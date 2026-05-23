прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 2.18

В третьем матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 25 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вегас — Колорадо с коэффициентом для ставки за 2.18.

«Вегас»

Путь к плей-офф: В 82 играх общего этапа «Вегас» набрал 95 очков, с которыми обосновался на 4-й строке Запада.

Последние матчи: В 1/4 финала Кубка Стэнли «Вегас» провел шесть матчей против «Анахайма». Серия с калифорнийцами завершилась двумя победами кряду (3:2, от, 5:1).

За гостевым разгромом последовали локальные успехи «Голден Найтс» на территории «Колорадо». В частности, команда Джона Тортореллы забрала два полуфинальных результата (4:2, 3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Алекс Пьетранжело, Марк Стоун.

Состояние команды: После двух непростых ранних серий «Вегас» не просел физически и начал полуфинальный раунд сверхудачно. Две победы на льду мощнейших «Эвеланш» — вполне себе заявка.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Перед возвращением в Неваду команда Джона Тортореллы увеличила беспроигрышную серию до четырех. Ни в одной встрече за этот период «Голден Найтс» не пропускали больше 2 голов, а трижды — побеждали с разницей в +2 или более.

«Колорадо»

Путь к плей-офф: «Колорадо» стал победителем регулярного сезона, набрав в 82 матчах 121 зачетный балл.

Последние матчи: В четвертьфинальном раунде против «Миннесоты» «Колорадо» дал одну осечку, но упаковал серию в пять матчей, эпично обыграв «Уайлд» в домашних стенах (4:3, от).

Накануне команда Джареда Беднара впервые в этом плей-офф уступила дома, причем дважды. Так, в 1/2 финала Кубка денверцы пока не справляются с «Вегасом» (2:4, 1:3).

Не сыграют: Кэйл Макар.

Состояние команды: Пока в этом полуфинале «Колорадо» похож на команду, безуспешно бьющуюся о стену, обойти которую не удается ни тактически, ни напролом.

Впервые в этом плей-офф победитель регулярки допустил два поражения в рамках одной серии. В пяти матчах из семи последних коллектив Джареда Беднара пропускал не менее 3 голов.

Статистика для ставок

«Вегас» победил в 4 последних матчах кряду

«Колорадо» добился 11 побед в 12 последних гостевых матчах

«Вегас» не проигрывает в основное время «Колорадо» на протяжении 4 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.88, ничья — в 4.27, победа «Колорадо» — в 2.22.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: Первые два матча показали, что команда Джона Тортореллы готова к «Колорадо» структурно и физически, поэтому в домашних стенах она сфокусируется на третьем подряд победном результате.

2.18 «Вегас» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Вегас — Колорадо принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: «Вегас» победит в матче за 2.18.

Прогноз: Ранее «Вегас» грамотно считывал атакующие действия «Эвеланш», не позволяя тем выйти на высокий показатель голов. По такому же принципу команда постарается провести встречу у себя дома.

1.87 Индивидуальный тотал «Колорадо» меньше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Вегас — Колорадо принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Колорадо» меньше 3 за 1.87.