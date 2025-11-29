Сумеет ли ЦСКА вернуться на победную поступь в РПЛ после поражения в дерби?

В субботу, 29 ноября, ЦСКА примет «Оренбург» в рамках 17-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

65' Замена в составе ЦСКА: вместо Алвеса вышел Вильягра.

64' Желтая карточка показана Квеквескири.

63' ЦСКА в позиционной атаке, контролируют мяч хозяева на своей половине поля.

ЦСКА — «Оренбург» Телеграм ПФК ЦСКА

60' Желтая карточка показана Лукину.

58' Удар Облякова из-за пределов штрафной «Оренбурга», мяч над перекладиной пролетел.

56' Гооол! 1:0. Попович пробил с острого угла в створ ворот «Оренбурга», отазил мяч вратарь гостей Овсянников, мяч угодив в Хотулева в сетку ворот гостей залетел.

Статистика матча 2 Удары в створ 4 2 Удары мимо 5 63% Владение мячом 37% 3 Угловые удары 8 2 Офсайды 0 7 Фолы 7

55' Глебов бил из пределов штрафной «Оренбурга» сначала головой, а затем и ногой, обе попытки заблокировали защитники гостей.

51' Активным пресингом мешают игроки «Оренбурга» розыгрышу ЦСКА.

48' Игроки ЦСКА положили мяч вниз и приступили к конструированию позиционной атаки.

46' Второй тайм начался! Замена в составе «Оренбурга»: Жезус вышел вместо Гузины.

45+1' Перерыв. С преимуществом «Оренбурга» прошел первый тайм, отбились армейцы.

45+1' Удар Рыбчинского с линии штрафной ЦСКА, мяч выше перекладины полетел.

45' Добавленное время 1 минута.

44' Позиционная атака «Оренбурга», заработали гости 8 угловой у ворот ЦСКА.

42' Желтая карточка показана Томпсону.

41' Прострел Мойщеса в штрафную «Оренбурга», Муфи прочитал передачу и в падении головой выбил мяч.

39' Позиционная атака ЦСКА завершилась некачественной обработкой мяча Поповичем.

37' Лукин отставленным локтем сбил нападающего «Оренбурга» Гузину.

35' Больше атакует «Оренбург», мало что получается у ЦСКА в атаке.

33' Ду Кейрос оказался с мячом в штрафной ЦСКА, но принял не очевидное решение прострелить вместо удара, пас получился слишком сильным.

31' Подача Гюрлюка со штрафного к воротам ЦСКА, хозяева снимают «верх».

30' Муфи заработал фол на себе, готовится подача к воротам ЦСКА.

29' Чуть снизился темп игры.

27' Позиционная атака ЦСКА, отодвигают тем смым хозяева игру от своих ворот.

26' Удар Квеквескири из-за пределов штрафной ЦСКА, мяч мимо створа ворот Акинфеева пролетел.

24' Инициатива у «Оренбурга», вынуждают гости зазщищаться армецев Москвы.

23' Угловой у ворот ЦСКА, Дивеев выиграв верховое единоборство выбил мяч головой подальше.

20' Подача со штрафного к воротам ЦСКА, не без труда отбиваются хозяева.

19' Желтая карточка показана Алвесу.

15' Сохраняется высокий темп в игре.

13' Удар Ду Кейроса из пределов штрафной ЦСКА, Акинфеев успел вскинуть руки и отразить мяч на угловой '«Оренбурга».

10' Обоюдоострая игра получается, команды атакой на атаку отвечают.

07' Пробует «Оренбург» брать мяч под контроль и отвечать ответными атаками армейцам.

04' ЦСКА владеет мячом, и проводит позиционные атаки.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты ЦСКА.

До матча

16:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

16:20 Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, вмещающей 30 000 зрителей.

16:10 Главным судьей матча будет Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Гаич, Алвес, Обляков, Кисляк, Глебов, Попович.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Ду Кейрос, Касимов, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

ЦСКА

ЦСКА в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка за шестнадцать встреч и имеет положительную разницу мячей 26:14. Свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Динамо» из Махачкалы в Кубке России — 2:1, 5:4 по пенальти. До того команда проиграла «Спартаку» (0:1) и обыграла махачкалинское «Динамо» (1:0) в РПЛ.

ЦСКА после успешного первого круга немного забуксовал, чередуя победы и поражения в ноябре-месяце. Благо для «красно-синих», что главные конкуренты за чемпионство также теряют очки и вполне можно допустить, что команда Фабио Челестини завершит осеннюю часть чемпионата в тройке сильнейших. Из-за травмы не поможет команде в отчетной встрече Ди Лусиано.

«Оренбург»

«Оренбург» в текущем сезоне занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 16 встреч и имеет отрицательную разницу мячей 17:26. Предыдущий поединок команда провела неудачно, разгромно проиграв в гостях «Краснодару» в ответном матче Кубка России — 0:4. До того команда разошлась миром с «Балтикой» (0:0) и проиграла «Локомотиву» (0:1) в РПЛ.

«Оренбург» после смены тренера пока не производит впечатления команды, которая точно избежит вылета из РПЛ по итогам сезоне. За восемь встреч под руководством Ильдара Ахметзянова команда одержала пока только одну победу во всех турнирах и уральцы выглядят отнюдь не лучше, чем при Владимире Слишковиче.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках РПЛ. Оба раза победил ЦСКА, в Оренбурге 0:2, в Москве 5:1. В нынешнем сезоне матч между «Оренбургом» и ЦСКА завершился вничью 0:0.

За всю историю команды сыграли 17 матчей. В 11 играх победил ЦСКА, в 1 «Оренбург», оставшиеся 5 матчей завершились вничью.

