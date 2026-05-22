прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.87

В матче группового этапа чемпионата мира Дания встретится со Словенией. Игра пройдет на «Би-Си-Эф-Арене» 23 мая. Начало матча — в 13:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Дания — Словения с коэффициентом для ставки за 1.87.

Дания

Турнирное положение: На момент четырех сыгранных туров датчане занимают 7-е место в группе В без набранных очков на счету, по дополнительной разнице опережая Великобританию.

Последние матчи: Нынешняя кампания Дании состоит из ряда крупных поражений. Уже в первом туре скандинавы были разгромлены Чехией (1:4).

Более сокрушительная отрицательная разница установилась во встречах со Швецией (1:4), Канадой (1:5) и Словакией (1:5).

Не сыграют: Фредерик Дихов.

Состояние команды: После исторического для Дании чемпионата мира 2025 текущая кампания оборачивается чередой провалов и увеличивает риск борьбы за выживание.

К настоящему времени коллектив Микаэля Гата не добился ни одной победы. В трех матчах из четырех датчане не забивали больше гола. Во всех играх команда уступала с разницей в -3 или более.

Словения

Турнирное положение: Словения в 5 встречах группового этапа заработала 3 очка, с которыми расположилась на 6-й позиции в группе В, на 3 пункта обогнав Данию и Великобританию.

Последние матчи: В первом туре Словения добилась сенсационной победы над Чехией (3:2, от), за которой последовало крупное поражение от Норвегии (0:4).

Важнейший зачетный балл команда Эдо Терглава забрала во встрече со Словакией (4:5, бул.). В других матчах словенцы проиграли Швеции (0:6) и Канаде (1:3).

Не сыграют: У Словении потерь нет.

Состояние команды: Словенцы выдали неожиданно приятный для себя старт, который на момент пяти сыгранных туров позволяет не беспокоиться о вероятности слететь на 8-ю строчку.

Среди всех представителей группы В команда Эдо Терглава входит в тройку худших по результативности. Проблемным звеном остается и оборона: в четырех предыдущих матчах Словения пропускала 3 шайбы или более.

Статистика для ставок

Дания не побеждает на протяжении 5 матчей кряду

Дания пропускала 4 шайбы или более в 5 последних матчах

Словения победила в 3 личных встречах из последних 5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Дании оценивается букмекерами в 1.55, ничья — в 5.09, а победа Словении — в 5.09.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: Для Дании и Словении личная встреча является возможностью продемонстрировать свой атакующий арсенал, поэтому команды, обладающие к тому же турнирной мотивацией, будут в меньшей степени сосредоточены на обороне.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.87.

Прогноз: Для Дании теоретические 3 очка обладают большим турнирным весом и способны дать необходимую встряску, поэтому команда Микаэля Гата сделает все, чтобы добиться первой на этом ЧМ победы.

Ставка: Дания победит с форой -1.5 за 1.90.