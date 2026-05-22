В матче группы А чемпионата мира сборная Швейцарии сыграет против сборной Венгрии. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 23 мая, начало — в 17:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Швейцария — Венгрия с коэффициентом для ставки за 2.30.
Швейцария
Турнирная таблица: Лидер группы А сборная Швейцарии занимает первое место, набрав 15 очков из 15 возможных.
Последние матчи: Сборная Швейцарии разгромила Великобританию со счётом 4:1. В составе победителей дублем отметился Нино Нидеррайтер, ещё по голу забили Нико Хишер и Симон Кнак.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Швейцария одержала победу в пятом матче подряд, выиграв также у Австрии (9:0), Германии (6:1), Латвии (4:2) и США (3:1).
Венгрия
Турнирная таблица: Сборная Венгрии потеряла одну строчку в группе А, расположившись на 6-м месте. Хоккеисты Дона Макадама набрали всего 3 очка в 4 сыгранных матчах.
Последние матчи: В рамках четвёртого тура чемпионата мира венгры оступились в матче против Германии (2:6).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: На чемпионате мира в Швейцарии сборная Венгрии проиграла Австрии (2:4), Финляндии (1:4) и одержала победу над Великобританией (5:0).
Статистика для ставок
- В 2026-м году сборная Швейцарии одержала две победы над Венгрией в товарищеских матчах (6:1, 6:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.03, ничья — в 21.00, а победа Венгрии — в 53.00.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 6.5 — за 2.10.
Прогноз: Лидер группы А сборная Швейцарии не должна встретить сопротивления со стороны венгров — соперники разного класса. Ожидаем от хозяев чемпионата мира уверенной победы.
Ставка: Фора Швейцарии (-5.5) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: В среднем за матч швейцарцы забрасывают во ворота соперников 5-6 шайб. Ожидаем результативного хоккея и в поединке против Венгрии.
Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 1.80.