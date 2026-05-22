Во втором матче результативность пойдет на спад?

прогноз на матч Кубка Стэнли за 2.09

Во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Леново Центре» 24 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Каролина — Монреаль с коэффициентом для ставки за 2.09.

«Каролина»

Путь к плей-офф: Главный турнир «Каролина» закончила на 1-м месте в таблице Восточной конференции. В 82 регулярных матчах представители Роли набрали 114 очков.

Последние матчи: Между последней четвертьфинальной и первой полуфинальной встречами «Каролины» прошло 12 дней. В заключительной игре 1/4 «Харрикейнз» прибили «Филадельфию» в овертайме (3:2, от).

Начать уверенно серию против «Монреаля» в домашних стенах команде Рода Бриндамора не удалось. Первое ее поражение в этом плей-офф оказалось разгромным (2:6).

Не сыграют: У «Каролины» потери отсутствуют.

Состояние команды: Впервые в этом плей-офф «Каролина» познала смысл поражения, сходу устроившись на разницу в -4. Злую шутку с «Харрикейнз» сыграл длительный отдых в контексте сохранения тонуса.

До недавней встречи против «Монреаля» команда Рода Бриндамора не пропускала больше 2 голов в Кубке и не проигрывала в домашних стенах с 30 марта — в тот день клуб из Роли также уступил «Канадиенс» (1:3).

«Монреаль»

Путь к плей-офф: «Монреаль», набравший 106, закончил регулярный сезон на 4-м месте в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Как и серия против «Тампы», четвертьфинальное противостояние с «Баффало» добралось до отметки в семь матчей. Выход в полуфинал «Канадиенс» утвердили на гостевой площадке 19 мая (3:2, от).

В первой встрече в 1/2 финала на льду «Каролины» команда Мартена Сан-Луи забрала уверенную победу — с дублем и ассистом Юрая Слафковского и шайбой Ивана Демидова (6:2).

Не сыграют: Патрик Лайне.

Состояние команды: «Монреаль» продолжает добиваться уверенных результатов на территории соперников. Между тем во второй раз по ходу этого плей-офф канадцы забирают старт серии.

Перед второй попыткой в Роли команда Мартена Сан-Луи установила четыре выездные победы кряду. В трех случаях представители Квебека не пропускали больше 2 голов и неизменно забрасывали 5 шайб или более.

Статистика для ставок

«Монреаль» не проигрывает в гостях на протяжении 4 матчей кряду

«Монреаль» добился 3 побед подряд в последних матчах на льду «Каролины»

В 4 личных встречах из 5 последних было забито 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.40, победа «Монреаля» — в 3.68.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.

Прогноз: В ответ на агрессию «Монреаля» в атаке «Каролина» постарается уплотнить оборону и не позволит «Канадиенс» выйти на подобные показатели голов во второй встрече.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.09.

Прогноз: «Монреалю» важно не испугаться своего преимущества. Команда Сан-Луи здорово смотрится в гостевых условиях и намерена установить вторую победу перед возвращением в Канаду.

Ставка: «Монреаль» не проиграет за 1.98.