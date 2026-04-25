Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче против «Зенита».

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов globallookpress.com

«Сыграли после "Спартака" с "Балтикой".  Все цифры показывают, что команда была готова хорошо в физическом плане.  Надеемся и с "Зенитом" выглядеть так же.  Но все покажет игра.

Иногда выпадают "хором" все игроки, которые определяют баланс в команде.  Думаю, что со "Спартаком" именно это у нас и случилось.  И мы не смогли определенный баланс найти, чтобы команда выглядела конкурентоспособной.  Но это вопрос ко мне как к тренеру.

Надо к любому сопернику правильно мотивационно готовиться.  Ноги сами никогда не побегут.  А если даже будут бежать, то не туда, куда надо.  Есть соперник, который потерял первую строчку в последнем туре.  Естественно, они борются за чемпионство, а у нас свои задачи, поэтому, думаю, игра будет непростой и для "Зенита", и для нас тоже.

Планировать в футболе очки невозможно.  Они [соперники] играют дома и хотят взять три очка.  Наша задача — быть конкурентоспособными, как и в первом матче [встрече первого круга], и искать свои шансы.  Я могу сказать, что мы доминировать, наверное, точно не будем в плане владения мячом, подчеркиваю.  Но не имея мяча, можно не отдавать инициативу.  Так бывает.  Нам надо найти такой баланс, чтобы мы и на результат сыграли, и не дали сыграть сопернику», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в воскресенье, 26 апреля.  Начало — в 19:00 мск.