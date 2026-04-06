Вернутся ли «железнодорожники» к победам?

прогноз на матч чемпионата Узбекистана, ставка за 2.36

7 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Хорезм». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Локомотив Ташкент — Хорезм с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент стартовал относительно скромно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» Ташкент лишь на 3 очка отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Локомотив» Ташкент уступил «Бунедкору» (0:2).

До того команда потерпела поражение от ферганского «Нефтчи» (1:3). А вот поединок с «Кокандом» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «Локомотив» Ташкент победил 2 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Локомотив» Ташкент нынче выглядит не лучшим образом. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Локомотив» Ташкент традиционно удачно противостоит «Хорезму». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Хорезм»

Турнирное положение: «Хорезм» выдал не столь продуктивный старт чемпионата. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Хорезм» набрал 7 очков в пяти поединках. При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Хорезм» переиграл самаркандское «Динамо» (2:1).

До того команда была бита «Бунедкором» (1:2). А вот чуть ранее она не сумела переиграть ершистую «Бухару» (1:1).

При этом «Хорезм» в 5 своих последних поединках разжился 2 викториями. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Хорезм» не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Хорезм» на 3 зачетных пункта отстает от медальной зоны. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

Команда в двух последних очных встречах уступила «железнодорожникам». Вот и в этой встрече «Хорезм» постарается как можно надежнее сыграть в обороне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Локомотив» Ташкент в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 2.57, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.54 и 1.45.

Прогноз: «Локомотив» имеет потенциал прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.

