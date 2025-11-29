ставка за 1.95, прогноз на матч РПЛ 29 ноября 2025 года

29 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Оренбург». Начало игры — в 16:30 мск.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка за шестнадцать встреч и имеет положительную разницу мячей 26:14.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Динамо» из Махачкалы в Кубке России — 2:1, 5:4 по пенальти. До того команда проиграла «Спартаку» (0:1) и обыграла махачкалинское «Динамо» (1:0) в РПЛ.

Не сыграют: травмирован — Ди Лусиано.

Состояние команды: ЦСКА после успешного первого круга немного забуксовал, чередуя победы и поражения в ноябре-месяце.

Благо для «красно-синих», что главные конкуренты за чемпионство также теряют очки и вполне можно допустить, что команда Фабио Челестини завершит осеннюю часть чемпионата в тройке сильнейших.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» в текущем сезоне занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 16 встреч и имеет отрицательную разницу мячей 17:26.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, разгромно проиграв в гостях «Краснодару» в ответном матче Кубка России — 0:4. До того команда разошлась миром с «Балтикой» (0:0) и проиграла «Локомотиву» (0:1) в РПЛ.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет

Состояние команды: «Оренбург» после смены тренера пока не производит впечатления команды, которая точно избежит вылета из РПЛ по итогам сезоне.

За восемь встреч под руководством Ильдара Ахметзянова команда одержала пока только одну победу во всех турнирах и уральцы выглядят отнюдь не лучше, чем при Владимире Слишковиче.

Статистика для ставок

ЦСКА не проигрывает «Оренбургу» с 2019-го года

«Оренбург» не может одержать победу в четырех последних матчах

Последняя встреча между командами завершилась безголевой ничьей в Оренбурге

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.60, а победа «Оренбурга» — в 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.15.

Прогноз: «Оренбург» не забивал в последних трех матчах и, вполне вероятно, что также не сможет отличиться и в Москве, но их соперник обрадует своих поклонников голами.

Ставка: Обе забьют — Нет за 1.95.

Прогноз: Вытекающий из вышестоящего прогноза, ЦСКА уверенно победит на своем поле гостей.

Ставка: Победа ЦСКА с форой -1,5 за 2.23