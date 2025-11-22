На «Лукойл Арене» — московское дерби, в котором не бывает скучно. «Спартак» начинает новую жизнь после отставки Деяна Станковича и выходит на игру без Солари, а ЦСКА возвращает почти всех травмированных и борется за первое место в РПЛ. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

65' У ЦСКА вместо Вильягры выходит Алвес.

64' Акинфеев забрал мяч в руки после навеса Дмитриева.

63' Угловой заработал Денисов на правом фланге.

62' Гайич получил жёлтую карточку.

61' Даже штрафного не будет! Дивеев сыграл в мяч, по мнению Карасёва. Вот это очень спорное решение от главного арбитра.

60' К монитору позвали Карасёва. Видимо, отменит пенальти.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 5 Удары мимо 6 54% Владение мячом 46% 1 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 10 Фолы 9

59' Затягивается просмотр повтора. Вопрос в том, был ли фол со стороны Жедсона до контакта Дивеева и Зобнина.

58' Тут же включается ВАР – возможно, фол был за пределами штрафной.

57' Пенальти в ворота ЦСКА! Дивеев сбил Зобнина в штрафной!

55' Максименко неточно отдал передачу на защитника, но Джику быстро «подчистил», отобрал мяч у Поповича.

53' Мимо дальнего угла пробил Маркиньос! Подхватил мяч у линии штрафной и не попал в ворота.

51' Дмитриев грубовато встретил Поповича в центре поля, пока что без карточек.

49' Вильягра отобрал мяч у Угальде на правом фланге — форвард хозяев уверен, что был фол.

48' Неточно в центр штрафной отдал Зобнин, опасная атака была у «Спартака».

47' Мусаев пробил головой после навеса со штрафного, Максименко вытащил!

46' Второй тайм! Без замен пока что.

45+3' Перерыв! «Спартак» ведёт в дерби после гола Барко прямым ударом с углового, ЦСКА нужно что-то придумывать во второй половине. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Кисляк с левого фланга простреливал, Джику выбил мяч из штрафной.

45+2' Отлично прошёл к лицевой линии Дмитриев, но прострелил неточно, Акинфеев забрал мяч.

45+1' Дивеев выбил мяч из штрафной после прострела Денисова.

45' Добавлено 3 минуты.

45' Гол засчитан, фола не было!

44' Очень активно спорит с арбитром Акинфеев — кипер ЦСКА уверен, что на нём фолили в момент подачи, которая стала ударом.

43' ГООООООООООООООООЛ! Это шедевр от Барко! Прямым ударом с углового забил аргентинец, Акинфеев не среагировал! 1:0 в дерби!

43' Барко мог забивать, Лукин заблокировал удар с линии вратарской!

42' Маркиньос вторым касанием в падении пытался пробить, помешал Гайич!

40' Дивеев в подкате отлично сыграл против Маркиньоса! Сам ошибся в передаче Игорь, но почти моментально исправил ошибку.

39' Мимо ворот пробил Барко с линии штрафной! Протащил мяч почти с центра поля аргентинец, но отправил его мимо дальнего угла.

37' Попович выше ворот пробил из-за штрафной.

35' Выше ворот пробил Дивеев после навеса Облякова.

34' Штрафной на левом фланге заработал ЦСКА, хорошая позиция для подачи.

33' Барко пытался вразрез отдать Маркиньосу, не дотянулся до мяча бразилец.

31' Перехватил передачу Умярова Мусаев, но не получилось развить атаку на половине поля «Спартака».

29' Дивеев пробил выше ворот головой! Долго разнимал игроков в штрафной Карасёв – в итоге Максименко ошибся на выходе, мог забивать ЦСКА.

28' Ещё один угловой у ворот «Спартака», Умяров выбил мяч после прохода Мусаева.

26' Снова фолят в атаке гости, Мойзес на этот раз слишком активно боролся с защитником.

25' Фолом в атаке закончился угловой ЦСКА, Дивеев нарушил.

24' Максименко вытащил удар Облякова! В ближний угол бил Иван после паса пяткой от Глебова — опасно было.

22' Маркиньос навесил на дальнюю, слишком высоко для Угальде.

20' Не получился удар у Барко на подборе. Удобно отскочил мяч к аргентинцу, но тот не смог поймать его на ногу и отправил сильно выше ворот.

18' Дмитриев в подкате пытался прострелить от лицевой линии, но всё-таки упустил за неё мяч.

16' Слегка сбавили темп хозяева, контролируют мяч.

14' Угальде мог открывать счёт! Дмитриев покатил в штрафную с левого фланга, Угальде пробил в защитника, мяч отскочил к Манфреду, но с левой он пробил мимо уже пустого угла.

12' Акинфеев легко забрал мяч после навеса Барко со штрафного.

12' Попович вышел вместо Кругового.

11' А вот Данил Круговой, похоже, не сможет продолжить игру. Снова рухнул на газон, нужна замена.

10' Штрафной заработал Джику. Грубо сыграл в подкате Мусаев против защитика «Спартака».

08' На газоне Круговой, нужна помощь врачей игроку ЦСКА.

07' Мусаев пробил головой после навеса с левого фланга – выше ворот.

05' Максименко ошибся с передачей, Кисляк забросил на Кругового, тот столкнулся с кипером «Спартака» в штрафной, но фола не было.

04' С ходу издалека пытался пробить Кисляк – не попал как следует по мячу.

01' Звучит свисток, поехали!

16:45 «Ваш кошмар только начинается» – посыл болельщиков «Спартака» перед матчем.

Трибуна болельщиков «Спартака» перед матчем LiveSport.Ru

16:45 Команды на поле! Через несколько мгновений стартует дерби!

«Спартак» — ЦСКА LiveSport.Ru

16:40 Считанные минуты до дерби, на стадионе гремит предматчевое шоу.

«Спартак» — ЦСКА LiveSport.Ru

16:35 В Москве сегодня около 0 градусов, но без осадков, так что ещё одного «снежного дерби» не будет. Ну а в чаше стадиона и вовсе холод не ощущается, всё готово к огненному дерби!

«Лукойл Арена» перед матчем LiveSport.Ru

16:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сергей Карасёв. Помощники главного — Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Василий Казарцев.

16:20 Игроки ЦСКА тоже на поле, всё ближе стартовый свисток!

Разминка игроков ЦСКА LiveSport.Ru

16:15 «Спартак» первый на разминке, около получаса до дерби!

Разминка игроков «Спартака» LiveSport.Ru

16:00 Начинаем онлайн-трансляцию дерби со стартовых составов команд:

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Зобнин, Барко, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Гайич, Лукин, Мойзес, Круговой, Вильягра, Кисляк, Глебов, Обляков, Мусаев.

«Спартак»

Пауза, которая должна была дать «Спартаку» стабильность после лучшего отрезка сезона, обернулась сменой тренера. Станкович покинул клуб, а и. о. назначен Вадим Романов — человек из штаба, но без опыта работы на уровне РПЛ. Команда только начала приходить в себя после провалов осени. Четыре победы в пяти матчах, включая кубковое дерби с «Локомотивом», и вновь старт с нуля.

Пабло Солари пропускает матч из-за перебора карточек. Аргентинец был важнейшей фигурой в составе «красно-белых» последние недели, и его отсутствие резко снижает вариативность в финальной трети. На правой бровке, вероятно, появится Ливай Гарсия — несмотря на тяжёлый перелёт из сборной и сомнительную физическую готовность. Тео Бонгонда или Маркиньос — альтернативы, но обе не идеальны.

Главный структурный вопрос остаётся неизменным. «Спартак» в этом сезоне не очень хорош в больших матчах. В РПЛ нет ни одной победы над командами из топ-5, поражений — четыре. Средний показатель пропущенных в этих встречах — 2,8 за игру. В первом дерби с ЦСКА «красно-белые» горели 0:3 к 18-й минуте. А теперь ещё и смена тренера, отсутствующий Солари и традиционные проблемы обороны.

ЦСКА

ЦСКА подходит к дерби с максимальной уверенностью. Три победы подряд в чемпионате, лидерство, разделённое с «Краснодаром», и шесть побед в семи последних матчах РПЛ. После болезненного поражения от «Локомотива» команда Челестини быстро перестроилась и вышла на стабильный контроль.

Главная новость для ЦСКА — возвращение травмированных лидеров. Акинфеев, Мойзес и Матеус Алвес, которые пропустили прошлые туры, уже работали в общей группе и должны быть готовы играть. Обляков восстановился после повреждения и также должен быть в составе. В лазарете остаётся только Ди Лусиано — запасной защитник, не влияющий на структуру.

Ключевым фактором стало резкое улучшение обороны. ЦСКА провёл три сухих матча подряд, а соперники били по воротам в среднем 2–3 раза за игру. Даже учитывая, что это были команды нижней части таблицы, такой прогресс контрастирует с первой третью сезона, в которой армейцы пропускали почти в каждом матче. При этом ЦСКА сохраняет высокий уровень реализации моментов — 31% завершённых атак конвертируются в голы, второй результат в лиге.

Личные встречи

За десятилетия противостояния «Спартак» и ЦСКА успели провести 203 официальных матча. «Красно-белые» победили в 86 встречах, тогда как армейцы добивались успеха в 76. Ещё 41 дерби завершилось вничью. В этом сезоне на «ВЭБ Арене» (меньше двух месяцев назад) команда Фабио Челестини выиграла со счётом 3:2.

