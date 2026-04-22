В среду, 22 апреля, московское «Динамо» примет казанский «Рубин» в рамках 26-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19:35 Матч пройдет на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве, вмещающем 25 716 зрителей.

19:25 Главным судьей матча будет Сергей Карасёв из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Динамо»

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Рикардо, Касерес, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Гладышев, Тюкавин.

Стартовый состав «Рубина»

«Рубин»: Ставер, Арройо, Мальдонадо, Вуячич, Лобов, Рожков, Безруков, Сааведра, Ходжа, Грипши, Сиве.

«Динамо»

«Динамо» после 25-ти туров занимает седьмую строчку в таблице с 35 очками в активе. В прошлом туре команда заработала восьмую ничью в сезоне. «Динамо» поделило очки с «Пари НН», завершив поединок со счетом 1:1. Ранее московский коллектив обыграл в равном матче тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2 и сыграл вничью против «Краснодара» в первом матче финала Кубка России (0:0).

«Динамо», судя по сезону, завершит чемпионат вне топ-5 турнирной таблицы. У клуба всего одно поражение в последних пяти матчах, три поединка вничью и одна победа. Для «Динамо», кажется, перспектива титула в Кубке России теперь более интересна, чем возможность подняться выше в РПЛ. В лазарете команды Рубенс, Роберто Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов и Дмитрий Александров.

«Рубин»

«Рубин» идет на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 35 очками после 29 туров. У казанского коллектива девять побед, восемь матчей вничью и восемь поражений. Общая разница мячей — 24:26. В последнем матче «Рубин» на домашней арене в Казане поделил очки в поединке против тольяттинского «Акрона», завершив встречу со счетом 1:1. Ранее клуб вновь сыграл вничью в поединке РПЛ, расписав мировую против «Оренбурга» со счетом 0:0, и смог добыть минимальную победу против «Сочи» в гостях (1:0).

В последних шести матчах «Рубин» не знает поражений: три победы и три матча вничью. При этом команда пропустила в этих поединках всего два мяча, забив семь голов в ворота соперников. Казанцы показывают крепкий футбол и смогли закрепиться в середине турнирной таблицы РПЛ. Травмированы — Антон Швец (п), Угочукву Иву (п) и Урош Дрезгич (з).

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли между собой 1 матча в рамках РПЛ, в ноябре 2025 года в Казани была зафиксирована ничья со счетом 0:0. За всю историю команды сыграли между собой 51 матч, в 20 играх победило «Динамо», в 12 «Рубин», оставшиеся 19 матчей завершились вничью.

