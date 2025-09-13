Краснодар — Акрон: прогноз на матч российской Премьер-лиги и ставка за 2.05

Краснодар
Акрон
«Краснодар»
Турнирное положение: команда из одноименного города пока что достаточно успешно проводит защиту чемпионского титула.
Краснодарцы сейчас имеют в своем активе 16 очков и лидируют в турнирной таблице российского чемпионата.
Краснодар — Акрон: коэффициенты букмекеров
«Зелено-черные» за семь матчей смогли забить 18 мячей, а пропустили всего четыре.
Последние матчи: в прошлом туре коллектив из Краснодара сыграл вничью на выезде с ЦСКА (1:1).
До этого же «быки» выиграли у «Крыльев Советов» (6:0), «Сочи» (5:1), «Оренбурга» (1:0) и «Динамо» (1:0).
Также краснодарский коллектив обыграл «Сочи» (4:2) и «Динамо» (4:0) в Кубке России.
Не сыграют: травмирован Мозес Кобнан, а дисквалифицирован Джон Кордоба.
Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева идут достаточно стабильно и постоянно набирают очки. Поэтому «Краснодар» и является лидером и претендует на чемпионский титул.
В любом случае, «Краснодар» должен вновь бороться за золотые медали в этом сезоне, хотя защитить чемпионство всегда сложнее, чем его завоевать первый раз.
«Акрон»
Турнирное положение: команда из Тольятти в нынешнем сезоне пока что не радует и борется за выживание.
Акроновцы после семи матчей имеют в своем активе всего шесть очков и идут на 13-м месте в турнирной таблице.
Тольяттинский коллектив смог забить всего девять мячей, а пропустил на один больше.
Последние матчи: в прошлых турах «бело-красные» уступили «Балтике» (0:2), ЦСКА (1:3) и «Оренбургу» (1:2).
До этого же тольяттинцы сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (1:1).
Также «Акрон» проиграл «Локомотиву» (0:2) и выиграл по пенальти у ЦСКА в Кубке России.
Не сыграют: травмированы Хетаг Хосонов и Беншимол.
Состояние команды: подопечные Заурбека Тедеева в этом сезоне показывают крайне невыразительный футбол, поэтому и результат отсутствует. Если так пойдет и дальше, то «Акрон» будет бороться за выживание.
В последнее время «Акрон» смог немного усилиться и именно это может помочь команде подняться по турнирной лестнице.
Прогноз Равиля Сабитова
Чемпион Европы среди молодежных сборных Равиль Сабитов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил риски лидера чемпионата «Краснодара» в домашнем матче 8-го тура РПЛ с «Акроном»:
Статистика для ставок
- «Краснодар» выиграл 6 из последних 7 матчей
- «Акрон» проиграл 4 последних матча
- В последнем очном матче «Краснодар» победил «Акрон» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа «Акрона» — в 7.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.63 и 2.25.
Прогноз: «Краснодар» на порядок сильнее «Акрона» и должен уверенно побеждать.
Ставка: победа «Краснодара» с форой-1,5 за 2.05.
Прогноз: «Акрону» в последнее время тяжело даются голы, поэтому и в этой игре он может не забить.
Ставка: «Акрон» не забьет за 2.15.