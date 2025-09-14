ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Осинькин успешно начнет работу в «Сочи»

    Крылья Советов — Сочи. Ставка (к. 1.80) и прогноз на РПЛ 14 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Сочи»
    Игорь Осинькин
    14 сентября в 8-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Сочи». Начало встречи — 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Сентября 2025 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 14:30 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: после 7 туров «Крылья Советов» с 9 очками идет в таблице РПЛ на 8-й строчке.

    Последние матчи: в матче против «Локомотива» самарцы смогли чудом уйти от поражения сравняв счет уже в компенсированное время. После первого тайма соперник вел с разницей в два мяча, но на 53-й минуте Рахманович сократил отставание в счете после передачи Ракова, а затем сам воспитанник «Локомотива» четко реализовал пенальти.

    Крылья Советов — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в Кубке России над московским «Динамо» по пенальти и разгромное поражение от «Краснодара».

    • Не сыграют: травмирован — Раков (н).

    Состояние команды: начало сезона выдалось для «Крылья Советов» очень ярким, команду Магомеда Адиева пополнили много новичков, которые играли на эмоциях. Сейчас же начался процесс «притирки и усушки», футбол стал более рациональным, постепенно формируется костяк, а это почти всегда болезненный процесс.

    «Сочи»

    Турнирное положение: пока «Сочи» является главным аутсайдером в таблице РПЛ с одним очком.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 7-м туре «Сочи» потерпел поражение от «Спартака» (1:2), пропустив в компенсированное время после навала, когда дело плавно катилось к ничейному исходу. Единственный мяч команды в конце первого тайма забил полузащитник Дмитрий Васильев.

    До этого были поражения в Кубке России от «Краснодара» (2:4) и дома в РПЛ от «Балтики» (0:2).

    Не сыграют: травмированы — Макарчук (з), Мелешин (н).

    Состояние команды: главным событием паузы на матчи сборных стало увольнение Роберто Морено и назначение Игоря Осинькина, который начинает работу в этом клубе. В составе южан очень много молодежи, с которой любит и самое главное умеет работать новый наставник.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне в Кубке России «Сочи» выиграл по пенальти (1:1, пен.5:3)

    • В позапрошлом сезоне «Крылья Советов» оба раза были сильнее (2:1, 2:0)

    • Годом ранее тоже успех сопутствовал самарцам (2:0, 2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Крылья Советов» дают 2,10, а на «Сочи» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.

    Прогноз: обычно смена тренера воодушевляет и мотивирует команду. Осинькин является отличным психологом и найдет возможность снять напряжение со своих футболистов. Уже на первой тренировке он много шутил и доносил свое видение до игроков. По составу же «Сочи» сейчас точно не слабее «Крыльев Советов».

    Основная ставка: «Сочи» не проиграет за 1,80.

    Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант с победой гостей.

    Дополнительная ставка: «Сочи» выиграет за 3,80.

    Крылья Советов — Сочи: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 14.09.202514:30. Осинькин успешно начнет работу в «Сочи»
