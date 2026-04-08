В первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене Металлург» 9 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Металлург Мг — Торпедо с коэффициентом для ставки за 1.93.
«Металлург» Мг
Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Металлург» Мг завершил в статусе обладателя Кубка Континента. В 68 матчах уральцы набрали 105 очков и на 6 пунктов опередили 2-й «Авангард».
Последние матчи: Серию против «Сибири» «Металлург» Мг начал, как и должно фавориту — двумя уверенными домашними победами (4:1, 5:1).
В Новосибирске команда Андрея Разина вновь взяла верх (3:1), но потерпела поражение в четвертой игре (0:1, от). Вернувшись в домашние стены, «Магнитка» поставила весьма скромную точку (1:0).
Не сыграют: Дмитрий Силантьев.
Состояние команды: «Металлург» Мг провел качественную первую серию, в которой не всегда играл на пределе атакующей агрессии, но в которой продемонстрировал свое явное превосходство над «Сибирью».
Ни разу в этом противостоянии коллектив Андрея Разина не пропускал больше одной шайбы и не проиграл в основное время. На домашнем льду «Магнитка» идет без поражений на протяжении пяти матчей кряду.
«Торпедо»
Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Торпедо» набрало 81 очко и переместилось на 6-ю позицию в таблице Запада, на 3 турнирных пункта отстав от ЦСКА.
Последние матчи: Выездной этап серии с «Северсталью» «Торпедо» начало с крупной победы (4:1), за которой последовало разгромное поражение (0:4).
В Нижнем Новгороде коллектив Алексея Исакова дважды был сильнее (3:1, 3:2, от). Победный результат торпедовцы, уступая 0:1, зафиксировали и в пятой игре (3:4).
Не сыграют: У «Торпедо» потерь нет.
Состояние команды: Фактический результат «Торпедо» в противостоянии с «Северсталью» превзошел ожидания. Несмотря на одно крупное поражение, нижегородцы показали предельную устойчивость.
В трех матчах первого раунда из пяти команда Алексея Исакова забрасывала не менее 3 голов, при этом две последние победы торпедовцы одержали в волевом стиле.
Статистика для ставок
- «Металлург» Мг не проигрывает дома на протяжении 5 матчей кряду
- «Металлург» Мг не пропускал больше 1 гола в 3 последних домашних матчах
- «Металлург» Мг победил в 3 последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.68, ничья — в 4.39, победа «Торпедо» — в 4.79.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.59.
Прогноз: В домашних стенах «Металлург» Мг умеет создавать для соперников крайне сложные условия с точки зрения позиционной обороны. У «Торпедо» защитная игра нередко проседает, поэтому хозяева имеют все шансы на высокую результативность.
Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3 за 1.93.
Прогноз: Если команда Андрея Разина выйдет на привычный для себя средний показатель голов, то исход встречи станет очевидным, учитывая разницу не только в индивидуальном классе, но и в контексте кадровой вариативности, которая указывает на явное превосходство «Магнитки».
Ставка: «Металлург» Мг победит с форой -1 за 1.90.