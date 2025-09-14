«Крылья Советов» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 14 сентября, самарские «Крылья Советов» примут «Сочи» в рамках 8-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча

Стартовые составы команд

«Крылья Советов»: Песьяков, Гальдамес, Ороз, Рассказов, Лепский, Костанца, Божин, Бабкин, Рахманович, Марин, Ахметов.

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Абердин, Аттийят-аллах, Стоич, Волков, Кравцов, Васильев, Зиньковский, Фёдоров, Крамарич.

«Крылья Советов»

После 7 туров «Крылья Советов» с 9 очками идет в таблице РПЛ на 8-й строчке. В матче против «Локомотива» самарцы смогли чудом уйти от поражения сравняв счет уже в компенсированное время. После первого тайма соперник вел с разницей в два мяча, но на 53-й минуте Рахманович сократил отставание в счете после передачи Ракова, а затем сам воспитанник «Локомотива» четко реализовал пенальти. Ранее была победа в Кубке России над московским «Динамо» по пенальти и разгромное поражение от «Краснодара».

Начало сезона выдалось для «Крылья Советов» очень ярким, команду Магомеда Адиева пополнили много новичков, которые играли на эмоциях. Сейчас же начался процесс «притирки и усушки», футбол стал более рациональным, постепенно формируется костяк, а это почти всегда болезненный процесс. Травмирован — Раков (н).

«Сочи»

Пока «Сочи» является главным аутсайдером в таблице РПЛ с одним очком. В 7-м туре «Сочи» потерпел поражение от «Спартака» (1:2), пропустив в компенсированное время после навала, когда дело плавно катилось к ничейному исходу. Единственный мяч команды в конце первого тайма забил полузащитник Дмитрий Васильев. До этого были поражения в Кубке России от «Краснодара» (2:4) и дома в РПЛ от «Балтики» (0:2).

Главным событием паузы на матчи сборных стало увольнение Роберто Морено и назначение Игоря Осинькина, который начинает работу в этом клубе. В составе южан очень много молодежи, с которой любит и самое главное умеет работать новый наставник. Травмированы — Макарчук (з), Мелешин (н).

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 10 матчей. В 9 матчах победили «Крылья Советов», ещё одна игра завершилась вничью, как раз в нынешнем сезоне в рамках Кубка России соперники сыграли 1:1, а в серии пенальти победил «Сочи» (5:3).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1,80