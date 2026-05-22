В матче группы В чемпионата мира сборная Словакии сыграет против сборной Чехии. Игра пройдет в швейцарском Фрибурге на «БСФ Арене» 23 мая, начало — в 17:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Словакия — Чехия с коэффициентом для ставки за 1.80.
Словакия
Турнирная таблица: Сборная Словакии сделала серьёзную заявку на выход в плей-офф чемпионата мира. Хоккеисты Владимира Орсага занимают в своей группе 2-е место, набрав 11 очков. Выше расположились канадцы, у которых также 11 пунктов в активе.
Последние матчи: В матче четвёртого тура ЧМ-2026 Словакия одержала уверенную победу над датчанами (5:1). Счет в первом периоде открыл Мартин Хромяк. Во втором отрезке поединка по шайбе в сетку ворот скандинавов забросили Адам Лишка и Оливер Окульяр. В заключительном периоде по голу забили Себастьян Цедерле и Мартин Поспишил.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею
Состояние команды: Словакия одержала победу в четвёртом матче подряд, выиграв не только у Дании, но и у Словении (5:4 Б), Италии (4:1), Норвегии (2:1). Во многом нынешнее высокое место связано с удачным календарём и хорошим стартом. Настоящая проверка для Словакии — матчи против Чехии, Швеции и Канады, которые ещё впереди.
Чехия
Турнирная таблица: Сборная Чехии занимает 3-е место в группе В чемпионата мира, набрав 10 очков в 4 сыгранных матчах.
Последние матчи: Чехи в рамках минувшего тура одержали победу над сборной Италии (3:1). В составе победителей по голу оформили Марек Альшер, Доминик Кубалик и Якуб Флек.
Не сыграют: Из-за травмы сборной Чехии не поможет защитник Филип Гронек.
Состояние команды: В матчах чемпионата мира чехи переиграли Швецию (4:3), Данию (4:1) и проиграли Словении (2:3 ОТ). Чехия часто увлекается атакой, допуская свободные зоны в обороне. В поединках против Норвегии и Канады многое будет зависеть от дисциплины в защите.
Статистика для ставок
- Сборная Словакии занимает 2-е место в группе В
- Сборная Чехии занимает 3-е место в группе В
- В последних пяти матчах Чехия одержала пять побед над Словакией
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 1.45, ничья — в 5.40, а победа Словакии — в 5.40.
На тотал больше 5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 5 — за 2.30.
Прогноз: Встречаются лидеры группы В чемпионата мира, но шансов у чехов добиться успеха выше, чем у словаков. В последних пяти очных матчах Чехия пять раз переиграл Словакию.
Ставка: Фора Чехии (-1.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Сборная Словакии забивает по 4 гола за матч, а чехи — по 3 шайбы. Так что стоит ожидать от команд результативного хоккея.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.