Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче против «Зенита».

«Сыграли после "Спартака" с "Балтикой". Все цифры показывают, что команда была готова хорошо в физическом плане. Надеемся и с "Зенитом" выглядеть так же. Но все покажет игра.

Иногда выпадают "хором" все игроки, которые определяют баланс в команде. Думаю, что со "Спартаком" именно это у нас и случилось. И мы не смогли определенный баланс найти, чтобы команда выглядела конкурентоспособной. Но это вопрос ко мне как к тренеру.

Надо к любому сопернику правильно мотивационно готовиться. Ноги сами никогда не побегут. А если даже будут бежать, то не туда, куда надо. Есть соперник, который потерял первую строчку в последнем туре. Естественно, они борются за чемпионство, а у нас свои задачи, поэтому, думаю, игра будет непростой и для "Зенита", и для нас тоже.

Планировать в футболе очки невозможно. Они [соперники] играют дома и хотят взять три очка. Наша задача — быть конкурентоспособными, как и в первом матче [встрече первого круга], и искать свои шансы. Я могу сказать, что мы доминировать, наверное, точно не будем в плане владения мячом, подчеркиваю. Но не имея мяча, можно не отдавать инициативу. Так бывает. Нам надо найти такой баланс, чтобы мы и на результат сыграли, и не дали сыграть сопернику», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в воскресенье, 26 апреля. Начало — в 19:00 мск.