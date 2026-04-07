Матч в Неаполе выглядел развилкой сезона для обеих команд. Для «Наполи» — шанс закрепиться в роли единственного преследователя «Интера», а для «Милана» — возможность остаться в чемпионской гонке хотя бы формально и одновременно удержать вторую строчку. В итоге всё обернулось в пользу команды Антонио Конте, «Наполи» победил 1:0, обошёл «Милан» в таблице и теперь идёт вторым. А в случае Массимилиано Аллегри наступил момент, после которого разговор о скудетто можно закрывать окончательно.

Результат матча

НаполиНеапольНаполи1:0МиланМиланМилан
1:0 Маттео Политано 79'
Наполи:  Ваня Милинкович-Савич,  Жуан Жесус (Сэм Бёкема 85'),  Алессандро Буонджорно,  Матиас Оливера,  Леонардо Спинаццола (Маттео Политано 74'),  Мигель Гутьеррес,  Андре Франк Замбо Ангисса,  Станислав Лоботка,  Кевин Де Брёйне (Элиф Элмас 85'),  Скотт МакТоминай,  Giovane Santana do Nascimento
Милан:  Мик Меньян,  Давиде Бартезаги,  Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 62'),  Страхиня Павлович,  Кони де Винтер,  Фикайо Томори (Рафаэл Леау 82'),  Кристофер Нкунку (Кристиан Пулишич 74'),  Адриен Рабьо,  Юссуф Фофана (Рубен Лофтус-Чик 82'),  Лука Модрич,  Никлас Фуллкруг (Сантьяго Хименес 63')
Жёлтые карточки:  Алессандро Буонджорно 12' (Наполи),  Маттео Политано 81' (Наполи)

С первых минут стало ясно, что обе команды подходят к игре с большим страхом ошибиться.  Центр поля оказался перегружен, свободных зон почти не было, а все попытки резко ускорить атаку разбивались либо о плотность, либо о плохое качество последнего паса.  Команды словно заранее согласились на то, что сначала забетонируют оборону, а уже потом будут думать о красивом футболе.

«Милан» в первом тайме выглядел чуть опаснее, хотя и это преимущество было довольно условным.  Кристофер Нкунку несколько раз получал мяч в перспективных зонах, но распоряжался им так, что раздражение Аллегри читалось даже без крупных планов.  Один удар ушёл совсем мимо, в других эпизодах француз слишком долго думал.  Фюллькруг тоже остался без внятной позиции и влияния впереди.  В итоге все атакующие задумки «Милана» сводились скорее к обещанию момента, чем к опасному удару в сторону ворот.

У «Наполи» ситуация была похожей.  Отсутствие Хёйлунна и история с Лукаку вынудили Конте снова собирать атаку из того, что есть под рукой, и в первом тайме это чувствовалось.  Жеоване много работал, старался цепляться за мячи, но явно не тянул роль главного игрока на острие.  Де Брёйне и Мактоминей пытались оживлять игру, Спинаццола пару раз хорошо продвигал мяч, но всё это не превращалось в плотное давление.

Футбол в первой половине матча всё время как будто вот-вот собирался открыться, но этого так и не произошло.  Полумоменты у Павловича, попытка Спинаццолы закрутить в дальний, дальний удар Фофаны, эпизоды у Нкунку — это буквально всё, что смогли создать вторая и третья команды Серии А за тайм.

После перерыва «Наполи» стал опаснее, а «Милан» так и не осмелел

Во втором тайме хозяева постепенно начали поднимать темп.  Сначала Жеоване заставил Меньяна спасать «Милан», затем возникли ещё подходы через левый фланг и постоянные подборы вторых мячей.  Именно в этот момент стало особенно заметно, что «Милан» слишком осторожен.  Аллегри, судя по всему, надеялся решить всё одним точным ударом, но постепенно игра начала уходить в сторону «Наполи».

Не было постоянного давления, но у хозяев появилось чуть больше энергии, вертикали и ощущения, что они ближе к голу.  Важную роль сыграли замены: Аллисон Сантос добавил скорости и нестандартного движения, а когда на поле появился Маттео Политано, «Наполи» запустил таймер решающего момента матча.

У «Милана» замены тоже были, но они мало что изменили по игре.  Пулишич и Леау вышли поздно и не смогли ничего изменить.  Леау пару раз рванул по флангу, показал, что физически уже может давать команде импульс, но в реальную угрозу это не конвертировалось.  Пулишич тоже не смог собрать вокруг себя осмысленную финальную атаку.  Вообще, главная претензия к «Милану» в этой игре в том, что команда слишком долго негласно соглашалась на ничью.

Политано забил и поменял расклад в таблице

Развязка получилась почти по учебнику для такого матча.  На 79-й минуте «Наполи» довёл атаку до очередной подачи, Оливера отправил мяч на дальнюю штангу, Де Винтер неудачно скинул его прямо во вратарскую, а Политано с лёта вколотил в ближний угол.  Не самый сложный по задумке эпизод, но в нём проявилась разница между «Наполи», который добился своего шанса, и «Миланом», который будто ждал, что матч как-нибудь сложится сам.

У «Милана» после пропущенного гола ещё была возможность устроить навал, однако штурма не вышло.  Хименес пробил головой выше, Леау в одной из последних атак отправил мяч высоко над воротами, а конкретики в атаке у команды Аллегри так и не появилось.

Для «Наполи» победа значит невероятно много.  Команда Конте обошла «Милан» и снова стала второй, этот результат сохраняет хотя бы математическое давление на «Интер».  В условиях кадровых проблем и постоянных перестроек неаполитанцы показали, что умеют выжимать максимум из тяжёлых матчей.  Семь очков — это много, но пока ещё не тот разрыв, после которого титул официально можно увозить в Милан.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» довольно буднично потерял второе место и окончательно попрощался с мечтой о скудетто.  Плюс, любая потеря очков сейчас — тревожный сигнал в борьбе за Лигу чемпионов, конкуренты не дают чувствовать себя спокойно.  Сам Аллегри после матча фактически признал, что чемпионская гонка для его команды закончена.  И трудно спорить с тренером: его команда провела едва ли не главный матч весны слишком осторожно и даже трусливо.