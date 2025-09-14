Крылья Советов — Сочи. Ставка (к. 1.80) и прогноз на РПЛ 14 сентября 2025 года

14 сентября в 8-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Сочи». Начало встречи — 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: после 7 туров «Крылья Советов» с 9 очками идет в таблице РПЛ на 8-й строчке.

Последние матчи: в матче против «Локомотива» самарцы смогли чудом уйти от поражения сравняв счет уже в компенсированное время. После первого тайма соперник вел с разницей в два мяча, но на 53-й минуте Рахманович сократил отставание в счете после передачи Ракова, а затем сам воспитанник «Локомотива» четко реализовал пенальти.

Ранее была победа в Кубке России над московским «Динамо» по пенальти и разгромное поражение от «Краснодара».

Не сыграют: травмирован — Раков (н).

Состояние команды: начало сезона выдалось для «Крылья Советов» очень ярким, команду Магомеда Адиева пополнили много новичков, которые играли на эмоциях. Сейчас же начался процесс «притирки и усушки», футбол стал более рациональным, постепенно формируется костяк, а это почти всегда болезненный процесс.

«Сочи»

Турнирное положение: пока «Сочи» является главным аутсайдером в таблице РПЛ с одним очком.

Последние матчи: в 7-м туре «Сочи» потерпел поражение от «Спартака» (1:2), пропустив в компенсированное время после навала, когда дело плавно катилось к ничейному исходу. Единственный мяч команды в конце первого тайма забил полузащитник Дмитрий Васильев.

До этого были поражения в Кубке России от «Краснодара» (2:4) и дома в РПЛ от «Балтики» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Макарчук (з), Мелешин (н).

Состояние команды: главным событием паузы на матчи сборных стало увольнение Роберто Морено и назначение Игоря Осинькина, который начинает работу в этом клубе. В составе южан очень много молодежи, с которой любит и самое главное умеет работать новый наставник.

Статистика для ставок

В этом сезоне в Кубке России «Сочи» выиграл по пенальти (1:1, пен.5:3)

В позапрошлом сезоне «Крылья Советов» оба раза были сильнее (2:1, 2:0)

Годом ранее тоже успех сопутствовал самарцам (2:0, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Крылья Советов» дают 2,10, а на «Сочи» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.

Прогноз: обычно смена тренера воодушевляет и мотивирует команду. Осинькин является отличным психологом и найдет возможность снять напряжение со своих футболистов. Уже на первой тренировке он много шутил и доносил свое видение до игроков. По составу же «Сочи» сейчас точно не слабее «Крыльев Советов».

Основная ставка: «Сочи» не проиграет за 1,80.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант с победой гостей.

Дополнительная ставка: «Сочи» выиграет за 3,80.