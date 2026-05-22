В матче группы А чемпионата мира сборная Швейцарии сыграет против сборной Венгрии. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 23 мая, начало — в 17:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Швейцария — Венгрия с коэффициентом для ставки за 2.30.

Швейцария

Турнирная таблица: Лидер группы А сборная Швейцарии занимает первое место, набрав 15 очков из 15 возможных.

Последние матчи: Сборная Швейцарии разгромила Великобританию со счётом 4:1. В составе победителей дублем отметился Нино Нидеррайтер, ещё по голу забили Нико Хишер и Симон Кнак.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Швейцария одержала победу в пятом матче подряд, выиграв также у Австрии (9:0), Германии (6:1), Латвии (4:2) и США (3:1).

Венгрия

Турнирная таблица: Сборная Венгрии потеряла одну строчку в группе А, расположившись на 6-м месте. Хоккеисты Дона Макадама набрали всего 3 очка в 4 сыгранных матчах.

Последние матчи: В рамках четвёртого тура чемпионата мира венгры оступились в матче против Германии (2:6).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: На чемпионате мира в Швейцарии сборная Венгрии проиграла Австрии (2:4), Финляндии (1:4) и одержала победу над Великобританией (5:0).

Статистика для ставок

Сборная Швейцарии набрала 15 очков из 15 возможных на ЧМ-2026

Сборная Венгрии занимает 6-е место в группе А

В 2026-м году сборная Швейцарии одержала две победы над Венгрией в товарищеских матчах (6:1, 6:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.03, ничья — в 21.00, а победа Венгрии — в 53.00.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 6.5 — за 2.10.

Прогноз: Лидер группы А сборная Швейцарии не должна встретить сопротивления со стороны венгров — соперники разного класса. Ожидаем от хозяев чемпионата мира уверенной победы.

2.30 Фора Швейцарии (-5.5)

Ставка: Фора Швейцарии (-5.5) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: В среднем за матч швейцарцы забрасывают во ворота соперников 5-6 шайб. Ожидаем результативного хоккея и в поединке против Венгрии.

1.80 ТБ 6.5

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 1.80.