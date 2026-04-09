Смогут ли казанцы прервать серию из поражений в матчах с минчанами?

Встречаются команды, которые подошли к четвертьфиналу с разных сторон: минчане — через сухую серию и образцовую оборону, казанцы — через три овертайма и игру на характере. Ключевой дуэлью станет противостояние Зака Фукале (96,3% отражённых) и атакующей линии «Ак Барса» с лучшим xG на Востоке. При этом статистика личных встреч работает против гостей: казанцы не могут выиграть у минчан уже пять матчей подряд. Первая встреча на «Минск-Арене» — это столкновение двух философий: организованной стабильности против выматывающей вязкости и характера.

04' Хмелевский бросал, но блокировал его Хенкель.

03' Миллер дважды бросал, но до створа она не дошла.

03' Барабанов с острого угла бросал, но Фукале на месте.

02' Хмелевский справа атаковал ворота хозяев, но выручился Фукале, а на пятаке подчистили защитники.

02' Активней встречу начали гости!

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

До матча

19:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Основные вратари: Закари Фукале и Тимур Билялов.

19:15 Главный судья: Алексей Белов (Ярославль, Россия); Главный судья: Юрий Оскирко (Ярославль, Россия); Линейный: Максим Куприянов (Владимир, Россия); Линейный: Никита Новиков (Москва, Россия).

19:10 Матч пройдёт на «Минск-Арене» (Минск, Беларусь), вместимостью 15 086 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Динамо Минск»

Динамо Минск: Закари Фукале, Василий Демченко, Роб Хэмилтон, Николя Мелош, Кристиан Хенкель, Тай Смит, Джош Брук, Даррен Диц, Ксавье Улле, Сэм Энас, Даниил Липский, Алекс Лимож, Вадим Мороз, Сергей Кузнецов, Андрей Стась, Райан Спунер, Егор Бориков, Богдан Белкин, Илья Усов, Виталий Пинчук, Вадим Шипачёв, Станислав Галиев.

Стартовый состав «Ак Барса»

Ак Барс: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Степан Фальковский, Степан Терехов, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Никита Лямкин, Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Нэйтан Тодд, Денис Комков, Александр Хмелевски, Алексей Пустозёров, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Кирилл Семёнов, Артём Галимов.

Динамо Минск

Минчане второй год подряд дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, но если в прошлом сезоне они уступили «Трактору» (1-4), то сейчас подходят к серии в статусе команды, не потерпевшей ни одного поражения в плей-офф. «Зубры» выбили московское «Динамо» всухую (4-0), причём ни разу не пропустили больше одной шайбы за матч. Зак Фукале был признан лучшим вратарём первого раунда: канадец отразил 96,3% бросков при коэффициенте надёжности 0,89. В регулярном чемпионате минчане заняли рекордное для себя третье место на Западе, а дома набрали 55 очков — второй показатель в конференции после «Локомотива». В атаке у белорусского коллектива одинаково опасны все тройки. Дмитрий Квартальнов, возглавлявший «Ак Барс» в сезоне-2021/22, знает казанскую кухню досконально.

Ак Барс

Казанцы прошли «Трактор» со счётом 4-1, но путь этот оказался выматывающим: три победы из пяти были добыты в овертайме. По среднему значению ожидаемых голов (xG 3,2) подопечные Анвара Гатиятулина стали лучшими на Востоке в первом раунде. Артём Галимов забивал в четырёх матчах подряд, набрав 6 (4+2) очков, а Митчелл Миллер признан лучшим защитником 1/8 финала с 6 (2+4) баллами. Вратарская бригада Тимура Билялова и Максима Арефьева отразила 177 из 187 бросков «Трактора» (94,65%). Казанцы завершили регулярку на третьем месте Востока, а по пропущенным шайбам в равных составах (110) стали третьими в лиге.

Личные встречи

В рамках КХЛ команды провели 35 матчей: «Ак Барс» выиграл 21, «Динамо» — 14. Разница заброшенных шайб в пользу казанцев — 114:96. До нынешнего сезона клубы ни разу не пересекались в плей-офф. Однако в завершившейся регулярке преимущество целиком было на стороне минчан: они выиграли оба очных матча — 4:3 и 7:3. Более того, казанцы не могут победить «Динамо» уже в пяти последних встречах кряду, и даже домашний лёд не стал спасением в разгроме 3:7.

