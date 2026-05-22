прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.80

В матче группового этапа чемпионата мира Финляндия встретится с Великобританией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 22 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Финляндия — Великобритания с коэффициентом для ставки за 1.80.

Финляндия

Турнирное положение: В активе финской сборной — 12 очков после четырех туров. В таблице группы А команда располагается на 2-м месте, на 3 балла отставая от Швейцарии.

Последние матчи: После двух побед в трех матчах Кубка Beijer Финляндия взяла верх над Германией в первом туре чемпионата мира (3:1),

В следующей встрече финны прибили Венгрию (4:1), а в третьем матче — переехали сборную США (6:2). Накануне команда Антти Пеннанена сокрушила Латвию (7:1).

Не сыграют: Теуво Терявяйнен.

Состояние команды: На общей стадии чемпионата мира Финляндия достигла локальной вершины с точки зрения общекомандной формы в надежде на борьбу за медали высшей пробы.

На фоне победных серий швейцарцев и канадцев финны демонстрируют не менее уверенную игру. В четырех матчах команда Антти Пеннанена добилась стопроцентных результатов, трижды забив 4 шайбы или более.

Великобритания

Турнирное положение: Сборная Великобритании прописалась на 8-й строке группы А без набранных очков на счету. На 1 турнирный пункт представители «Королевства» отстают от Германии.

Последние матчи: Чемпионат мира в Швейцарии начался для Великобритании провально. Уже в первом туре островная команда сгорела Австрии (2:5).

Без предметной борьбы коллектив Питера Рассела отлетел в матчах против США (1:5) и Венгрии (0:5). В последней встрече британцы были разбиты Швейцарией (1:4).

Не сыграют: У Великобритании потерь нет.

Состояние команды: На текущий турнир Великобритания приехала в роли безусловного андердога, успех которого измеряется в возможности — или ее отсутствии — сохранения прописки в элите.

К текущему времени британцы в контексте борьбы за спасение терпят серьезные неудачи. В ходе четырех поражений кряду команда Питера Рассела пропускала не менее 5 голов в каждой игре, а забить суммарно сумела лишь четырежды.

Статистика для ставок

Великобритания не побеждает на протяжении 4 матчей кряду

Финляндия выиграла во всех трех встречах в истории этого противостояния

Во всех матчах против Великобритании сборная Финляндии отыграла «на ноль» и забивала не менее 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 1.01, ничья — в 35.00, а победа Великобритании — в 50.00.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 6.5 — за 2.21.

Прогноз: Для Финляндии этот матч станет будничным, в котором у команды не возникнет проблем и в котором колоссальный разрыв в классе отразится на разнице в счете.

1.80 Финляндия победит с форой -5

Прогноз: С беднейшими атакующими сочетаниями, британцы вряд ли способны сочинить хотя бы одну толковую результативную атаку в матче против тактически образцовых финнов.

1.77 Индивидуальный тотал Великобритании меньше 1

