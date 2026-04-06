прогноз на матч чемпионата Узбекистана, ставка за 2.25

7 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Машъал» и «Бунедкор». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Машъал — Бунедкор с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Машъал»

Турнирное положение: «Машъал» стартовал крайне неудачно. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Машъал» еще не разжился очками. А вот забила команда всего один мяч в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Машъал» уступил «Навбахору» (1:2).

До того команда была бита «Андижаном» (0:2). Да и поединок с «Кызылкумом» завершился поражением (0:2).

В пяти своих последних матчах «Машъал» уступил 5 раз. В этих поединках команда забила один мяч, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Машъал» нынче находится в кризисе. Команда обречена на борьбу за выживание.

Причем «Машъал» традиционно неудачно противостоит «Бунедкору». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Бунедкор»

Турнирное положение: «Бунедкор» выдал довольно продуктивный старт чемпионата. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Бунедкор» набрал 10 очков в пяти матчах. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бунедкор» переиграл ташкентский «Локомотив» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Хорезму» (2:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Сурханом» (0:0).

При этом «Бунедкор» в 5 своих последних поединках разжился 3 викториями. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бунедкор» нынче находится в приличных кондициях. Команда победила 2 раза кряду.

При этом «Бунедкор» на 2 очка отстает от второй позиции. Да и пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Команда уже 9 лет не проигрывает «Машъалу». Вот и в этой встрече «Бунедкор» не должен замечать cтоль скромного оппонента.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бунедкор» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.54 и 1.45.

Прогноз: «Бунедкор» борется за самые высокие места, и явно не должен иметь проблем с аутсайдером.

Ставка: Победа «Бунедкора» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.54

