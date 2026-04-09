В четверг, 9 апреля, магнитогорский «Металлург» примет нижегородское «Торпедо» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Перерыв. Активное начало «Металлурга» позволило хозяевам забросить 2 шайбы, но нижегородцы сумели пропорционально ответить по ходу первого периода.

19' Чуть снизился темп игры.

18' Откатившись в свою зону, нижегородцы внимательно встречают атаку «Металлурга».

17' Позиционная атака «Металлурга», встрепенулись хозяева после пропущенной шайбы.

16' Гоол! 2:2. Василий Атанасов оказавшись первым на добивании у ворот «Металлурга», с неудобной стороны клюшки поразил открытый угол ворот Смолина.

15' Продолжается обоюдоострая игра, команды при первой возможности стремятся в атаку.

14' В полном составе играет «Металлург».

14' Бобби Нарделла сделал бросок от синей линии зоны атаки «Торпедо», зафиксировал шайбу вратарь хозяев Смолин.

13' Гоол! 2:1. Владислав Фирстов хлёстким броском с центра зоны атаки «Торпедо» поразил ворота «Металлурга», закрыт был обзор у вратаря хозяев Смолина нападающим гостей Белевичем.

12' Формат игры 5 на 3, «Торпедо» в большинстве.

12' Удаление у «Металлурга», на 2 минуты за подножку удален Данила Паливко.

12' Убежал в меньшинстве один на один с вратарем «Торпедо» Руслан Исхаков, но переиграть Костина не сумел.

12' Команда «Торпедо» играет в полном составе.

11' Удаление у «Металлурга», на 2 минуты за удар клюшкой удален Дерек Барак.

11' Держатся в меньшинстве хоккеисты «Торпедо».

10' Сильный бросок защитника «Металлурга» Егора Яковлева, шайба в шлем попала вратарю гостей Костину.

10' Разыгрывают в большинстве шайбу хоккеисты «Металлурга».

10' Формат игры 5 на 3, «Металлург» в большинстве.

10' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты за выброс шайбы удален Антон Силаев.

10' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты за подножку удален Никита Шавин.

09' Технично играют в пас хоккеисты «Металлурга», готовя угрозу воротам «Торпедо».

08' Контролируют шайбу хоккеисты «Металлурга» в своей зоне.

07' Гоол! 2:0. Владимир Ткачёв за счёт дриблинга прорвался к воротам «Торпедо» и послал шайбу в «домик» вратарю гостей Костину. Очень красивый гол «Металлурга» получился, за счёт индивидуального мастерства Ткачева.

06' В высоком темпе развивается игра.

05' Контр-атака «Металлурга», Даниил Вовченко попал в штангу ворот «Торпедо».

05' Встрепенулись игроки «Торпедо» и перевели игру в зону атаки.

04' Гоол! 1:0. Даниил Вовченко в одно касание прошил вратаря «Торпедо» Костина, после передачи от Барака из-за ворот гостей. Красивую комбинацию разыграли хоккеисты «Металлурга».

04' Владимир Ткачев бросал с близкого расстояния от ворот «Торпедо», шайба попала во вратаря гостей Дениса Костина.

03' Зацепившись за владение шайбой, игроки «Торпедо» отодвинули игру в зону «Металлурга».

02' Позиционная атака «Металлурга» .

01' Активное начало от «Металлурга», вынуждены защищаться нижегородцы в стартовые секунды.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Торпедо».

До матча

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнётся!

16:50 Матч пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске, вмещающей 7700 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Соин Александр и Никита Шалагин.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Металлурга»

«Металлург»: Смолин, Пресс — Паливко, Ткачев — Канцеров — Козлов; Яковлев — Орехов, Вовченко — Барак — Толчинский; Хабаров — Минулин, Михайлис — Исхаков — Петунин; Сиряцкий, Коротков — Джонсон — Федоров, Нечаев.

Стартовый состав «Торпедо»

«Торпедо»: Костин, Сизов — Конюшков, Шавин — Белевич — Яремчук; Нарделла — Науменков, Виноградов — Ткачев — Атанасов; Журавлев — Александров, Гераськин — Свищев — Гараев; Силаев, Гончарук — Летунов — Фирстов, Принс.

«Металлург»

Регулярный чемпионат «Металлург» Мг завершил в статусе обладателя Кубка Континента. В 68 матчах уральцы набрали 105 очков и на 6 пунктов опередили 2-й «Авангард». Серию против «Сибири» «Металлург» Мг начал, как и должно фавориту — двумя уверенными домашними победами (4:1, 5:1). В Новосибирске команда Андрея Разина вновь взяла верх (3:1), но потерпела поражение в четвертой игре (0:1, от). Вернувшись в домашние стены, «Магнитка» поставила весьма скромную точку (1:0).

«Металлург» Мг провел качественную первую серию, в которой не всегда играл на пределе атакующей агрессии, но в которой продемонстрировал свое явное превосходство над «Сибирью». Ни разу в этом противостоянии коллектив Андрея Разина не пропускал больше одной шайбы и не проиграл в основное время. На домашнем льду «Магнитка» идет без поражений на протяжении пяти матчей кряду. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Дмитрий Силантьев.

«Торпедо»

В 68 регулярных матчах «Торпедо» набрало 81 очко и переместилось на 6-ю позицию в таблице Запада, на 3 турнирных пункта отстав от ЦСКА. Выездной этап серии с «Северсталью» «Торпедо» начало с крупной победы (4:1), за которой последовало разгромное поражение (0:4). В Нижнем Новгороде коллектив Алексея Исакова дважды был сильнее (3:1, 3:2, от). Победный результат торпедовцы, уступая 0:1, зафиксировали и в пятой игре (3:4).

Фактический результат «Торпедо» в противостоянии с «Северсталью» превзошел ожидания. Несмотря на одно крупное поражение, нижегородцы показали предельную устойчивость. В трех матчах первого раунда из пяти команда Алексея Исакова забрасывала не менее 3 голов, при этом две последние победы торпедовцы одержали в волевом стиле. У «Торпедо» потерь нет.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли между собой 2 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Оба раза победил «Металлург»: в Нижнем Новгороде 1:5, а в Магнитогорске 4:1.

