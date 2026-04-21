22 апреля в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги сыграют московское «Динамо» и «Рубин». Начало встречи — в 19:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Динамо Москва — Рубин с коэффициентом для ставки за 1.92.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «Динамо» после 25-ти туров занимает седьмую строчку в таблице с 35 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом туре команда заработала восьмую ничью в сезоне. «Динамо» поделило очки с «Пари НН», завершив поединок со счетом 1:1.

Ранее московский коллектив обыграл в равном матче тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2 и сыграл вничью против «Краснодара» в первом матче финала Кубка России (0:0).

Не сыграет: в лазарете команды Рубенс, Роберто Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов и Дмитрий Александров.

Состояние команды: «Динамо», судя по сезону, завершит чемпионат вне топ-5 турнирной таблицы. У клуба всего одно поражение в последних пяти матчах, три поединка вничью и одна победа. Для «Динамо», кажется, перспектива титула в Кубке России теперь более интересна, чем возможность подняться выше в РПЛ.

«Рубин»

Турнирное положение: «Рубин» идет на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 35 очками после 29 туров. У казанского коллектива девять побед, восемь матчей вничью и восемь поражений. Общая разница мячей — 24:26.

Последние матчи: В последнем матче «Рубин» на домашней арене в Казане поделил очки в поединке против тольяттинского «Акрона», завершив встречу со счетом 1:1.

Ранее клуб вновь сыграл вничью в поединке РПЛ, расписав мировую против «Оренбурга» со счетом 0:0, и смог добыть минимальную победу против «Сочи» в гостях (1:0).

Не сыграет: травмированы — Антон Швец (п), Угочукву Иву (п) и Урош Дрезгич (з).

Состояние команды: В последних шести матчах «Рубин» не знает поражений: три победы и три матча вничью. При этом команда пропустила в этих поединках всего два мяча, забив семь голов в ворота соперников. Казанцы показывают крепкий футбол и смогли закрепиться в середине турнирной таблицы РПЛ.

Статистика для ставок

В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 0:0

«Рубин» со старта второй половины сезона проиграл всего один матч

В последних пяти матчах «Динамо» пропустило девять мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Динамо» с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.40, а победа «Рубина» — в 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

Прогноз: Сыграем на победе «Динамо» с форой (-1) в матче. Это основная ставка.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на повторении результата матча первого круга. Казанцы и «Динамо» выглядят равными.

