«Ростов» едет в Самару за тремя очками

В воскресенье, 23 ноября, самарские «Крылья Советов» примут «Ростов» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

39' Рустам Ятимов («Ростов») далеко вышел из ворот и забрал мяч на углу своей штрафной после заброса из глубины поля.

37' Алексей Миронов («Ростов») нарушил правила возле своей штрафной, у хозяев будет отличная возможность забить второй...

35' Игра стала грубой — много фолов с обеих сторон, но судья пока обходится без горчичников.

33' Иван Олейников («Крылья Советов») сбивает соперника на своей половине поля и это перспективный штрафной для гостей.

31' Сергей Песьяков («Крылья Советов») через пас разыгрывает свободный от ворот, но затем все же забрасывает мяч в центр — он улетает в аут.

30' Иван Олейников («Крылья Советов») упал на газон, Умар Сако («Ростов») задел его во время прыжка, но это даже не фол показывает судья.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 38% Владение мячом 62% 0 Угловые удары 1 8 Фолы 8

28' Оказывают медицинскую помощь Сергею Божину («Крылья Советов»), он с трудом поднимается с газона.

26' Тимур Сулейманов («Ростов») и Сергей Божин («Крылья Советов») столкнулись в центре поля, это фол со стороны игрока приезжей команды.

25' Михайло Баньяц («Крылья Советов») выполнил длинную диагональ, но уверенно в защите гостей отработал Сезар Роналдо («Ростов»).

23' Даниил Шанталий («Ростов») пытался прорваться по левой бровке, но мяч у него отобрали защитники Самары.

21' Егор Голенков («Ростов») пробил головой с линии штрафной, но мяч полетел не сильно и стал легкой добычей Сергея Песьякова («Крылья Советов»).

20' Иван Олейников («Крылья Советов») нарушил правила в центре поля, стандарт быстро разыграли гости.

18' Отличная игра Сергея Божина («Крылья Советов») в обороне, он прерывает опасный навес в своей штрафной и выбивает мяч в аут.

16' Сергей Божин («Крылья Советов») получает удар с ноги Кирилла Щетинина («Ростов»), но судья пока не дет карточку.

15' Хозяева перешли в позиционную атаку, но пока действуют без обострения — «Ростов» выстроил плотные ряды обороны.

13' Егор Голенков («Ростов») заряжает из-за пределов штрафной, Сергей Песьяков («Крылья Советов») в падении перевел на угловой.

11' Опасный навес со штрафного во вратарскую хозяев, но Умар Сако («Ростов») не по правилам атаковал Сергея Песьякова («Крылья Советов») и арбитр свистнул в пользу Самары.

09' Г-ОООООООООО-Л! «Крылья Советов» — 1:0! Иван Олейников! Ошибся Умар Сако при передаче назад, Иван Олейников перехватил мяч, провел его и точно ударил низом в дальний угол!

07' Самарский клуб перехватил инициативу на первых минутах и провел уже несколько неплохих атак!

06' Сергей Песьяков («Крылья Советов») уверенно поймал мяч в руки после навеса Алексея Миронова («Ростов») в штрафную Самары.

04' Илья Вахания («Ростов») выполнил кросс в штрафную соперника, Егор Голенков («Ростов») пробил головой — мяч пролетел рядом со штангой.

02' Иван Олейников («Крылья Советов») прорывался левым флангом, но Дмитрий Чистяков («Ростов») выбил у него мяч — аут будут вбрасывать хозяева.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Крылья Советов» — «Ростов» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

12:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Самара-Арена». Игра вот-вот начнется!

12:53 Сегодня в Самаре облачно, во время матча температура будет около +7℃.

12:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

12:45 Главным арбитром встречи назначен Владислав Целовальников.

12:40 Сегодняшний матч пройдет в Самаре на стадионе «Самара-Арена», который вмещает 44 918 зрителей.

12:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Крылья Советов»: Песьяков Сергей, Евгеньев Роман, Чернов Никита, Божин Сергей, Рассказов Николай, Костанца Фернандо, Баньяц Михайло, Печенин Кирилл, Марин Джимми, Ахметов Ильзат, Олейников Иван.

«Ростов»: Ятимов Рустам, Мелёхин Виктор, Чистяков Дмитрий, Сако Умар, Роналдо Сезар, Щетинин Кирилл, Шанталий Даниил, Миронов Алексей, Вахания Илья, Голенков Егор, Сулейманов Тимур.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» не лучшим образом проводят нынешний сезон и сейчас находятся в зоне вылета, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В 15-ти проведенных матчах самарский клуб набрал всего 14 очков, разница забитых и пропущенных голов (-8) — 18:26.

В трех последних турах «Крылья Советов» набрали всего одно очко, скатав ничью с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1), остальные два матча были проиграны: махачкалинскому «Динамо» (0:2) и московскому ЦСКА (0:1). Накануне «Крылья Советов» провели товарищеский матч с брестским «Динамо», где была зафиксирована ничья (1:1).

«Ростов»

«Ростов» — середняк чемпионата, который провалил старт сезона, но сумел выбраться из зоны вылета и теперь находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ. Разница забитых и пропущенных голов у ростовчан (-3), при этом они набрали 18 турнирных баллов в 15-ти турах.

Перед международной паузой «Ростов» провел два противоположных по результату матча, уступив дома тольяттинскому «Акрону» (0:1) и победив в гостях «Сочи» (1:0). Виктория над сочинским клубом стала только четвертой в нынешнем сезоне для «Ростова».

Личные встречи

Между собой эти соперники играют минимум два раза за сезон — в последние годы они пересекались только в рамках российской Премьер Лиги. В четырехе предыдущих встречах — одна победа у Самары и три у Ростова. Последняя очная дуэль состоялась в ноябре этого года, там победу праздновали «Крылья Советов» (4:1).

