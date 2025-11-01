прогноз на матч РПЛ и ставка за 1.97

1 ноября в 14-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Ростов» и «Акрон». Начало матча — в 20:15 мск

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане находятся на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

В активе «Ростова» три победы, шесть матчей вничью и четыре поражения при 11 забитых и 14 пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке команда поделила очки с махачкалинским «Динамо» (1:1).

До этого «Ростов» смог обыграть «Пари НН» в Кубке России со счетом 4:1 и поделил очки со «Спартаком» в чемпионате (1:1).

В пяти последних матчах две победы и три матча вничью. Разница мячей на этом отрезке — 8:4.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ростов» может продлить серию без поражений до одиннадцати матчей, если все сложится удачно. В десяти матчах команда одержала четыре победы и шесть побед.

«Акрон»

Турнирное положение: клуб из Тольятти находится на 12-й строчке, набрав 12 баллов.

В активе «Акрона» две победы, шесть матчей вничью и пять поражений при 15 забитых и 19 пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке клуб сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

До этого «Акрон» проиграл матч против ЦСКА в Кубке России со счетом 2:3 и обыграла «Пари НН» в чемпионате со счетом 1:0.

В пяти последних матчах команда одна победа, два матча вничью и два поражения. Разница мячей на этом отрезке — 5:8.

Не сыграют: нет травмированных.

Состояние команды: «Акрон» не стабилен. Команда смогла прервать серию из 13-ти матчей без побед удачной игрой против «Пари НН», однако в последних двух матчах клуб вновь выступил блекло.

Статистика для ставок

«Акрон» имеет всего одну победу в 16 матчах сезона

«Ростов» не знает поражений в пяти последних матчах

Обе команды сыграли вничью в последнем матче

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победа «Ростова» оценивается в 1.67. Ничья — в 4.00, выигрыш «Акрона» — в 5.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются с одинаковыми коэффициентами — 1.87 и 1.87.

Прогноз: Обе команды забьют в матче. Это основная ставка.

1.97 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Ростов» — «Акрон» позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Обе команды забьют за 1.97.

Прогноз: Считаем, что команды смогут забить в матче три мяча и более.

2.49 ТБ 3 в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч «Ростов» — «Акрон» принесёт чистый выигрыш 1490₽, общая выплата — 2490₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.49.