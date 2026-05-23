В матче группового этапа чемпионата мира Великобритания встретится с Латвией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 24 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Великобритания — Латвия с коэффициентом для ставки за 1.89.

Великобритания

Турнирное положение: После пяти туров Великобритания занимает 8-е место в таблице группы А без набранных очков в активе, на 3 пункта отставая от ближайших конкурентов.

Последние матчи: В трех первых играх общего этапа Великобритания пропустила по 5 голов и поочередно уступила Австрии (2:5), США (1:5), Венгрии (0:5).

На меньшую разницу команда Питера Рассела накануне устроилась в матче со Швейцарией (1:4). В последней встрече британцы «всухую» проиграли Финляндии (0:4).

Не сыграют: У Великобритании потерь нет.

Состояние команды: В элитной соревновательной среде Великобритания вновь терпит тотальный крах, приближаясь к очередной фазе борьбы за выживание.

В группе А представители «Королевства» остаются единственными без набранных очков. В каждом матче британцы неизменно пропускали 4+ шайбы и каждый раз проигрывали с разницей -3 или более.

Латвия

Турнирное положение: В пяти матчах общего этапа Латвия набрала 6 очков, с которыми закрепилась на 4-й позиции в группе А, на 1 пункт опередив США.

Последние матчи: Латвия начала чемпионат мира с поражения от Швейцарии (2:4), за которым последовала значимая скромная победа над Германией (2:0).

Вскоре команда Харийса Витолиньша уступила Австрии (1:3) и отлетела в матче против Финляндии (1:7). Недавняя встреча со сборной США завершилась сенсационной победой балтийцев (4:2).

Не сыграют: У Латвии потерь нет.

Состояние команды: Латвия приехала на этот турнир бороться за плей-офф — и такого рода цель оказалась более чем реальной на фоне безобразной формы американцев.

По итогам пяти сыгранных туров бордовые входят в тройку худших сборных группы по голам. Только в одном матче на этом ЧМ команда Харийса Витолиньша забила больше 2 шайб — эта встреча состоялась накануне против США.

Статистика для ставок

Великобритания потерпела 5 поражений кряду

Великобритания забивала 1 гол или менее в 4 последних матчах

Латвия одержала 3 победы в 4 встречах в истории этого противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Великобритании оценивается букмекерами в 8.50, ничья — в 6.47, а победа Латвии — в 1.31.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.

Прогноз: Сборная Латвии в масштабах этой группы уступает многим, но на фоне Великобритании видится безусловным фаворитом, с которым должна без вопросов разбираться.

Ставка: Финляндия не проиграет + ТМ 6.5 за 1.89.

Прогноз: Едва ли команду Витолиньша ожидает колоссальное сопротивление, поэтому со стартового отрезка латвийцы способны прибрать инициативу и выйти вперед по счету.

Ставка: Латвия победит в 1-м периоде за 1.82.