В воскресенье, 26 октября, «Краснодар» примет казанский «Рубин» в рамках 13-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+1' Перерыв. Владеет «Краснодар» преимуществом и заслуженно ведёт в счёте к перерыву.

45' Добавленное время 1 минута.

44' Удар Батчи из пределов штрафной «Рубина», заблокировали защитники.

43' Много нарушений в центре поля, затрудняют подходы к воротам соперники тем самым.

41' Позиционная атака «Краснодара», подача Петрова с правого фланга атаки хозяев, но Ставер на выходе вновь уверенно сыграл руками мяч забрав.

38' Снизился темп игры, футболисты «Краснодара» владеют мячом на своей половине поля.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 3 Удары мимо 0 64% Владение мячом 36% 2 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 3 Фолы 11

36' «Рубин» пробует атаковать при помощи длинных забросов на Даку, но в обороне внимательно действуют игроки «Краснодара», плотно опекая нападающего гостей.

33' Батчи пробил из пределов штрафной «Рубина» после классной передачи от Сперцяна, мяч зацепив штангу мимо ворот пролетел.

31' Подача Шабанхаджая со штрафного к воротам «Рубина», отбиваются хозяева.

29' «Краснодар» с мячом, «Рубин» прессингом затрудняет начало атаки хозяевам.

27' Пробил штрафной Оласа с левой ноги, мяч сильно выше ворот «Рубина» полетел.

26' Сперцяна завалили на подступах к штрафной «Рубина», опасный штрафной, сам пострадавший готовится исполнить стандарт.

25' Мяч под контролем игроков «Рубина», хозяева включившись в прессинг усложняют начало атаки гостям.

23' Подача Лукаса Оласы в штрафную площадь «Рубина», прочитал эпизод вратарь гостей Ставер, уверенно сыграв руками на выходе.

22' Даку ворвался в штрафную «Краснодара», но не получилось у него точную передачу на партнёра отдать.

19' Са покатил под удар Сперцяну, удар которого с линии штрафной «Рубина» не получился, мяч потихоньку выкатился за лицевую.

18' Мяч вновь под контролем игроков «Краснодара», не спеша развивают свою атаку хозяева, вытягивая соперника на свою половину поля.

16' Позиционная атака «Рубина», пока мяч вдали от ворот «Краснодара» контролируется.

13' Гоооол! 1:0. Виктор Са с близкого расстояния в штрафной «Рубина» переправил мяч мимо вратаря гостей Ставера, Батчи ассистировал Виктору пасом в разрез.

11' Подача Сперцяна в штрафную «Рубина», на выходе сыграл вратарь гостей Ставер, переправив мяч на угловой.

10' Заработал Сперцян угловой у ворот «Рубина» и сам же готовится совершить подачу в штрафную.

08' Продолжаются позиционные атаки «Краснодара», пока дело до угроз воротам «Рубина» не доходит.

05' Общий темп игры не высок, получается справляться с атаками хозяев у футболистов «Рубина».

03' Положили мяч вниз футболисты «Краснодара» и приступили к планомерной позиционной атаке.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Рубина».

До матча

19:44 Команды появились на поле, матч скоро начнётся!

19:35 Матч пройдет на «Oзон Арене» в Краснодаре, вмещающей 35 059 зрителей.

19:25 Главным судьёй матча будет Артём Чистяков из Азова.

Стартовые составы команд

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Арройо, Безруков, Грицаенко, Рожков, Лобов, Йочич, Кузяев, Мирлинд, Шабанхаджай.

«Краснодар»

Команда из Краснодара имеет все шансы для того, чтобы защитить свой чемпионский титул. Коллектив из одноименного города сейчас имеет в своем активе 26 зачетных баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Краснодарцы в настоящий момент в этом сезоне смогли забить 24 мяча, а пропустили всего семь. В прошлых тура «быки» смогли победить махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Ахмат» (2:0). До этого же краснодарская команда сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и проиграла «Зениту» (0:2). Также «зеленые» по пенальти победили московское «Динамо» и выиграли у «Сочи» (3:0) в Кубке России.

В этом сезоне «Краснодар» не настолько стабилен, как в прошлом, но этого хватает, чтобы бороться за самые высокие места. Состав у команды Мурада Мусаева такой, который позволяет вновь бороться за золотые медали. В отчетном матче не помогут команде травмированные Мозес Кобнан и Жубал.

«Рубин»

Казанская команда, как и всегда в последние годы, является крепким середняком нашего чемпионата. В настоящий момент в активе «рубиновых» 18 зачетных баллов и седьмое место в турнирной таблице. За 12 проведенных встреч коллектив из Казани смог 15 раз поразить ворота и 18 раз пропустил в свои. В прошлом туре казанцы крупно проиграли «Балтике» (0:3), а до этого выиграли у «Крыльев Советов» (2:0). Перед этим же команда из столицы Татарстана уступила «Локомотиву» (0:1) и сыграла вничью с «Акроном» (2:2). Также «Рубин» по пенальти победил «Ахмат», но проиграл «Зениту» (0:1) в Кубке России.

Подопечных Рашида Рахимова можно охарактеризовать как середняков лиги, с которыми никому не бывает просто. «Рубин» не дотягивает до борьбы за высокие места, но и за выживание никогда не борется. Думается, что так оно и будет дальше, а максимумом «Рубина» является место в шестерку сильнейших. Не поможет команде в отчетной игре из-за дисквалификации Егор Тесленко.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках РПЛ. В Казани команды сыграли вничью 1:1, а в Краснодаре победили хозяева 2:1.

За всю историю команды сыграли 28 матчей. В 20 играх победил «Краснодар», в 4 «Рубин», оставшиеся 4 матча завершились вничью.

