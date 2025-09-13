«Краснодар» — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 13 сентября, «Краснодар» примет тольяттинский «Акрон» в рамках 8-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Акрон 1:1 Голы: 1:0 Виктор Са (14'), 1:1 Артём Дзюба (пенальти) (23') Предупреждение: Лукас Оласа (22')

Ход игры

45+5' Перерыв! Доминировал «Краснодар» в начале тайма и заслужено повел в счете, но удалось заработать пенальти «Акрону» и реализовать его, после чего игра выровнялась.

45+3' Сперцян протащил мяч через пол поля, попытался пойти в обыгрыш на подступах к штрафной «Акрона», но потерял мяч.

45+3' Много единоборств в игре, даже Дзюбе достается время от времени.

45' Добавленное время 5 минут.

45' Са совершил проход по левому флангу атаки «Краснодара», вошел в штрафную «Акрона», прострелил, но перехватил передачу Бокоев.

43' Удар Савичева из-за пределов штрафной «Краснодара», мяч коснулся одного из защитников хозяев и улетел на угловой.

41' Кривцов подсел под Бокоева, неудачно упал защитник «Акрона» на газон, получив повреждение. На поле приглашена медицинская бригада гостей.

40' Хлесткий удар Ленини из-за пределов штрафной «Акрона», мяч выше ворот пролетел.

39' Перрен пробил из-за пределов штрафной «Акрона», мяч в защитника гостей угодил.

37' Разбивается игра на паузы: штрафные, ауты, угловые. На руку гостям это играет, легко справляются с таким темпом футболисты «Акрона».

35' Удар Сперцяна с штрафного в стенку «Акрона» пришелся и улетел на угловой.

34' Сперцян заработал фол в непосредственной близости от штрафной площади «Акрона», сам же готовится исполнить стандарт пострадавший.

33' Бистрович по ногам ударил Дугласа Аугусту, еще один фол в центре поля.

31' Коста по голове Дзюбе рукой ударил в верховом единоборстве и очень раздосадован защитник «Краснодара».

30' Снизился темп игры в эти минуты.

28' Удар Лончара с угла штрафной площади «Краснодара» пришелся в защитника хозяев и улетел на угловой для «Акрона».

26' Кривцов пробил из пределов штрафной площади «Акрона» с острого угла, мяч прямо в руки Гудиеву пришел.

26' Сперцяну досталось от Савичева, оказывается ему медицинская помощь.

Нарушение Савичева на Сперцяне globallookpress.com

25' Желтая карточка показана Савичеву.

23' Гооол! 1:1. Артём Дзюба уверенно развел мяч и Агкацева по разным углам ворот «Краснодара».

21' Желтая карточка показана Оласе.

21' После просмотра ВАР определено: пенальти в ворота «Краснодара»!

20' ВАР смотрится на предмет пенальти в ворота «Краснодара».

19' Бакаев совершил проход по левому флангу и подал на дальнюю штангу ворот «Краснодара», но там Севикяна переиграл защитник в верховом единоборстве.

16' Контролируют мяч футболисты «Краснодара», продолжая атаковать.

Игроки «Краснодара» празднуют забитый гол globallookpress.com

14' Гооол! 1:0. Головой замкнул подачу Петрова Виктор Са, перевисев Савичева, удар в самый угол ворот Гудиева пришелся так, что его прыжок был бесполезным.

13' Бакаев пробил из-за пределов штрафной «Краснодара», промахнулся.

13' Са пробил из пределов штрафной «Акрона», заблокировали удар защитники гостей.

12' Кривцов нашел пространство в штрафной площади «Акрона», Петров снабдил его точной передачей, в упор бил полузащитник хозяев, но спас гостей Гудиев.

11' Са классно открылся за спины защитников «Акрона», получил передачу, но первое касание подвело нападающего «Краснодара».

9' Севикян точную передачу на Дзюбу выдал в штрафную площадь «Краснодара», защитники хозяев мяч на угловой выбили из под ног нападающего «Акрона».

8' Коста снёс Севикяна, будет подача в штрафную площадь «Краснодара».

6' Высоко встречают противника игроки «Акрона», затрудняя развитие атаки «Краснодару».

5' Угловой у ворот «Акрона».

4' Бакаев совершил проход по левому флангу атаки «Акрона» и заработал угловой.

3' Мяч под контролем «Краснодара», начинают они конструировать свою позиционную атаку.

1' Последовало несколько забросов от «Акрона» на Дзюбу, пока не получилось у Артёма за мяч зацепиться.

1' Матч начался! «Акрон» начал с центра поля.

До матча

19:27 Игроки появляются на поле, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдёт на стадионе «Ozon Арена» вмещающем 35 059 зрителей.

19:10 Главным арбитром матча будет Ранэль Зияков из Набережных Челнов.

Стартовые составы команд

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Ленини, Аугусто, Сперцян, Перрен, Кривцов, Са.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Севикян, Марадишвили, Лончар, Бистрович, Бакаев, Дзюба.

«Краснодар»

Команда из одноименного города пока что достаточно успешно проводит защиту чемпионского титула. Краснодарцы сейчас имеют в своем активе 16 очков и лидируют в турнирной таблице российского чемпионата. «Зелено-черные» за семь матчей смогли забить 18 мячей, а пропустили всего четыре. В прошлом туре коллектив из Краснодара сыграл вничью на выезде с ЦСКА (1:1). До этого же «быки» выиграли у «Крыльев Советов» (6:0), «Сочи» (5:1), «Оренбурга» (1:0) и «Динамо» (1:0). Также краснодарский коллектив обыграл «Сочи» (4:2) и «Динамо» (4:0) в Кубке России.

Подопечные Мурада Мусаева идут достаточно стабильно и постоянно набирают очки. Поэтому «Краснодар» и является лидером и претендует на чемпионский титул. В любом случае, «Краснодар» должен вновь бороться за золотые медали в этом сезоне, хотя защитить чемпионство всегда сложнее, чем его завоевать первый раз. Травмирован Мозес Кобнан, а дисквалифицирован Джон Кордоба.

«Акрон»

Команда из Тольятти в нынешнем сезоне пока что не радует и борется за выживание. Акроновцы после семи матчей имеют в своем активе всего шесть очков и идут на 13-м месте в турнирной таблице. Тольяттинский коллектив смог забить всего девять мячей, а пропустил на один больше. В прошлых турах «бело-красные» уступили «Балтике» (0:2), ЦСКА (1:3) и «Оренбургу» (1:2). До этого же тольяттинцы сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (1:1). Также «Акрон» проиграл «Локомотиву» (0:2) и выиграл по пенальти у ЦСКА в Кубке России.

Подопечные Заурбека Тедеева в этом сезоне показывают крайне невыразительный футбол, поэтому и результат отсутствует. Если так пойдет и дальше, то «Акрон» будет бороться за выживание. В последнее время «Акрон» смог немного усилиться и именно это может помочь команде подняться по турнирной лестнице. Травмированы Хетаг Хосонов и Беншимол.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча. Оба раза победил «Краснодар», в Самаре гости выиграли со счетом 5:2, а на стадионе «Озон Арена» в Краснодаре 1:0.

За всю историю команды сыграли 3 матча. В 2 играх победил «Краснодар», а ещё одна встреча в рамках Кубка России закончилась вничью 0:0, в серии пенальти тогда победил «Краснодар» (4:2).

