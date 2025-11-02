2 ноября в матче 14-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда из одноименного города пока что крайне успешно идет к тому, чтобы защитить титул чемпионов.

В настоящий момент в активе краснодарцев 29 зачетных баллов и первая строчка в турнирной таблице.

За 13 матчей «быки» смогли 25 раз поразить ворота соперника и семь раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Краснодара выиграла у «Рубина» (1:0), «Динамо» Мх (2:0) и «Ахмата» (2:0).

До этого же «зелено-черные» сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) и проиграли «Зениту» (0:2).

Также краснодарский коллектив победил по пенальти московское «Динамо» и разгромил «Сочи» (3:0) в Кубке России.

Не сыграют: травмированы Мозес Кобнан и Жубал.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева показывают одну из самых стабильных игр чемпионата. «Краснодар» уверенно действует против любых соперников и точно входит в главную тройку претендентов на чемпионский титул.

Конечно, повторить прошлосезонный результат «Краснодару» будет крайне сложно, однако вполне может быть, что у команды это получится сделать, ведь все для этого есть.

«Спартак»

Турнирное положение: у московской команды, как и всегда в последние годы, пока что не получается навязывать борьбу за чемпионский титул.

«Красно-белые» по истечении 13 туров имеют в своем активе 22 зачетных балла и идут на шестой строчке в турнирной таблице.

За это время москвичи смогли 21 раз поразить ворота соперников и 18 раз пропустили в свои ворота.

Последние матчи: в прошлых турах «народная команда» победила «Оренбург»(1:0), но сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).

До этого же коллектив из Москвы проиграл ЦСКА (2:3), но выиграл у «Пари НН» (3:0).

Также спартаковцы переиграли «Пари НН» (2:1) и «Динамо» Мх (3:1) в Кубке России.

Не сыграют: в лазарете у команды из столицы России находится только Срджан Бабич.

Состояние команды: столичный коллектив нельзя отнести к фаворитам сезона, однако «Спартак» с таким составом точно обязан бороться за тройку сильнейших.

Подопечным Деяна Станковича тяжело даются матчи, поэтому и будущее серба в «Спартаке» под вопросом, но до конца первой части сезона он доработать должен.

Прогноз Игоря Колыванова

Один из лучших нападающих в российской истории Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил роль форвардов в матче 14-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

«Краснодар» — состоявшаяся команда, она уже лидер по натуре. Все друг друга знают, им вообще не важно, с кем играть. Меняют, когда уже нечего больше делать. 16-17 боевых сегодня вполне достаточно. Ну, Черников, это что такая фигура, чем хуже Ленини, или Кривцов в другом варианте полузащиты? Когда слышу про 25, мне смешно. В «Спартаке», понятно, другая история. Там уже никто не может предположить, чего ждать. Но сейчас момент настал, когда ничего не станет придумывать. Тройную замену в перерыве не исключаем, ха-ха. Ну и Барко никогда нельзя менять, это неприкасаемый. Без него так и будет один удар в створ — и один гол в лучшем случае. За счет него только фуксом выскочить. Под него лучше подходит Угальде. В этой игре для победы одного мяча явно не хватит. В том чемпионате, те у тех выиграли по 3-0 в гостях. После этого должна быть золотая середина — 2:2. Игорь Колыванов

Статистика для ставок

«Краснодар» выиграл 4 последних матча

«Спартак» проиграл только 1 из последних 7 матчей

В прошлом очном матче «Спартак» победил «Краснодар» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.45, а победа «Спартака» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: команды между собой играют результативно и в последних матчах постоянно забивают, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 за 2.35.

Прогноз: «Спартак» в последнее время удачно играет против «Краснодара», поэтому вполне может не проиграть в этом матче.

Ставка: ничья или победа «Спартака» за 1.90.