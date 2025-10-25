«Ростов» сыграл вничью 1:1 с махачкалинским «Динамо» в рамках 13-го тура российской Премьер-Лиги. У хозяев гол на счету Сезара Роналдо. У гостей отличился Гамид Агаларов. Следить за ходом этой встречи вы могли в нашей онлайн-трансляции

90+5' Звучит свисток! Матч окончен! Ничья — 1:1!

90+4' Алексей Миронов («Ростов») подал со штрафного, но мяч полетел слишком высоко.

90+3' Опасный стандарт зарабатывает Хорен Байрамян («Ростов»).

90+1' Дальний заброс в штрафную хозяев с аута, но Дмитрий Чистяков («Ростов») сильно выносит мяч.

90' 5 минут добавлено ко второму тайму!

88' На поле вспыхнул конфликт между игроками, в итоге по желтой карточке получили Илья Вахания («Ростов») и Темирхан Сундуков«Динамо Махачкала»).

Статистика матча 3 Удары в створ 3 3 Удары мимо 3 55% Владение мячом 45% 5 Угловые удары 1 6 Офсайды 4 18 Фолы 22

85' Умар Сако («Ростов») начинает атаку своей команды через правый фланг, передача в центр на Хорен Байрамян («Ростов»), но защита «Динамо» играет надежно.

83' Болезненное столкновение у штрафной площади хозяев: Илья Вахания («Ростов») и Гамид Агаларов («Динамо Махачкала») лежат на газоне — им нужна медицинская помощь.

81' Гости переходят в очередную позиционную атаку, но пока обостряющих передач нет.

79' Г-ОООООООО-Л! «Динамо! — 1:1! Гамид Агаларов! Рустам Ятимов отбил удар с 11-ти метров от Агаларова, но на добивании форвард был точен!

77' Умар Сако (»Ростов«) грубо играет в своей штрафной и получает желтую карточку! Это пенальти!

77' Хорен Байрамян (»Ростов«) грубо фолит в центре поля и получает желтую карточку.

76' Автор единственного мяча в этом матче Сезар Роналдо (»Ростов«) уходит на замену, вместо него будет играть Герман Игнатов.

75' Джавад Хоссейннеджад (»Динамо Махачкала«) завершает игру, вместо него появляется Раджаб Магомедов.

74' Темиркан Сундуков (»Динамо Махачкала«) не по правилам играет против Сезара Роналдо (»Ростов«), сбивая его возле боковой линии.

72' Кирилл Щетинин (»Ростов«) покидает поле, вместо него в игру вступает 21-летний полузащитник Даниил Шанталий.

70' "Ростов" продолжает контролировать мяч, но в атаку активно не идет — хозяев полностью устраивает счет на табло.

69' Муталип Алибеков (»Динамо Махачкала«) что-то доказывал судье, в итоге получил желтую карточку за разговоры.

68' Офсайд фиксирует арбитр — в нелегитимное положение попал Хорен Байрамян (»Ростов«).

66' Тимур Магомедов (»Динамо Махачкала«) сильно отправляет мяч вперед, там Миро (»Динамо Махачкала«) сбрасывает головой партнеру, но передача оказывается неточной.

63' Футболисты махачкалинского клуба пытается организовать высокий прессинг, но ничего из этого не получается — "Ростов" уверенно выходит со своей половины поля.

61' Подав в штрафную гостей: Тимур Магомедов (»Динамо Махачкала«) выронил мяч из рук и едва не привез себе гол, но защитники вовремя подстраховали.

59' Егор Голенков (»Ростов«) получил мяч в штрафной площади, но не стал бить а прострелил вдоль ворот, но мяч выбил Идар Шумахов (»Динамо Махачкала«). Было очень опасно!

58' Сезар Роналдо (»Ростов«) на правой бровке попытался разогнать атаку, но его встретил Джемал Табидзе (»Динамо Махачкала«) и отобрал мяч.

56' Тимур Сулейманов (»Ростов«) покидает поле, для него эта игра окончена. На замену выходит Хорен Байрамян.

54' Пауза в игре — Тимур Сулейманов (»Ростов«) не может подняться с газона, ему оказывают медицинскую помощь.

52' Идар Шумахов (»Динамо Махачкала«) получает первое предупреждение в матче. Он грубо сыграл против Тимура Сулейманова (»Ростов«).

51' Грубая игра в центре поля — много фолов с обеих сторон.

49' Тимур Сулейманов (»Ростов«) завалил на газон Сослана Кагермазова (»Динамо Махачкала«), гости быстро разыграли стандарт.

47' Сезар Роналдо (»Ростов«) отправился в длинный забег по правому флангу и заработал перспективный аут для своей команды вблизи штрафной гостей.

46' В перерыве у "Динамо" произошла одна замена: вместо Абдулпаша Джабраилова вышел Гамид Агаларов.

46' Стартовала вторая половина встречи! Поехали...

45+1' Звучит свисток на перерыв! "Ростов" ведет 1:0! Отдыхаем 15 минут...

45' 1 минута добавлена к первому тайму!

44' Тимур Магомедов (»Динамо Махачкала«) помогает партнерам выйти из обороны, отправляя мяч в центр поля верховым забросом.

42' Виктор Мелёхин (»Ростов«) классно отрабатывает в защите и подставляется под фол от Миро (»Динамо Махачкала«).

40' Темиркан Сундуков (»Динамо Махачкала«) подтолкнул в спину Сезара Роналдо (»Ростов«) и это фол в пользу хозяев.

39' Опасная обостряющая передача во вратарскую на Миро (»Динамо Махачкала«), но на выходе отлично играет Рустам Ятимов (»Ростов«) — он постелился и забрал мяч в руки.

37' "Динамо" разыгрывает мяч с центра — футболисты сразу мчаться в атаку, но заброс оказывается неточным.

35' Г-ОООООООО-Л! "Ростов" — 1:0! Сезар Роналдо! Навес с левого фланга в штрафную от Ильи Вахания и мяч в сетку головой вколачивает Роналдо!

32' небольшая пауза в игре -Муталипу Алибекову (»Динамо Махачкала«) требуется медицинская помощь, он получил повреждение в недавнем столкновении.

30' Рустам Ятимов (»Ростов«) через пас начинает атаку своей команды, партнеры неспешно переходят на половину поля махачкалинского клуба.

28' Тимур Магомедов (»Динамо Махачкала«) выбил мяч далеко от своих ворот, но там им завладел Кирилл Щетинин (»Ростов«).

27' Угловой у хозяев: розыгрыш низом на Сезара Роналдо (»Ростов«) — обратный пас на подающего, а тот оказался в офсайде.

25' Высокий прессинг в исполнении "Ростова" работает — гости не могут выйти со своей половины поля.

23' Алексей Миронов (»Ростов«) прерывает атаку соперника фолом в центре поля, гости быстро разыграли стандарт.

22' Тимур Сулейманов (»Ростов«) получает великолепную передачу и пробивает по воротам, но звучит свисток — форвард был в офсайде.

19' Миро (»Динамо Махачкала«) прорывается в одиночку и наносит удар, но мяч полетел не сильно и стал легкой добычей Рустама Ятимова (»Ростов«).

17' Егор Голенков (»Ростов«) пробил в крестовину с метров 15-ти, Тимур Сулейманов (»Ростов«) был первым на добивании. но не попал в створ ворот.

15' Угловой у ворот хозяев6 навес в штрафную — Рустам Ятимов (»Ростов«) выбивает кулаками.

14' Миро (»Динамо Махачкала«) получил мяч у лицевой линии, прострелил во вратарскую, но там защитники вынесли мяч в аут.

12' Гости выполнили подачу с углового, но Виктор Мелёхин (»Ростов«) вынес мяч головой.

10' "Ростов" взял мяч под свой контроль — началась позиционная атака без обострений.

08' Джавад Хоссейннеджад (»Динамо Махачкала«) обводит стенку прямым ударом, но попадает прямо во вратаря.

07' Умар Сако (»Ростов«) нарушил правила около своей штрафной и это опасный стандарт для гостей — до ворот метров 20.

05' Рустам Ятимов (»Ростов«) поймал мяч в руки после дальнего заброса и сильно выбил вперед на партнеров.

03' Муталип Алибеков (»Динамо Махачкала«) нарушает правила в атаке и мяч переходит во владение ростовчан.

02' Голевой момент у гостей: Хуссем Мрезиг (»Динамо Махачкала«) пробивал с метров семи по воротам. но мяч пошел чуть выше перекладины.

01' Раздается свисток арбитра! Матч "Ростов" — "Динамо Махачкала" начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:29 Главные действующие лица появляются на газоне "Ростов-Арены". Игра вот-вот начнется!

16:25 Сегодня в Ростове солнечно, во время матча температура будет около +15℃.

16:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

16:17 Главным арбитром матча назначен Евгений Буланов.

16:15 Сегодняшний матч пройдет в Ростове на "Ростов-Арене", которая вмещает 43 472 зрителей.

16:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура российской Премьер-Лиги между "Ростовом" и махачкалинским "Динамо". Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

"Ростов": Ятимов Рустам, Сако Умар, Мелёхин Виктор, Чистяков Дмитрий, Роналдо Сезар, Миронов Алексей, Щетинин Кирилл, Кучаев Константин, Вахания Илья, Голенков Егор, Сулейманов Тимур.

"Динамо Махачкала": Магомедов Тимур, Шумахов Идар, Табидзе Джемал, Алибеков Муталип, Кагермазов Сослан, Сундуков Темиркан, Мрезиг Хуссем Эддин, Джабраилов Абдулпаша, Глушков Никита, Хоссейннеджад Джавад, Миро.

"Ростов"

"Ростов" находится в нижней части турнирной таблицы из-за неудачного старта в чемпионате. Сейчас команда уже немного поправила ситуацию благодаря длительной беспроигрышной серии, но подняться выше 10-го место пока не получилось. В последнем туре сыграл в гостях вничью (1:1) с московским "Спартаком"

В Кубке России "Ростову" удалось с третьего места в своем квартете попасть в плей-офф Пути регионов. В недавнем кубковом матче "желто-синие" праздновали крупную домашнюю победу над "Пари НН" (4:1).

"Динамо Махачкала"

"Динамо" находится в зоне вылета, показывая не самую уверенную игру в нынешнем сезоне. В данный момент махачкалинский клуб занимает только 13-е место с 10-ю набранными очками. В двух последних турах "Динамо" проиграло. причем не забило ни одного гола: "Балтике" (0:2) и "Краснодару" (0:2).

В Кубке России у Динамо» полный порядок — команда вышла в плей-офф со второго места в своем квартете. Но в последнем туре махачкалинский клуб проиграл на своем поле московскому «спартаку» со счетом 1:3.

Личные встречи

Между собой эти соперники играют часто и ни у одной из команд нет явного превосходства — зачастую матчи завершаются ничейным исходом. В последней очной дуэли, которая состоялась в октябре нынешнего года в рамках Кубка России, домашнюю викторию в серии пенальти одержало «Динамо» (2:1).

