В матче группового этапа чемпионата мира Латвия встретится с США. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 23 мая. Начало матча — в 13:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Латвия — США с коэффициентом для ставки за 2.01.

Латвия

Турнирное положение: Латвийцы после четырех туров припарковались на 6-м месте в группе А с 3 очками на счету. На 2 турнирных пункта бордовые отстают от зоны плей-офф.

Последние матчи: В первом матче ЧМ Латвия попыталась дать бой хозяйке турнира — Швейцарии, в котором, несмотря на фрагментарное сопротивление, потерпела неудачу (2:4).

Победный результат латвийцы установили в матче против Германии (2:0). За ним последовало поражение от Австрии (1:3). В четвертой встрече команда Харийса Витолиньша была уничтожена Финляндией (1:7).

Не сыграют: У Латвии потерь нет.

Состояние команды: При самых удачных раскладах Латвия способна прорваться в топ-4, но для этого ей необходимо забирать результаты оставшихся матчей и в меньшей степени зависеть от положения соперников.

Одним из наиболее серьезных недостатков в структуре латвийцев остается атакующая линия. Команда Харийса Витолиньша катастрофически мало забивает и не всегда компенсирует дефицит креатива за счет надежной обороны.

США

Турнирное положение: После четырех туров американцы замыкают лидерский квартет группы с 5 очками в активе, на 2 турнирных балла опережая Венгрию и Латвию.

Последние матчи: В центральном матче первого игрового дня сборная США потерпела поражение от Швейцарии (1:3). Реабилитироваться «звездно-полосатым» удалось за счет крупной победы над Великобританией (5:1).

Локального дна команда Дона Гранато достигла в матче против Финляндии (2:6), тогда как в четвертом туре американцы не без проблем разобрались с Германией (3:4, бул.).

Не сыграют: У США потерь нет.

Состояние команды: США проводят откровенно слабый турнир. На текущее время американцы имеют отрицательную разницу голов и не выглядят командой, способной задержаться в плей-офф.

В трех матчах из четырех на турнире в Цюрихе «звездно-полосатые» пропускали 3 шайбы или более и вместе с тем проиграли в обеих встречах против топ-соперников — Швейцарии и Финляндии.

Статистика для ставок

Сборная США одержала 6 побед в 7 последних личных встречах

Сборная США обыгрывала Латвию с разницей в -3 или более в 2 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 5 последних было забито 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Латвии оценивается букмекерами в 5.97, ничья — в 5.55, а победа США — в 1.45.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.01.

Прогноз: Обе команды по разным причинам находятся в безобразной форме с точки зрения наступательной продуктивности, поэтому предстоящая встреча пройдет при низком темпе голевых атак.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.01.

Прогноз: Латвия остается одной из худших команд своей группы среди претендентов на топ-4 по результативности, поэтому американцам не должны доставить дискомфорт попытки сдерживания в оборонительных фазах игры.

Ставка: Индивидуальный тотал Латвии меньше 2 за 1.70.