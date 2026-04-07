Матч в Неаполе выглядел развилкой сезона для обеих команд. Для «Наполи» — шанс закрепиться в роли единственного преследователя «Интера», а для «Милана» — возможность остаться в чемпионской гонке хотя бы формально и одновременно удержать вторую строчку. В итоге всё обернулось в пользу команды Антонио Конте, «Наполи» победил 1:0, обошёл «Милан» в таблице и теперь идёт вторым. А в случае Массимилиано Аллегри наступил момент, после которого разговор о скудетто можно закрывать окончательно.

Результат матча Наполи Неаполь 1:0 Милан Милан 1:0 Маттео Политано 79' Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Жуан Жесус ( Сэм Бёкема 85' ), Алессандро Буонджорно, Матиас Оливера, Леонардо Спинаццола ( Маттео Политано 74' ), Мигель Гутьеррес, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Кевин Де Брёйне ( Элиф Элмас 85' ), Скотт МакТоминай, Giovane Santana do Nascimento Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги, Алексис Салемакерс ( Закари Атекаме 62' ), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Фикайо Томори ( Рафаэл Леау 82' ), Кристофер Нкунку ( Кристиан Пулишич 74' ), Адриен Рабьо, Юссуф Фофана ( Рубен Лофтус-Чик 82' ), Лука Модрич, Никлас Фуллкруг ( Сантьяго Хименес 63' ) Жёлтые карточки: Алессандро Буонджорно 12' (Наполи), Маттео Политано 81' (Наполи)

Статистика матча 3 Удары в створ 1 6 Удары мимо 6 53 Владение мячом 47 4 Угловые удары 3 5 Офсайды 2 7 Фолы 6

С первых минут стало ясно, что обе команды подходят к игре с большим страхом ошибиться. Центр поля оказался перегружен, свободных зон почти не было, а все попытки резко ускорить атаку разбивались либо о плотность, либо о плохое качество последнего паса. Команды словно заранее согласились на то, что сначала забетонируют оборону, а уже потом будут думать о красивом футболе.

«Милан» в первом тайме выглядел чуть опаснее, хотя и это преимущество было довольно условным. Кристофер Нкунку несколько раз получал мяч в перспективных зонах, но распоряжался им так, что раздражение Аллегри читалось даже без крупных планов. Один удар ушёл совсем мимо, в других эпизодах француз слишком долго думал. Фюллькруг тоже остался без внятной позиции и влияния впереди. В итоге все атакующие задумки «Милана» сводились скорее к обещанию момента, чем к опасному удару в сторону ворот.

У «Наполи» ситуация была похожей. Отсутствие Хёйлунна и история с Лукаку вынудили Конте снова собирать атаку из того, что есть под рукой, и в первом тайме это чувствовалось. Жеоване много работал, старался цепляться за мячи, но явно не тянул роль главного игрока на острие. Де Брёйне и Мактоминей пытались оживлять игру, Спинаццола пару раз хорошо продвигал мяч, но всё это не превращалось в плотное давление.

Футбол в первой половине матча всё время как будто вот-вот собирался открыться, но этого так и не произошло. Полумоменты у Павловича, попытка Спинаццолы закрутить в дальний, дальний удар Фофаны, эпизоды у Нкунку — это буквально всё, что смогли создать вторая и третья команды Серии А за тайм.

После перерыва «Наполи» стал опаснее, а «Милан» так и не осмелел

Во втором тайме хозяева постепенно начали поднимать темп. Сначала Жеоване заставил Меньяна спасать «Милан», затем возникли ещё подходы через левый фланг и постоянные подборы вторых мячей. Именно в этот момент стало особенно заметно, что «Милан» слишком осторожен. Аллегри, судя по всему, надеялся решить всё одним точным ударом, но постепенно игра начала уходить в сторону «Наполи».

Не было постоянного давления, но у хозяев появилось чуть больше энергии, вертикали и ощущения, что они ближе к голу. Важную роль сыграли замены: Аллисон Сантос добавил скорости и нестандартного движения, а когда на поле появился Маттео Политано, «Наполи» запустил таймер решающего момента матча.

У «Милана» замены тоже были, но они мало что изменили по игре. Пулишич и Леау вышли поздно и не смогли ничего изменить. Леау пару раз рванул по флангу, показал, что физически уже может давать команде импульс, но в реальную угрозу это не конвертировалось. Пулишич тоже не смог собрать вокруг себя осмысленную финальную атаку. Вообще, главная претензия к «Милану» в этой игре в том, что команда слишком долго негласно соглашалась на ничью.

Политано забил и поменял расклад в таблице

Развязка получилась почти по учебнику для такого матча. На 79-й минуте «Наполи» довёл атаку до очередной подачи, Оливера отправил мяч на дальнюю штангу, Де Винтер неудачно скинул его прямо во вратарскую, а Политано с лёта вколотил в ближний угол. Не самый сложный по задумке эпизод, но в нём проявилась разница между «Наполи», который добился своего шанса, и «Миланом», который будто ждал, что матч как-нибудь сложится сам.

У «Милана» после пропущенного гола ещё была возможность устроить навал, однако штурма не вышло. Хименес пробил головой выше, Леау в одной из последних атак отправил мяч высоко над воротами, а конкретики в атаке у команды Аллегри так и не появилось.

Для «Наполи» победа значит невероятно много. Команда Конте обошла «Милан» и снова стала второй, этот результат сохраняет хотя бы математическое давление на «Интер». В условиях кадровых проблем и постоянных перестроек неаполитанцы показали, что умеют выжимать максимум из тяжёлых матчей. Семь очков — это много, но пока ещё не тот разрыв, после которого титул официально можно увозить в Милан.

«Милан» довольно буднично потерял второе место и окончательно попрощался с мечтой о скудетто. Плюс, любая потеря очков сейчас — тревожный сигнал в борьбе за Лигу чемпионов, конкуренты не дают чувствовать себя спокойно. Сам Аллегри после матча фактически признал, что чемпионская гонка для его команды закончена. И трудно спорить с тренером: его команда провела едва ли не главный матч весны слишком осторожно и даже трусливо.