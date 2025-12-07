В воскресенье, 7 декабря, махачкалинское «Динамо» примет на своем поле «Пари НН» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Джемал Табидзе («Динамо Махачкала») сбивает Олакунле Олусегуна («Пари НН»), выбегавшего на рандеву с голкипером, и видит перед собой красный свет! Но Сухой (судья) идет смотреть видео!

18' Джавад Хоссейннеджад («Динамо Махачкала») подал с углового на ближнюю штангу, там Хазем Мастури («Динамо Махачкала») толи ударил, толи сбросил на дальнюю — мяч не попал в створ, но было опасно!

17' Тичич Вешнер Лука («Пари НН») выбил мяч из-под ноги у Мохаммеда Аззи («Динамо Махачкала») — угловой подадут хозяева.

15' Никита Глушков («Динамо Махачкала») вновь фолит на своем фланге, на этот раз далеко от своей штрафной.

13' Джавад Хоссейннеджад («Динамо Махачкала») попытался в одиночку пройти к воротам гостей, но Эдгардо Фаринья («Пари НН») встретил его и забрал мяч.

11' Никита Ермаков («Пари НН») не по правилам встретил соперника возле своей штрафной и получил первую желтую карточку в матча!

Статистика матча 1 Удары мимо 0 65% Владение мячом 35% 1 Угловые удары 0 3 Офсайды 1 2 Фолы 8

10' Андрес Аларкон («Динамо Махачкала») активно поборолся с соперником на левой бровке и отвоевал мяч для своей команды.

08' Олакунле Олусегун («Пари НН»)ворвался в штрафную и пробил, но в последний момент ногу успел выставить Джемал Табидзе («Динамо Махачкала»), в нее и угодил мяч.

07' Темиркан Сундуков («Динамо Махачкала») бьет по ногам соперника центре поля, стандарт быстро разыграли гости.

06' Свен Карич («Пари НН») выполнил дальний заброс из своей зоны, но партнеры не добежали до этой передачи.

04' Никита Глушков («Динамо Махачкала») заработал перспективный штрафной, но исполнен он был не лучшим образом.

02' Гости с первых секунд взяли мяч под свой контроль и пытаются перейти в позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Динамо Махачкала» — «Пари НН» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

13:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Анжи Арена». Игра вот-вот начнется!

13:55 Сегодня в Каспийске небольшой дождь, во время матча температура будет около +8℃.

Разминка «Пари НН» https://web.telegram.org/k/#@fcparinn

13:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

13:45 Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой.

13:40 Сегодняшний матч пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи Арена», который вмещает 26 500 зрителей.

13:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура российской Премьер-лиги «Динамо Махачкала» — «Пари НН». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор

Стартовые составы команд

«Динамо Махачкала»: Магомедов Тимур, Шумахов Идар, Аларкон Андрес, Табидзе Джемал, Аззи Мохаммед, Глушков Никита, Эль-Мубарик Эль Мехди, Сундуков Темиркан, Хоссейннеджад Джавад, Агаларов Гамид Мастури Хазем.

«Пари НН»: Медведев Никита, Шнапцев Максим, Фаринья Эдгардо, Карич Свен, Коледин Юрий, Ермаков Никита, Сарфо Алекс, Вешнер Тичич Лука, Боселли Хуан, Грулёв Вячеслав, Олусегун Олакунле.

«Динамо Махачкала»

«Динамо» не лучшим образом выступает в нынешнем сезоне и на перерыв в чемпионате может уйти в качестве одного из претендентов на вылет с элитного дивизиона. В данный момент махачкалинский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, а это «красная зона». На счету команды всего 15 набранных очков в 17-ти проведенных матчах.

В трех последних турах «Динамо» набрало всего один турнирный балл, сыграв вничью с «Сочи» (0:0). Остальные две встречи завершились поражениями от столичных «армейцев» (0:1) и московского «Динамо» (0:3). Разница забитых и пропущенных голов в нынешнем сезоне — 8:20.

«Пари НН»

У «Пари НН» все очень плохо в нынешнем сезоне и эта команда является одним из главных претендентов на прямой вылет из Премьер-лиги. В турнирной таблице РПЛ нижегородский клуб занимает предпоследнее место с 11-ю набранными очками в 17-ти турах. Разница забитых и пропущенных голов (-17) — 11:28.

В последнем туре «Пари НН» удалось набрать три очка благодаря победе над тольяттинским «Акроном» со счетом 2:1. До этого у Нижнего Новгорода домашнее поражение от санкт-петербургского «Зенита» (0:2) и ничья с казанским «Рубином» (0:0).

Личные встречи

Между собой «Динамо» и «Пари НН» играют довольно часто, пересекаясь не только в Премьер-лиге, но и в Кубке России. В 2025-м году соперники сыграли три матча — счет побед 2:1 в пользу махачкалинского клуба. «Динамо» выиграло и последнюю очну. дуэль, которая состоялась в сентябре — победа на выезде со счетом 2:1.

