В понедельник, 27 октября, «Ахмат» уступил «Сочи» в рамках 13-го тура Российской Премьер Лиги. Дублем за «Сочи» отметился Игнатов, по голу забили Сааведра и Васильев, у «Ахмата» отличились Самородов и Эль-Махрауи. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

90+14' Матч окончен. Почти все возможности реализовали в атаке «Сочи», грамотно сыграв в обороне сумели гости победить «Ахмат», игроки которого только во втором тайме включились в игру.

90+12' Гол отменен, «офсайд» был перед голом.

90+11' Плечо Ндонга возможно было в положении «вне игры» перед голом «Ахмата».

90+10' Смотрится ВАР на предмет правильности взятия ворот «Сочи».

90+9' Гол. Усман Ндонг без прыжка головой мяч направил точно в девятку ворот «Сочи», прыжок вратаря Дюпина был обречён.

90+8' Эль-Махрауи пробил головой после подачи Самородова из пределов штрафной «Сочи», мяч над перекладиной ворот Дюпина пролетел.

Статистика матча 4 Удары в створ 5 10 Удары мимо 3 65% Владение мячом 35% 7 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 8 Фолы 11

90+6' Получается у сочинцев мяч взять под контроль, тем самым отодвигают гости игру от своих ворот.

90+5' Замена в составе «Сочи»: Фёдоров вышел вместо Ильина.

90+4' Продолжаются бесконечные подачи к воротам «Сочи».

90+3' Замена в составе «Сочи»: Корнеев вышел вместо Зиньковского.

90+1' Гоооол! 2:4. Максим Самородов обработал мяч и развернулся в штрафной «Сочи» после длинной передачи от Касинтуры, и точно пробил в верхний угол ворот гостей, не помог бросок вратаря Дюпина.

90' Добавленное время 8 минут.

90' Желтая карточка показана Марсело Алвесу.

89' Желтая карточка показана Георгию Мелкадзе.

88' Гол «Ахмата» отменён!

87' Главный арбитр Кирилл Левников побежал смотреть монитор за пределы поля. Мелкадзе ударил локтем в живот полузащитника «Сочи» Сааведру в ходе взятия ворот.

86' ВАР смотрится на предмет легитимности взятия ворот «Ахмата».

85' Гол. Эль-Махрауи головой направил мяч в сторону ворот «Сочи» из пределов штрафной, рикошет от защитника гостей Алвеса усложнил задачу вратарю Дюпину, мяч в дальний угол ворот заскочил.

85' Продолжает «Ахмат» атаковать, удар Мелкадзе в упор, Дюпин умудрился плечом мяч отразить.

83' Замены в составе «Сочи»: Камано, Стоич и Коваленко вышли, ушли Игнатов, Ежов и Васильев.

82' Удар Касинтуры с линии штрафной «Сочи», мяч в защитника гостей Солдатенкова попал.

81' Снизился темп игры, исход матча предрешен.

79' Обескуражены игроки «Ахмата».

76' Гооол! 1:4. Дмитрий Васильев нанес шикарный удар из-за пределов штрафной «Ахмата», мяч точно в девятку ворот Шелии влетел.

76' Желтая карточка показана Максиму Сидорову.

75' Не спешит Зиньковский вводить мяч из-за боковой, сбивая темп игры.

73' Плотный удар Мелкадзе из-за пределов штрафной «Сочи» после скидки от Самородова, мяч выше ворот полетел.

72' Замена в составе «Ахмата»: Анас Эль-Махрауи вышел вместо Мануэля Келиану.

72' Удар Исмаэля Силвы из-за пределов штрафной «Сочи», мяч мимо створа ворот проскакал.

71' Организуют навал игроки «Ахмата», много подач следует к воротам «Сочи», пока справляются гости.

70' Позиционная атака «Ахмата», футболисты «Сочи» на свою половину поля отошли.

68' Гол «Сочи» подтверждён.

67' ВАР смотрится на предмет подлинности гола «Сочи».

66' Гооол! 1:3. Михаил Игнатов воспользовался столкновением вратаря Шелии с защитником «Ахмата», и с близкого расстояния беспрепятственно послал мяч в пустые ворота.

65' Получается у «Сочи» игру к центру поля перевести от своих ворот.

62' Удар Сааведры из-за пределов штрафной «Ахмата», мяч выше перекладины пролетел.

59' Гооол! 1:2. Касинтура совершил подачу в штрафную «Сочи», вратарь Дюпин ошибся на выходе, подработав мяч Максим Самородов направил его в неприкрытый ближний угол ворот гостей.

58' Исмаэл Силва ворвался в штрафную «Сочи», но защитник гостей Марсело Алвес чисто у него мяч отобрал.

57' Продолжают грозненцы атаковать, с хорошим настроем вышли хозяева на второй тайм.

54' Самородов пробил из пределов штрафной «Сочи», сразу несколько защитников бросились под мяч и сумели его на угловой перевести.

53' Инициатива у «Ахмата», вынуждены сочинцы обороняться.

51' Подача Садулаева со штрафного к воротам «Сочи», вратарь Дюпин кулаком на выходе мяч подальше выбил.

49' Получается игру отодвинуть от своих ворот футболистам «Сочи», но до угроз воротам «Ахмата» дело не доходит.

47' Активно начали игроки «Ахмата» вторую половину, подачи в штрафную «Сочи» следуют одна за другой.

46' Второй тайм начался! Замены в составе «Ахмата»: Максим Самородов и Лечи Садулаев вышли, ушли Брайан Мансилья и Рифат Жемалетдинов.

45+2' Перерыв. Провалил «Ахмат» первый тайм, «Сочи» в свою очередь, очень собранно сыграл как в атаке так и в обороне.

45+2' Позиционная атака «Ахмата», готовят грозненцы угрозу в одной из последних атак в первом тайме.

45' Добавленное время 2 минуты.

44' Удар Ильина из пределов штрафной «Ахмата», мяч в Ндонга попал не долетев до ворот Шелии.

42' Мелкадзе головой пробил из пределов штрафной «Сочи» из неудобной позиции, мяч выше ворот полетел.

41' Желтая карточка показана Руслану Магалю.

41' Ошарашенными выглядят футболисты «Ахмата», много брака они допускают в работе с мячом.

39' Владимир Ильин пробил из-за пределов штрафной «Ахмата», в прыжке парировал вратарь Шелия.

38' Ошибка в центре поля от игроков «Ахмата», Дмитрий Васильев ворвавшись в штрафную хозяев нанес удар, но заблокировали защитники.

36' Гооол! 0:2. Михаил Игнатов самостоятельно вырвался на ударную позицию в штрафной «Ахмата» освободившись от опеки Ндонга, и точно в дальний угол ворот мяч послал, не дотянулся в прыжке вратарь Шелия.

35' Брайан Мансилья решился на удар из-за пределов штрафной «Сочи», мяч намного выше ворот полетел.

34' В позиционной атаке «Ахмат», сконцентрированы на оборонительных взаимодействиях игроки «Сочи».

31' Позиционная атака «Сочи», до угроз воротам «Ахмата» дело пока не дошло.

30' Удар Ильина из пределов штрафной «Ахмата», защитник хозяев Гандри заблокировал полет мяча к воротам.

30' Подача Мансильи в штрафную «Сочи», спокойно грудью скинул мяч вратарю защитник гостей.

27' Исмаэл Силва оказался первым на подборе после подачи с углового «Ахмата» и нанес удар, мяч выше перекладины полетел.

26' Темп игры средний, чуть больше мячом владеет «Ахмат», получается у сочинцев качественно обороняться.

23' Головой пробил Владимир Ильин подстроившись под мяч в штрафной «Ахмата», мяч в перекладину угодил, не помог бы вратарь Шелия. Удалась быстрая атака футболистам «Сочи».

21' Подача с углового в штрафную «Сочи», отбились гости.

19' Встрепенулись хозяева после пропущенного мяча, позиционная атака «Ахмата».

16' Гоооол! 0:1. Игнасио Сааведра головой переправил мяч в дальний угол ворот «Ахмата» с близкого расстояния, после подачи углового Зиньковским.

15' Позиционная атака «Сочи», приближаются гости с владением мяча к штрафной «Ахмата».

13' Жемалетдинов пробил с линии штрафной «Сочи», мяч мимо створа ворот пролетел.

12' Темп игры пока не самый высокий, осторожничают обе команды.

09' Удар Зиньковского с линии штрафной «Ахмата», мяч в одного из защитников попав на угловой для «Сочи» улетел.

08' Много столкновений в игре, Исмаэлю Силве досталось, но сможет полузащитник «Ахмата» самостоятельно продолжить встречу.

06' Включаются в прессинг грозненцы в случае потери мяча, усложняя начало атаки «Сочи».

04' Позиционная атака «Ахмата», пока мяч в центре поля контролируется хозяевами.

02' Началась борьба за инициативу, пока игроки «Ахмата» больше владеют мячом.

01' Матч начался!

До матча

19:29 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:25 В Грозном облачно, возможен небольшой дождь, на термометре 10 градусов.

19:20 Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, вмещающей 30 597 зрителей.

19:10 Главным арбитром матча будет Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Жемалетдинов, Силва, Касинтура, Келиану, Мансилья, Мелкадзе.

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Заика, Алвес, Сааведра, Зиньковский, Васильев, Магаль, Ежов, Игнатов, Ильин.

«Ахмат»

После 12-и туров в чемпионате России грозненцы занимают 9-е место в таблице с 16-ю очками в активе. «Ахмат» уже опережает зоны стыков на 5 баллов. Команда неплохо выступает на своем поле, занимая по этому показателю 7-е место в лиге. «Ахмат» сумел набрать 10 очков из 15-и возможных дома. В прошлом поединке грозненцы уступили «Рубину» в серии пенальти в рамках Кубка России. Матчем ранее «Ахмат» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2). Команда не может победить во всех турнирах на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок «Ахмат» трижды проиграл и однажды сыграл вничью, уступив «Краснодару» (0:2) в РПЛ и «Оренбургу» (0:1) в Кубке страны.

Грозненцы провалили старт нынешнего сезона, но затем приход Станислава Черчесова все изменил. Теперь «Ахмат», как минимум, крепкий середняк в РПЛ. В последних 4-х очных встречах команда ни разу не проиграла «Сочи». За этот отрезок грозненцы трижды обыграли южан при одном ничейном результате.

«Сочи»

Южане полностью проваливают старт нынешнего сезона в РПЛ. После 12-и туров «Сочи» занимает последнее 16-е место с 5-ю очками в активе. Команда глубоко засела на дне турнирной таблицы. «Сочи» отстает от зоны стыковых матчей на 3 балла, а от спасительной 12-й строчке уже на 5 пунктов. В прошедшей встрече команда уступила «Краснодару» со счетом 0:3 в Кубке России, а до этого «Сочи» с таким же счетом проиграл «Зениту» в РПЛ. В последних 5-и поединках во всех турнирах южане трижды проиграли, а также по одному разу сыграли вничью и победили. За этот период «Сочи» сумел забить 5 голов при 10-и пропущенных.

Стоит отметить, что южане ужасно выступают в гостях. Команде удалось набрать только 1 очко из 18-и возможных на чужом поле, а против «Ахмата» в предстоящем матче будет еще тяжелее. К тому же, у «Сочи» большие проблемы с обороной, ведь команда уже пропустила 28 голов за 12 встреч — это худший показатель в лиге. При этом, южане забили всего 7 мячей. Не поможет команде в отчётном матче из-за травмы Мелёшин.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 13 матчей. В 7 играх победил «Сочи», в 3 «Ахмат», оставшиеся 3 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10