7 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Хорезм». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Локомотив Ташкент — Хорезм с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент стартовал относительно скромно.  Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» Ташкент лишь на 3 очка отстает от третьей позиции.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Локомотив» Ташкент уступил «Бунедкору» (0:2).

До того команда потерпела поражение от ферганского «Нефтчи» (1:3).  А вот поединок с «Кокандом» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «Локомотив» Ташкент победил 2 раза.  В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Локомотив» Ташкент нынче выглядит не лучшим образом.  Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Локомотив» Ташкент традиционно удачно противостоит «Хорезму».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Хорезм»

Турнирное положение: «Хорезм» выдал не столь продуктивный старт чемпионата.  Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Хорезм» набрал 7 очков в пяти поединках.  При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Хорезм» переиграл самаркандское «Динамо» (2:1).

До того команда была бита «Бунедкором» (1:2).  А вот чуть ранее она не сумела переиграть ершистую «Бухару» (1:1).

При этом «Хорезм» в 5 своих последних поединках разжился 2 викториями.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Хорезм» не блещет стабильностью результатов.  Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Хорезм» на 3 зачетных пункта отстает от медальной зоны.  Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

Команда в двух последних очных встречах уступила «железнодорожникам».  Вот и в этой встрече «Хорезм» постарается как можно надежнее сыграть в обороне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Локомотив» Ташкент в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36.  Ничья оценена в 2.57, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.54 и 1.45.

Прогноз: «Локомотив» имеет потенциал прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Локомотива» Ташкент за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 2.57

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Локомотив» Ташкент одолел «Хорезм» в 2 последних очных поединках
  • Обе команды в среднем забивают гол за матч
  • «Локомотив» Ташкент в родных стенах пропустил всего один мяч в двух матчах
  • «Хорезм» на выезде отличился всего один раз в двух поединках
  • «Железнодорожники» еще ни разу в истории не уступили «Хорезму»