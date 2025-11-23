23 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Ростов». Начало встречи — 13:00 мск.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: после первого круга «Крылья Советов» с 14 очками идут в таблице РПЛ в зоне стыковых матчей.

Последние матчи: в 15-м туре команда Магомеда Адиева неожиданно на своем поле в плохую погоду смогла отобрать очки у «Зенита», сыграв с ним вничью. При этом самарцы выглядели ничем не хуже своего именитого соперника. На 50-й минуте «Крылья Советов» вышли вперед после гола Фернандо Костанцы, а через 6 минут «Зенит» смог отыграться. В конце хозяева могли даже выиграть, но не реализовали момент.

Ранее были поражения в гостях от «Динамо» Мх (0:2) и ЦСКА (0:1).

Не сыграют: травмированы — Гальдамес (з), Ороз (з), Раков (п).

Состояние команды: безвыигрышная серия «Крыльев Советов» во всех турнирах достигла уже 10 матчей. Хоть Адиев в последнем интервью и сетует на большое количество травмированных в составе, но на самом деле игра его команды сильно померкла по сравнению с началом сезона, когда она играла очень эмоционально и все залетало.

«Ростов»

Турнирное положение: сейчас «Ростов» с 18 очками располагается в таблице РПЛ на 9-м месте с 18 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 15-м туре «Ростов» выиграл в гостях у «Сочи» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в конце первого тайма забил Кирилл Щетинин, который быстрее всех сориентировался в штрафной площади соперника. «Ростов» выглядел намного лучше «Сочи» и должен был выигрывать крупнее, но не реализовал свои моменты.

До этого было поражение на своем поле от «Акрона» (0:1) и ничья с «Динамо» Мх (1:1).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: недавно у «Ростова» сменился собственник, в команду снова вернулся бизнесмен Иван Саввиди, поэтому будущее пока находится в тумане, а все ясно станет ближе к к зимней паузе. Также под вопросом пока останется ли во главе клуба испанец Джонатан Альба, которые после плохого старта выправил турнирное положение.

Статистика для ставок

В первом круге «Ростов» потерпел разгромное поражение дома (1:4)

В прошлом сезоне «Ростов» выиграл обе встречи со счетом 3:1

В позапрошлом сезоне «КС» разгромили соперника дома (5:1), а на выезде уступили (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Крыльев Советов» дают 3,50, а на «Ростов» — 2,28, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: матч первого круга получился на удивление результативным, скорее всего, стоит ждать голов и в ответном матче. Адиев «подвис» в «Крыльях» и ему надо брать три очка, чтобы остаться во главе клуба. Не будет у самарцев в этом матче нескольких защитников, что здорово ослабит оборонительную линию.

«Ростов» любит и умеет играть в контратаке, но в последних матчах здорово прибавил в позиционной игре и вообще сейчас лидеры в отличной форме.

1.95 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Крылья Советов» — «Ростов» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Основная ставка: обе забьют за 1,95.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

3.30 Тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Крылья Советов» — «Ростов» позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Дополнительная ставка: тотал больше 3 за 3,30.