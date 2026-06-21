«Торпедо» с «Волгой» будут забивать!

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.32

22 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Торпедо» и «Волга». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала лишь на 9-м месте в первом российском дивизионе, хотя долгое время пребывала даже в зоне вылета.

При этом «Торпедо» весной откровенно доигрывало чемпионат. Вот только забили москвичи лишь 37 мячей в 34 поединках первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Торпедовцы одолели крепкий «Енисей» (1:0).

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До того команда подписала мировую с «Шинником» (1:1). Зато поединок с «Чайкой» завершился викторией (2:0).

В своих последних матчах «Торпедо» выглядело не столь уверенно. Проблемы с реализацией никуда не запропастились, да и победы давались натужно.

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Состояние команды: новому наставнику торпедовцев Александру Сторожуку придется заново строить команду. Честолюбивых целей никто не отменял, однако Даниил Уткин и Владислав Шитов уже покинули клуб.

Торпедовцам исторически не удаются матчи с «Волгой». Москвичи не могут одолеть соперника уже 18 лет, уступив в двух последних очных поединках.

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы прошедший сезон вполне могут записать себе в актив. Команда заняла 14 место в турнирной таблице, избежав вылета во второй дивизион.

Причем «Волга» забила лишь 35 голов в ворота соперников. А вот пропустила команда 48 мячей в 34 поединках первенства. Да и игру команда демонстрировала симпатичную.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ульяновцы в спарринге одолели тульский «Арсенал» (2:1).

Несколько ранее команда была бита «Факелом» (0:3). А вот поединок с «Нефтехимиком» завершился паритетом (2:2).

Первый летний контрольный поединок «Волга» провела вполне продуктивно. Дубль в нем оформил опытный защитник Айдар Хабибуллин.

Состояние команды: Ульяновцы летом существенно обновятся в кадровом плане. Плюс наверняка удастся сохранить лидеров.

Команда в прошедшем чемпионате взяла шесть очков в матчах с «Торпедо». Да и в нынешней диспозиции ульяновцы не собираются отдавать инициативу оппоненту.

Ульяновцы уже почувствовали ритм игры в первом спарринге. Плюс «Волга» имеет потенциал прибавить в плане креатива в атаке и улучшения реализации. Да и в контригре команда смотрится симпатично.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 1.99. Ничья — в 3.42, успех соперника — в 3.96.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.32 и 1.63.

Прогноз: Атака ульяновцев способна прибавить, да и «Торпедо» при новом наставнике постарается продемонстрировать свои лучшие качества.

2.32 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч «Торпедо» — «Волга» позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

4.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.10 на матч «Торпедо» — «Волга» принесёт чистый выигрыш 3100₽, общая выплата — 4100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.10.

Пять причин, почему ставка зайдет