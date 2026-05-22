прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.88

В матче группового этапа чемпионата мира Норвегия встретится со Швецией. Игра пройдет на «Би-Си-Эф-Арене» 23 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Норвегия — Швеция с коэффициентом для ставки за 1.88.

Норвегия

Турнирное положение: Норвегия провела четыре матча, в которых заработала 7 очков, разместившись на 5-й позиции в группе В. На 2 зачетных балла команда отстает от Швеции.

Последние матчи: Турнир во Фрибурге сборная Норвегии начала с поражения от Словакии с минимальной разницей (1:2).

Вскоре команда Петтера Торесена поочередно разбила Словению (4:0) и Италию (4:0). В рамках четвертого тура норвежцы провели эпичный матч против Канады, в котором, ведя в счете, уступили в овертайме (5:6, от).

Не сыграют: У Норвегии потерь нет.

Состояние команды: Норвегия проводит сильную по своим меркам групповую кампанию, имея право рассчитывать на выход в плей-офф, если поднажмет в двух предстоящих матчах против топов.

Ранее норвежцы навязали борьбу Канаде и в целом показали хорошую результативность (3,75 гола в среднем). В основное время команда Петтера Торесена не проигрывает на протяжении 3 матчей кряду.

Швеция

Турнирное положение: После пяти сыгранных матчей Швеция переместилась на 4-ю строчку в группе А с 9 баллами в активе, на 1 очко отставая от Чехии.

Последние матчи: В первом туре Швеция не выдержала проверку фаворитом ЧМ. Несмотря на попытки навязать борьбу, «три короны» уступили Канаде (3:5).

Разгромную победу шведы организовали в игре против Дании (6:2), но на следующий день потерпели поражение от Чехии (3:4). В двух недавних встречах команда Сэма Халлама взяла верх над Словенией (6:0) и Италией (3:0).

Не сыграют: У Швеции потерь нет.

Состояние команды: Швеция демонстрирует не лучшую игру против команд первого уровня, тогда как с андердогами разбирается на классе. В то же время позиции «трех корон» в борьбе за топ-4 пока не выглядят столь однозначными.

В двух центральных матчах на этом турнире — против Канады и Чехии — команда Сэма Халлама пропустила 9 голов в сумме. Вместе с тем в каждой встрече на групповой стадии шведы клали не менее 3 шайб.

Статистика для ставок

Швеция обыграла Норвегию в 4 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 4 последних Швеция забивала 5 или более голов

Норвегия забросила 1 шайбу в сумме в 3 личных встречах из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Норвегии оценивается букмекерами в 23.00, ничья — в 14.80, а победа Швеции — в 1.08.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 5.5 — за 2.22.

Прогноз: Хоккей Норвегии предполагает нацеленность на броски и скоростную контригру, за счет которой команда, как правило, добивается высокой результативности. В матче против Швеции норвежцы вряд ли изменят тактику, которая ранее работала почти безотказно.

Прогноз: Общекомандный тонус Швеции на момент пяти сыгранных туров вызывает вопросы. На этом фоне Норвегия способна оказать сопротивление и побороться за результат.

