В предстоящем экспрессе разберем матчи в Кубке России и Лиге чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 7 апреля с коэффициентом для ставки за 5.52.

«Крылья Советов» — ЦСКА

Футбол. Кубок России

Самарцы пережили непростую смену тренера, однако первый матч без Магомеда Адиева оставил позитивное впечатление. В игре с «Зенитом» команда уступила, но выглядела достойно: после двух пропущенных мячей смогла вернуть интригу и навязать борьбу. В целом это поражение стало лишь вторым за последние шесть встреч.

При этом положение в чемпионате остаётся сложным — «Крылья Советов» находятся в зоне стыковых матчей. Однако в Кубке команда уже доказала свою состоятельность, выбив «Локомотив». Главный козырь самарцев — домашняя форма. Команда не проигрывает на своём поле с сентября, серия насчитывает уже восемь матчей. Причём оборона действует надёжно — в четырёх из пяти последних игр дома удалось сохранить ворота «сухими».

Армейцы подходят к матчу после двух побед подряд, однако уверенности в их игре пока немного. В последнем туре команда с трудом обыграла «Акрон», вырвав победу лишь в концовке. По качеству футбола ЦСКА всё ещё нестабилен.

Серьёзной проблемой остаётся игра на выезде. До победы над «Акроном» ЦСКА не выигрывал в гостях с ноября, потерпев серию поражений, причём часто без забитых мячей. В Кубке ситуация также непростая — команда не забивает в основное время уже три матча подряд.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 2.11.

«Реал» Мадрид — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов

Мадридский клуб не слишком убедительно выступил на общем этапе Лиги чемпионов, заняв лишь девятое место, однако в плей-офф заметно прибавил. Под руководством Альваро Арбелоа команда уверенно прошла «Бенфику» (1:0, 2:1), а затем без особых проблем разобралась с «Манчестер Сити» (3:0, 2:1), одержав четыре победы подряд.

Во внутреннем чемпионате дела идут сложнее: поражение от «Мальорки» (1:2) увеличило отставание от «Барселоны» до семи очков, что серьёзно осложняет борьбу за титул. В таких условиях Лига чемпионов становится главным приоритетом.

Состав «Реала» ослаблен травмами — не сыграют Родриго, Тибо Куртуа, Дани Себальос, Ферлан Менди и Эдер Милитао. Тем не менее дома команда традиционно выступает уверенно: зафиксированы восемь побед в десяти последних матчах ЛЧ.

Мюнхенцы провели групповой этап значительно увереннее, заняв второе место и напрямую выйдя в 1/8 финала. Единственное поражение команда потерпела на выезде от «Арсенала» (1:3), тогда как на своём поле выиграла все встречи с общим счётом 12:2.

В плей-офф «Бавария» показала мощную атакующую игру, разгромив «Аталанту» (6:1, 4:1). В целом сезон складывается результативно: 144 гола в 42 матчах — более трёх мячей в среднем за игру. Есть вопросы по участию Гарри Кейна, который недавно восстановился после повреждения, однако тренер Венсан Компани намекнул, что форвард может выйти на поле.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.44.

«Спортинг» Лиссабон — «Арсенал»

Футбол. Лига чемпионов

«Спортинг» подходит к предстоящей встрече после одного из самых впечатляющих камбэков в истории еврокубков. Проиграв «Будё-Глимту» 0:3 в первом матче, португальский клуб дома разгромил соперника 5:0 в дополнительное время и впервые пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. На «Жозе Алваладе» ожидается максимально напряжённая и горячая атмосфера.

Главной атакующей силой остаётся Луис Суарес. Колумбиец уже отметился пятью голами в текущем розыгрыше турнира и стабильно забивает в домашних матчах. В случае очередного результативного удара он повторит достижение Виктора Дьёкереша. К слову, «Спортинг» ни разу не обыгрывал «Арсенал» — четыре ничьи и три поражения. Более того, последняя игра в Лиссабоне завершилась разгромом 1:5.

«Арсенал» подходит к матчу после неудач на внутренней арене — вылет из Кубка Англии и поражение в финале Кубка лиги лишили команду шансов на несколько трофеев. Тем не менее в Лиге чемпионов лондонцы выглядят максимально уверенно.

Команда Микеля Артеты идеально прошла групповой этап, выиграв все восемь матчей. Отдельной интригой станет возвращение Виктора Дьёкереша на стадион, где он ранее блистал в составе «Спортинга». В целом гости на данный момент выглядят более сбалансированными.

Ставка: Обе команды забьют за 1.82.

Общий коэффициент — 5.52.