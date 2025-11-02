В матче 14-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. На голы Александра Черникова и Джона Кордобы гости ответили точным ударом Ливая Гарсии. Краснодарцы доигрывали поединок вдевятером из-за удалений Кордобы и Дугласа Аугусто

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

90+8' Финальный свисток. 2:1 — победа «Краснодара».

90+7' Последний угловой пода «Спартак». Получилось опасно, но отбились хозяева.

90+5' Еще одна красная карточка для «Краснодара». Аугусто удален за вторую желтую карточку.

90+4' Разыграли угловой краснодарцы и... заработали еще один. Тянут время хозяева.

90+2' Желтая карточка для Кривцова за задержку Жедсона.

90+1' 5 минут компенсировано ко второму тайму.

Статистика матча 5 Удары в створ 4 6 Удары мимо 4 44% Владение мячом 56% 6 Угловые удары 2 1 Офсайды 2 24 Фолы 17

90' Гоооооооооол! 2:1, Гарсия! Ливай замкнул навес от Барко без шансов для Сперцяна.

89' Зобнин пробивал слета с пределов штрафной — выше перекладины.

88' Удален Джон Кордоба! Снова он отмахнулся от того же Литвинова.

87' Замена у «Краснодара». Ленини вышел вместо Черникова.

86' Не уйдет без желтой карточки с поля и Кордоба. Отмахнулся он от Литвинова.

84' Желтая карточка для Жедсона за снос Пальцева.

82' Теперь двойная замена от «Краснодара». Батчи и Оласа ушли с поля, а Перрен и Пальцев вошли в игру.

80' Повреждение получил Оласа. Получает он медицинскую помощь.

78' Двойная замена от Станковича. Умяров и Денисов — out, Зобнин и Бонгонда — in.

76' Долго готовился к удару Барко, но пробил в стенку. Добивал футболист «Спартака», но Агкацев отвел угрозу от ворот.

74' Желтая карточка для Косты, а для «Спартака» опасный штрафной.

73' Кордоба! Едва не сделал дубль Джон! Пробил он с разворота, но Максименко сделал сэйв и перевел мяч в штангу.

71' Двойная замена от «Спартака». Сперцян и Са ушли с поля, а Гонсалес и Кривцов на него вышли.

69' Не получается у «Спартака» в атаке ничего от слова совсем. Как бы они этого не хотели и не пытались атаковать.

67' Замена у «Спартака». Солари поменял Ливай Гарсия.

65' Снова неточная подача от Дмитриева и мяч улетает на другую бровку поля.

63' Нарушил правила Солари, но избежал второй желтой карточки, хотя все было на грани.

61' Все ли решено в этой игре? Не факт, «Спартак» вполне может перевернуть игру, но включаться москвичам необходимо уже здесь и сейчас.

59' Гоооооооооооол! Кордоба! 2:0! После ошибки защитников «Спартака» Кордоба перехватил мяч и круглый отскочил к Сперцяну, который пробил в перекладину. а Джон добил мяч и вонзил его в сетку ворот.

57' Дмитриев прострелил с фланга — в руки Агкацеву. Оживился «Спартак» явно.

55' И снова «Спартак» в атаке. Прострел от Солари, вынос защитника «Краснодара» под удар Барко, который пробил выше ворот.

54' А вот и момент от «Спартака». Солари обыграл защитника «Краснодара» и пробил низом в ближний угол, но Агкацев уверенно сыграл на лини.

52' После углового мяч долгое время летал по штрафной «Спартака» и в итоге Кордоба нарушил правила в атаке.

51' Черников! Опасно пробивал Александр с линии штрафной, но Максименко потащил мяч из-под перекладины.

49' Навес Сперцяна со штрафного завершился выносом мяча защитниками «Спартака». Ничего опасного.

47' В составе «Спартака» произошла замена. Маркиньос вышел на поле, а Мартинс с него ушел.

46' Второй тайм начался. Смотрим далее.

45+2' Прозвучал свисток на перерыв. Отдых 15 минут.

45+1' 2 минуты компенсировано к первому тайму.

45' И снова желтая карточка, и снова для футболиста «Спартака». На этот раз предупрежден Литвинов.

44' Разыграли угловой спартаковцы, но это ни к чему не привело и мяч был потерян, а Солари сорвал атаку хозяев и увидел перед собой карточку желтого цвета.

43' Удар Дмитриева после смещения в центр. Он был заблокирован и мяч прилетел в руки Агкацеву.

41' Сфолил «Краснодар» в атаке после подачи со штрафного Сперцяна.

40' Ву получает желтую карточку за фол на Кордобе.

39' Перехватил немного инициативу «Спартак». Сейчас игра преимущественно проходит на половине поля хозяева.

37' Дмитриев выполнил навес с фланга, Солари замыкал на дальней штанге, но неточно.

35' Угальде получил мяч на фланге и решил сделать навес, но сделал это неточно. Мяч перелетел всех и ушел за пределы поля.

33' В центре поля пока что находится мяч. То у одних, то у других.

31' Фух, после ударной 20-минутки команды решили немного выдохнуть и перевести дух. Успокоилась игра.

29' Угловой без опасности на этот раз. Фолом в атаке он завершился.

27' Сперцян нанес прямой удар со штрафного метров с 30, но угодил в стенку. Будет угловой для «Краснодара».

25' Навес спартаковцев со штрафного — защитники краснодарцев без проблем вынесли мяч и отвели угрозу.

23' Желтая карточка для Мартинса. Он сначала нарушил правила, а затем еще и ударил после свистка.

22' Снова супермомент у «Краснодара». Сперцян подал от углового флажка, а Кордоба пробивал головой, но попал в крестовину.

20' Желтая карточка для Станковича за неспортивное поведение на бровке поля.

18' Гоооооооооол! 1:0! Черников! Подача с фланга — удар Оласы головой в штангу и Черников добил мяч в ворота спартаковцев после того, как это не смог сделать Кордоба.

17' После подачи Сперцяна с углового пробивал Диего Коста, но не очень сильно и совсем неточно.

15' Ву едва не снял футболку с Кордобы. Фол в центре поля от защитника «Спартака».

13' Теперь уже подача со штрафного от «Спартака». Барко ее исполнил, но и тут все завершилось положением вне игры.

11' Арбитры на ВАР посмотрели повтор гола, а там был офсайд. Отмена. 0:0. Играем дальше.

09' Гооооооооооооооол! 1:0! Кордоба открывает счет! Еще один навес от Сперцяна и на этот раз точно на Джона, который головой переправил мяч в ворота без шансов для Максименко.

07' Удар слета от Угальде метров с 30, но неточно.

06' Штрафной «Краснодара». Навес от Сперцяна завершился тем, что защитники «Спартака» вынесли мяч.

04' «Спартак» продолжает атаковать, но пока что защитники «Краснодара» надежны, не пускают они соперника к владениям Агкацева.

02' Спартаковцы начали активнее в этой игре. Они владеют мячом и уже несколько раз подобрались к воротам хозяев, но до удара дело не дошло.

01' Игра стартовала. Стартовый свисток прозвучал. Начинаем!

До матча

19:30 Все готово к началу матча. Скоро стартуем!

19:25 Арбитром встречи сегодня будет рефери из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

19:20 В «Спартаке» сообщили, что у команды еще две потери. Джику травмирован, а вот Самошников заболел.

19:10 Матч состоится на стадионе OZON Арена в Краснодаре, который вмещает 35 179 человек.

19:00 Наш онлайн мы уже традиционно начинаем со стартовых составов играющих сегодня команд:

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Тормена, Оласа, Петров, Черников, Аугусто, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.

«Спартак»: Максименко, Ву, Литвинов, Денисов, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Барко, Фернандеш, Солари, Угальде.

«Краснодар»

Команда из одноименного города делает все, чтобы сохранить чемпионский титул у себя. В прошлом сезоне краснодарцы стали чемпионами, однако сохранить титул намного тяжелее, чем добыть впервые. Между тем, в настоящий момент «быки» по потерянным очкам лидируют в турнирной таблице. «Зеленые» имеют в своем активе 29 очков. За 13 матчей коллектив из Краснодара смог забить целых 25 мячей, а пропустил всего семь.

Краснодарская команда выиграла последние четыре матча во всех турнирах. Подопечные Мурада Мусаева победили «Рубин» (1:0), «Динамо» Махачкала (2:0) и «Ахмат» (2:0) в чемпионате страны, а также «Сочи» (3:0) — в Кубке России. А вот до этого же были потери очков в играх с «Ростовом» (0:0) и «Зенитом» (0:2). В текущем сезоне «Краснодар» проиграл всего дважды. В этой же игре «Краснодару» не смогут помочь травмированные Мозес Кобнан и Жубал.

«Спартак»

Ситуация в стане «красно-белых» не из лучших. Уже не первую неделю ходят слухи о возможном увольнении Деяна Станковича с поста наставника команды. Всему виной результаты команды. Имея сильный состав, спартаковцы располагаются только на шестой строчке в турнирной таблице. «Народная команда» имеет в своем активе 22 балла и отстает от ЦСКА, «Зенита», «Краснодара», «Локомотива» и «Балтики». В первых 13 играх сезона москвичи забили всего 21 мяч. А вот в сетке ворот команды из Москвы побывало 18 мячей.

Московский коллектив выступает крайне нестабильно. Это можно понять даже взглянув на последние три матча команды. В прошлом туре «Спартак» выиграл у «Оренбурга» (1:0), а до этого сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и проиграл ЦСКА (2:3). И так на протяжении всего сезона у команды чередуются победы с ничьими и поражениями. Ни один эксперт заявил, что «Спартак» такая команда, которая может как выиграть у любого, так и проиграть любому. В лазарете «Спартака» находится только Срджан Бабич.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись крупными победами на выезде. В Краснодаре победил «Спартак» со счетом 3:0, а в Москвы выиграл «Краснодар» с аналогичным результатом. К слову, в последних 17 играх между соперниками не было ни одной ничьей.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35.