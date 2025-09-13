Краснодар — Акрон: прогноз на матч российской Премьер-лиги и ставка за 2.05

13 сентября в матче 8-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Акрон». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда из одноименного города пока что достаточно успешно проводит защиту чемпионского титула.

Краснодарцы сейчас имеют в своем активе 16 очков и лидируют в турнирной таблице российского чемпионата.

«Зелено-черные» за семь матчей смогли забить 18 мячей, а пропустили всего четыре.

Последние матчи: в прошлом туре коллектив из Краснодара сыграл вничью на выезде с ЦСКА (1:1).

До этого же «быки» выиграли у «Крыльев Советов» (6:0), «Сочи» (5:1), «Оренбурга» (1:0) и «Динамо» (1:0).

Также краснодарский коллектив обыграл «Сочи» (4:2) и «Динамо» (4:0) в Кубке России.

Не сыграют: травмирован Мозес Кобнан, а дисквалифицирован Джон Кордоба.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева идут достаточно стабильно и постоянно набирают очки. Поэтому «Краснодар» и является лидером и претендует на чемпионский титул.

В любом случае, «Краснодар» должен вновь бороться за золотые медали в этом сезоне, хотя защитить чемпионство всегда сложнее, чем его завоевать первый раз.

«Акрон»

Турнирное положение: команда из Тольятти в нынешнем сезоне пока что не радует и борется за выживание.

Акроновцы после семи матчей имеют в своем активе всего шесть очков и идут на 13-м месте в турнирной таблице.

Тольяттинский коллектив смог забить всего девять мячей, а пропустил на один больше.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-красные» уступили «Балтике» (0:2), ЦСКА (1:3) и «Оренбургу» (1:2).

До этого же тольяттинцы сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (1:1).

Также «Акрон» проиграл «Локомотиву» (0:2) и выиграл по пенальти у ЦСКА в Кубке России.

Не сыграют: травмированы Хетаг Хосонов и Беншимол.

Состояние команды: подопечные Заурбека Тедеева в этом сезоне показывают крайне невыразительный футбол, поэтому и результат отсутствует. Если так пойдет и дальше, то «Акрон» будет бороться за выживание.

В последнее время «Акрон» смог немного усилиться и именно это может помочь команде подняться по турнирной лестнице.

Прогноз Равиля Сабитова

Чемпион Европы среди молодежных сборных Равиль Сабитов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил риски лидера чемпионата «Краснодара» в домашнем матче 8-го тура РПЛ с «Акроном»:

Ключевой момент — отсутствие Кордобы, вот которого просто некем заменить. Перрен, как вижу, не для этой роли, хотя играть может везде. Наверное, Кобнан, но это близко не равноценная замена. Потом мне не понравилось, что они с командой медиалиги сейчас сыграли, еще и не выиграли (2:2, с «ФК 10» — прим. ред.). Это же не КВН, по приколу для чемпиона. Лучше двусторонку с молодежкой своей провести. Хорошо, что Сперцян возвращается с настроением после победы над Ирландией. Реализовал пенальти, вообще умный парень. Не лезет, куда не надо — я против его отъезда в Англию. Интересен момент с Пальцевым, поскольку и без него оборона стабильная. Его никак не поставят, смотрят на лимит. Лайзанс и Бузникин там неплохо работают на перспективу. Что касается «Акрона», то это стабильная команда уже сейчас. Должен Марадишвили вписаться. Плюс Бистрович знакомый нам сейчас пришел. Дзюба отдохнул. Будут там моменты, но не забьют. Агкацев в строю, это очень важно для «Краснодара». Несмотря на дисквалификацию Кордобы, победа — 2:0. Равиль Сабитов

Статистика для ставок

«Краснодар» выиграл 6 из последних 7 матчей

«Акрон» проиграл 4 последних матча

В последнем очном матче «Краснодар» победил «Акрон» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа «Акрона» — в 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.63 и 2.25.

Прогноз: «Краснодар» на порядок сильнее «Акрона» и должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Краснодара» с форой-1,5 за 2.05.

Прогноз: «Акрону» в последнее время тяжело даются голы, поэтому и в этой игре он может не забить.

Ставка: «Акрон» не забьет за 2.15.