В матче группы А чемпионата мира сборная Австрии сыграет против сборной Германии. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 23 мая, начало — в 21:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Австрия — Германия с коэффициентом для ставки за 1.82.
Австрия
Турнирная таблица: Сборная Австрии в шаге от выхода в плей-офф чемпионата мира, в группе А австрийцы занимают 3-е место, набрав 9 очков. Основные конкуренты в битве за путевки в четвертьфинал — сборные США и Германии.
Последние матчи: Австрийцы после трёх побед на ЧМ потерпели крупное поражение от сборной Швейцарии (0:9).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею
Состояние команды: Прервалась четырехматчевая победная серия Австрии, в которую ранее вошли игры против Латвии (3:1), Венгрии (4:2), Великобритании (5:2) в рамках чемпионата мира. Австрийцы до старта ЧМ-2026 одержали победу над Словенией (4:1) в товарищеском матче.
Германия
Турнирная таблица: Сборная Германии улучшила положение в группе А, поднявшись на 5-е место, набрав 4 балла.
Последние матчи: Сборная Германии разгромила Венгрию (6:2) и включилась в борьбу за место в плей-офф чемпионата мира. В составе немецкой команды по шайбе забросили Эрик Мик, Лукас Райхел и Самуэль Дав-Макфаллс. Хет-трик в поединке оформил Леон Гаванке.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Сборная Германии прервала проигрышную серию, проиграв ранее США (3:4 Б), Швейцарии (1:6), Латвии (0:2), Финляндии (1:3). В товарищеском матче немецкие хоккеисты также проиграли сборной США (2:5).
Статистика для ставок
- Сборная Австрии занимает 3-е место в группе А ЧМ-2026
- Сборная Германии занимает 5-е место в группе А ЧМ-2026
- В 2026 Германия дважды переиграла Австрию в товарищеских матчах (5:2, 4:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается букмекерами в 1.50, ничья — в 5.30, а победа Австрии — в 5.20.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.
Прогноз: У сборной Австрии впереди сложный календарь игр — матчи с прямыми конкурентами в битве за место в плей-офф чемпионата мира. Поединки против Германии, Финляндии и США покажут, насколько готовы австрийцы к розыгрышу ЧМ-2026. Мы предположим, что у немецкой команды в предстоящей игре есть все шансы для того, чтобы добиться положительного результата. Стоит лишь посмотреть на две победы сборной Германии над Австрией в товарищеских матчах.
Ставка: Фора Германии (-1.5) с коэффициентом 1.82.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча. В двух товарищеских матчах хоккеисты из Германии и Австрии забросили друг другу 5 и 7 шайб.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.