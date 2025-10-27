прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.10

«Ахмат» встретится с «Сочи» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 27 октября и начнется в 19:30 по мск.

«Ахмат»

Турнирное положение: После 12-и туров в чемпионате России грозненцы занимают 9-е место в таблице с 16-ю очками в активе. «Ахмат» уже опережает зоны стыков на 5 баллов.

Команда неплохо выступает на своем поле, занимая по этому показателю 7-е место в лиге. «Ахмат» сумел набрать 10 очков из 15-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом поединке грозненцы уступили «Рубину» в серии пенальти в рамках Кубка России. Матчем ранее «Ахмат» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2).

Команда не может победить во всех турнирах на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок «Ахмат» трижды проиграл и однажды сыграл вничью, уступив «Краснодару» (0:2) в РПЛ и «Оренбургу» (0:1) в Кубке страны.

Состояние команды: Грозненцы провалили старт нынешнего сезона, но затем приход Станислава Черчесова все изменил. Теперь «Ахмат», как минимум, крепкий середняк в РПЛ.

В последних 4-х очных встречах команда ни разу не проиграла «Сочи». За этот отрезок грозненцы трижды обыграли южан при одном ничейном результате.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане полностью проваливают старт нынешнего сезона в РПЛ. После 12-и туров «Сочи» занимает последнее 16-е место с 5-ю очками в активе.

Команда глубоко засела на дне турнирной таблицы. «Сочи» отстает от зоны стыковых матчей на 3 балла, а от спасительной 12-й строчке уже на 5 пунктов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Краснодару» со счетом 0:3 в Кубке России, а до этого «Сочи» с таким же счетом проиграл «Зениту» в РПЛ.

В последних 5-и поединках во всех турнирах южане трижды проиграли, а также по одному разу сыграли вничью и победили. За этот период «Сочи» сумел забить 5 голов при 10-и пропущенных.

Не сыграет: Мелешин из-за травмы.

Состояние команды: Стоит отметить, что южане ужасно выступают в гостях. Команде удалось набрать только 1 очко из 18-и возможных на чужом поле, а против «Ахмата» в предстоящем матче будет еще тяжелее.

К тому же, у «Сочи» большие проблемы с обороной, ведь команда уже пропустила 28 голов за 12 встреч — это худший показатель в лиге. При этом, южане забили всего 7 мячей.

Статистика для ставок

«Ахмат» не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах

«Сочи» проиграл 2 последних матча с одинаковым счетом 0:3

«Ахмат» ни разу не проиграл «Сочи» в последних 4-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ахмата» — 1.60, победа «Сочи» — 5.80, ничья — за 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: «Сочи» не сможет взломать оборону сопернику в Грозном. У команды есть большие проблемы с результативностью.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» 0.5 меньше за 2.10.

Прогноз: Можно предположить, что «Ахмат» уверенно обыграет «Сочи» на своем поле.

Ставка: Победа «Ахмат» с форой (-1) за 2.03.