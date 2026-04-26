«Зенит» принимает «Ахмат» в матче 27-го тура РПЛ, у хозяев практически не остаётся шанса на ошибку. Борьба за чемпионство входит в решающую стадию, и любая потеря очков может стоить титула. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

21' И всё-таки нужна замена Ульянову. Дёрнул заднюю поверхность бедра, не сможет продолжить.

20' Вратарь «Ахмата» Ульянов рухнул на газон после своей игры на выходе, но, кажется, смог сам подняться на ноги.

19' Ульянов кулаками выбил мяч из штрафной после подачи со штрафного.

18' Штрафной заработал Вендел недалеко от ворот «Ахмата», Педро будет подавать.

17' Соболев головой скинул в центр штрафной, там никого из партнёров.

15' Вендел дежурно сфолил на половине поля «Ахмата», не дал начать атаку Богосавацу.

13' Не дали принять мяч Садулаеву на левом фланге, отлично сыграл Караваев.

11' ГОООООООЛ! Тут же второй забивает «Зенит»! Кондаков покатил в штрафную на Педро, тот прострелил вдоль ворот, а Луис Энрике замкнул. 2:0!

10' Соболев не обработал мяч на линии штрафной, но «Зенит» продолжает атаку.

08' ГОООООООЛ! «Зенит» открывает счёт! Дивеев подключился к атаке, головой скинул во вратарскую, а Соболев без проблем отправил мяч в сетку, тоже головой. 1:0!

07' Садулаев с линии штрафной левой ногой пытался пробить, в руки Адамову прилетел мяч.

05' Садулаев опасно бил головой с ближней штанги – Адамов вытащил!

03' Дуглас Сантос навесил в штрафную с левого фланга, не дошёл мяч до Соболева.

01' «Ахмат» начал с центра, поехали!

До матча

19:25 Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Караваев, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Кондаков, Соболев, Педро.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Садулаев, Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.

19:15 Главным арбитром матча будет Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов, резервный судья — Антон Фролов, ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Анатолий Жабченко.

«Зенит»

Петербуржцы вновь оказались в роли догоняющих. После победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) команда Сергея Семака впервые за долгое время вышла на первое место, но удержалась там всего несколько дней. Нулевая ничья с «Локомотивом» и последующая победа «Краснодара» вернули «Зенит» на вторую строчку. Форма остаётся неоднозначной: лишь одна победа в четырёх последних матчах во всех турнирах, причём и та — с минимальным счётом. Команда по-прежнему надёжна сзади, но в атаке не хватает остроты и стабильности.

Дополнительная проблема — отсутствие Максима Глушенкова из-за дисквалификации. Несмотря на не лучший весенний отрезок, он остаётся ключевым игроком по системе «гол+пас». Вероятно, его место займёт Джон Джон, а в остальном состав будет максимально близок к оптимальному.

При этом дома «Зенит» по-прежнему почти безупречен: всего две потери очков за сезон и лучшая статистика в лиге. Команда редко громит соперников, но стабильно добивается результата за счёт баланса и организованности.

«Ахмат»

«Ахмат» подходит к матчу без турнирного давления, хотя в апреле команда Станислава Черчесова не одержала ни одной победы, набрав лишь два очка в четырёх матчах. В целом, весенний отрезок получился слабее мартовского, где грозненцы выглядели гораздо увереннее.

Состав также требует корректировок. Из-за дисквалификации Усмана Ндонга придётся перестраивать центр обороны, вероятен переход на схему с тремя защитниками с участием Мехди Заре. На правом фланге должен вернуться Максим Сидоров, что добавит стабильности.

Главная проблема — ограниченный ресурс в матчах против топ-команд. В последних играх с представителями верхней части таблицы «Ахмат» уступал или с трудом цеплялся за очки, не показывая устойчивой структуры.

Контекст и цифры

История противостояния в последние годы явно на стороне «Зенита»: 10 побед в 11 матчах во всех турнирах. При этом в первом круге текущего сезона «Ахмат» неожиданно оказался сильнее — редкое исключение из общей тенденции. В Санкт-Петербурге статистика ещё более односторонняя: пять поражений подряд у гостей, причём три из них — без забитых мячей.