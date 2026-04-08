прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 1.90

В первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Минск-Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: Минское «Динамо» завершило общий этап на рекордном для себя 2-м месте в таблице Запада. С 88 очками в наличии, белорусы опередили 3-ю «Северсталь» на 3 пункта.

Последние матчи: Противостояние с динамовцами из Москвы «Динамо» Минск начало с уверенных результатов при домашних трибунах (3:1, 4:1).

На «ВТБ Арене» команда Дмитрия Квартальнова дважды уходила в овертайм, но и на этапе до первой пропущенной шайбы оказалась сильнее (2:1, от, 2:1, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Даниил Сотишвили.

Состояние команды: После яркого регулярного сезона «Динамо» Минск выдало исключительную серию с «Динамо» Москва, которое сбила с дистанции за четыре матча.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Ни в одной игре коллектив Дмитрия Квартальнова не пропустил больше одной шайбы, четырежды открывал счет, а в ходе двух последних встреч — демонстрировал лучшую физическую и структурную устойчивость в овертайме.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В восточном зачете «Ак Барс» закрепился на 3-й позиции с 94 очками на счету. На 5 турнирных пунктов казанцы отстали от 2-го «Авангарда».

Последние матчи: Для «Ак Барса» серия против «Трактора» началась максимально успешно — двумя победами при домашних трибунах (3:2, от, 4:2).

Первую попытку в Челябинске команда Анвара Гатиятулина провалила (2:3), тогда как второй распорядилась грамотно (3:2, от). В решающем матче в Казани «Ак Барс» вновь взял верх в овертайме (2:1, от).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: С прошлогодним финалистом Кубка Гагарина — «Трактором» — «Ак Барс» управился за пять матчей, однако легкой эту серию казанцы точно не назовут.

Трижды в этом противостоянии соперники уходили в овертайм. В стольких же случаях команда Анвара Гатиятулина вынуждена была отыгрываться, пропуская первой. Тем временем в девяти предыдущих гостевых матчах казанцы потерпели пять поражений.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск идет без поражений на протяжении 5 матчей кряду

«Динамо» Минск не проигрывает в основное время дома на протяжении 6 матчей

«Динамо» Минск обыграло «Ак Барс» в 5 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.09, победа «Ак Барса» — в 3.02.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.50, на тотал меньше 5.5 — за 1.49.

Прогноз: «Ак Барс» нельзя назвать командой, у которой все спокойно в защите. Под давлением казанцы нередко допускают ошибки. «Динамо» Минск на домашнем льду способно сыграть активно впереди и добиться хорошей результативности.

1.90 Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Динамо Минск — Ак Барс принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2.5 за 1.90.

Прогноз: При высокой динамике атакующей игры минчан «Ак Барсу» придется искать способы пропорционально ответить. Такой сценарий борьбы раскроет встречу и обеспечит голевой «верх».

1.82 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Динамо Минск — Ак Барс принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.82.