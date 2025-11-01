В субботу, 1 ноября, «Ростов» примет тольяттинский «Акрон» в рамках 14-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

30' Беншимол получил повреждение в единоборстве с защитником «Ростова» Сако, медицинская бригада «Акрона» выбежала на поле.

29' Положили мяч вниз игроки «Акрона», контролируют его на своей половине поля гости.

26' Продолжается борьба в центре поля, «Ростов» чаще переходит в атаку.

23' Мохеби пробил в падении через себя из штрафной гостей, мяч мимо ворот «Акрона» полетел.

23' Позиционная атака «Ростова», внимательно в обороне действуют футболисты «Акрона».

22' Чуть снизился темп игры.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 1 56% Владение мячом 44% 2 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 5 Фолы 3

20' Много единоборств в игре, не намерены футболисты обеих команды уступать территорию.

18' Желтая карточка показана Роналдо.

17' Позиционная атака «Акрона», пока мяч в середине поля ходит от игрока к игроку.

15' Илья Вахания вбросил мяч из-за боковой в штрафную «Акрона», отбились гости.

13' Голенков оказался на ударной позиции в штрафной «Акрона», но Неделчяру успел предотвратить угрозу воротам гостей выбив мяч на угловой.

11' Завязалась борьба за инициативу в центре поля. Обе команды стараются в «контроль мяча» играть.

09' Беншимол пробил из пределов штрафной «Ростова» с разворота приложившись по мячу, выше перекладины полетел кожаный снаряд.

09' Угловой у ворот «Акрона», но до угрозы воротам гостей дело не дошло.

06' Голенков рвался к мячу в штрафной «Акрона», но на выходе кулаком надежно сыграл вратарь гостей Гудиев.

05' Больше на первых минутах «Акрон» владеет мячом и атакует.

03' Подача со штрафного к воротам «Ростова», Хосонов оказался на ударной позиции, но удар не получился у полузащитника «Акрона».

01' Удар Эдгара Севикяна с линии штрафной «Ростова», вратарь хозяев Ятимов вытянувшись в струнку перевел мяч на угловой.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ростова».

До матча

20:14 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:05 Матч пройдет на «Ростов Арене» вмещающей 45 000 зрителей.

19:55 Главным судьей матча будет Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Кузьмин, Севикян, Лончар, Бистрович, Хосонов, Беншимол.

«Ростов»

Ростовчане находятся на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В активе «Ростова» три победы, шесть матчей вничью и четыре поражения при 11 забитых и 14 пропущенных мячах. В последнем поединке команда поделила очки с махачкалинским «Динамо» (1:1). В последнем поединке команда поделила очки с махачкалинским «Динамо» (1:1). До этого «Ростов» смог обыграть «Пари НН» в Кубке России со счетом 4:1 и поделил очки со «Спартаком» в чемпионате (1:1). В пяти последних матчах две победы и три матча вничью. Разница мячей на этом отрезке — 8:4.

«Ростов» может продлить серию без поражений до одиннадцати матчей, если все сложится удачно. В десяти матчах команда одержала четыре победы и шесть побед.

«Акрон»

Клуб из Тольятти находится на 12-й строчке, набрав 12 баллов. В активе «Акрона» две победы, шесть матчей вничью и пять поражений при 15 забитых и 19 пропущенных мячах. В последнем поединке клуб сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). До этого «Акрон» проиграл матч против ЦСКА в Кубке России со счетом 2:3 и обыграла «Пари НН» в чемпионате со счетом 1:0. В пяти последних матчах команда одна победа, два матча вничью и два поражения. Разница мячей на этом отрезке — 5:8.

«Акрон» не стабилен. Команда смогла прервать серию из 13-ти матчей без побед удачной игрой против «Пари НН», однако в последних двух матчах клуб вновь выступил блекло.

Личные встречи

Все 3 матча между командами случились в сезоне 2024/2025. В рамках РПЛ команды обменялись выездными победами, в Ростове «Акрон» победил со счетом 0:2, ответный матч на поле «Акрона» завершился победой «Ростова» 2:3. Ещё одна игра была товарищеской, в феврале 2025 года «Акрон» победил со счетом 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.97