулярно выступающих в Лиге чемпионов, проверить стойкость «Пэлас» в этом вопросе.

Уортон, похоже, попадет в состав сборной Англии Томаса Тухеля, и ему, возможно, придется совмещать матчи турнира с принятием решений, касающихся его клубной карьеры.

Антуан Семеньо («Борнмут», сборная Ганы)

Чтобы будущее Семеньо оказалось в подвешенном состоянии, когда он отправится на чемпионат мира в составе сборной Ганы, «Борнмуту» для сначала нужно удержать его в январе, а это будет проблематично.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Даже несмотря на то, что всего несколько месяцев назад он подписал новое соглашение (до 2030 года), пункт об отступных в размере 65 млн фунтов в январе может оказаться чересчур заманчивым для претендентов на игрока.

«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» входят в число клубов, которым приписывают интерес к ганскому вингеру.

Если он все же останется на южном побережье в следующем месяце, летом сумма отступных станет ниже.

Манес Аклиуш («Монако», сборная Франции)

Аклиуш решил не уходить из «Монако» прошлым летом, сделав выбор в пользу регулярной игровой практики, чтобы повысить свои шансы попасть на чемпионат мира.

Манес Аклиуш globallookpress.com

Один из самых талантливых французских футболистов вполне может сменить клуб в январе, но, скорее всего, это случится летом.

А это значит, что переговоры будут в самом разгаре как раз во время чемпионата мира.

«Барселона», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» — в числе клубов, которым интересен Аклиуш. «Монако» наверняка получит солидную сумму, если он все-таки уйдет.

Прогнозы и ставки на футбол

Тренеский штаб сборной Франции наверняка переживает по этому поводу, понимая, как сильно могут отвлекать игрока подобные разговоры.