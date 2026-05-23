Кто наберёт первые очки в битве аутсайдеров?

прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 2.15

В матче группы В чемпионата мира сборная Дании сыграет против сборной Италии. Игра пройдет в швейцарском Фрибурге на «БСФ Арене» 24 мая, начало — в 17:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Дания — Италия с коэффициентом для ставки за 2.15.

Дания

Турнирная таблица: Сборная Дании на чемпионате мира набрала первые три очка, расположившись на 6-м месте.

Последние матчи: В рамках 5-го тура датчане нанесли сокрушительное поражение Словении (4:0). В составе скандинавов по шайбе забросили Йоахим Блихвельд и Миккель Огорд. Дубль на свой счет записал Патрик Расселл.

Не сыграют: Из-за травмы груди встречу против итальянцев пропустит Фредерик Дичов.

Состояние команды: Дании удалось прервать четырехматчевую проигрышную серию, в которую вошли игры против Словакии (1:5), Канады (1:5), Швеции (2:6) и Чехии (1:4).

Италия

Турнирная таблица: Сборная Италии занимает последнее 8-е место на чемпионате мира, не набрав ни одного очка в пяти матчах группового этапа.

Последние матчи: Итальянцы лишились всех шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, проиграв Швеции (0:3).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В матчах чемпионата мира итальянцы проиграли Чехии (1:3), Норвегии (0:4), Словакии (1:4), Канаде (0:6).

Статистика для ставок

На ЧМ 2022 Дания переиграла Италию (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Дании оценивается букмекерами в 1.47, ничья — в 5.10, а победа Италии — в 5.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: Обе команды находятся в нижней части таблицы чемпионата мира. На плей-офф датчане и итальянцы не претендуют, но это будет битва за сохранение прописки, в которой есть вероятность, что скандинавы добьются успеха.

2.15 Фора Дании (-2)

Ставка: Фора Дании (-2) с коэффициентом 2.15

Прогноз: В среднем за матч обе команды набирают по три шайбы за игру. Не исключаем, что сборные Дании и Италии сыграют по низам.

2.40 ТМ 4.5

Ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.40.