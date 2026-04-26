«Зенит» и «Балтика» находятся на пороге заключения сделки по переходу защитника Кевина Андраде, сообщил источник, близкий к переговорам, «Чемпионату».

Питерский клуб предложил за игрока 350 миллионов рублей. При этом «Балтика» надеется получить за своего футболиста 400 миллионов рублей. Стороны готовы к компромиссу, учитывая, что Андраде отказался продлевать контракт с калининградским клубом.

В текущем сезоне Андраде сыграл в 29 матчах во всех соревнованиях, забив один гол. Его контракт с «Балтикой» действует до лета 2027 года.