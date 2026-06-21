22 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Торпедо» и «Волга». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.
«Торпедо»
Турнирное положение: Москвичи минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала лишь на 9-м месте в первом российском дивизионе, хотя долгое время пребывала даже в зоне вылета.
При этом «Торпедо» весной откровенно доигрывало чемпионат. Вот только забили москвичи лишь 37 мячей в 34 поединках первенства.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Торпедовцы одолели крепкий «Енисей» (1:0).
До того команда подписала мировую с «Шинником» (1:1). Зато поединок с «Чайкой» завершился викторией (2:0).
В своих последних матчах «Торпедо» выглядело не столь уверенно. Проблемы с реализацией никуда не запропастились, да и победы давались натужно.
Состояние команды: новому наставнику торпедовцев Александру Сторожуку придется заново строить команду. Честолюбивых целей никто не отменял, однако Даниил Уткин и Владислав Шитов уже покинули клуб.
Торпедовцам исторически не удаются матчи с «Волгой». Москвичи не могут одолеть соперника уже 18 лет, уступив в двух последних очных поединках.
«Волга»
Турнирное положение: Ульяновцы прошедший сезон вполне могут записать себе в актив. Команда заняла 14 место в турнирной таблице, избежав вылета во второй дивизион.
Причем «Волга» забила лишь 35 голов в ворота соперников. А вот пропустила команда 48 мячей в 34 поединках первенства. Да и игру команда демонстрировала симпатичную.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ульяновцы в спарринге одолели тульский «Арсенал» (2:1).
Несколько ранее команда была бита «Факелом» (0:3). А вот поединок с «Нефтехимиком» завершился паритетом (2:2).
Первый летний контрольный поединок «Волга» провела вполне продуктивно. Дубль в нем оформил опытный защитник Айдар Хабибуллин.
Состояние команды: Ульяновцы летом существенно обновятся в кадровом плане. Плюс наверняка удастся сохранить лидеров.
Команда в прошедшем чемпионате взяла шесть очков в матчах с «Торпедо». Да и в нынешней диспозиции ульяновцы не собираются отдавать инициативу оппоненту.
Ульяновцы уже почувствовали ритм игры в первом спарринге. Плюс «Волга» имеет потенциал прибавить в плане креатива в атаке и улучшения реализации. Да и в контригре команда смотрится симпатично.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 1.99. Ничья — в 3.42, успех соперника — в 3.96.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.32 и 1.63.
Прогноз: Атака ульяновцев способна прибавить, да и «Торпедо» при новом наставнике постарается продемонстрировать свои лучшие качества.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.10.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Ульяновцы одолели «Торпедо» в обоих матчах прошедшего сезона
- Обе команды имеют заметные сложности в созидательном плане
- «Волга» победила в своем первом межсезонном спарринге
- «Торпедо» летом сильно изменилось в кадровом плане
- Ульяновцы уже почти 18 лет не проигрывают торпедовцам